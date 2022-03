Australien wurde nach einem verrückten Renntag zum SailGP Champion gekrönt !

An einem verrückten Tag in der Bucht kam es zu Kollisionen zwischen Frankreich und Neuseeland sowie Spanien und den USA, während zwei Rennen abgebrochen und neu gestartet wurden – einschließlich des Großen Finales selbst, weil ein Wal in die Rennbahn eindrang.

Aber als das Rennen wieder aufgenommen wurde, überwanden die Australier all diese Widrigkeiten, um ihr Talent erneut unter Beweis zu stellen, und wilder Jubel begrüßte sie im Renndorf von San Francisco, als sie die Meisterschaftstrophäe in die Höhe rissen. „Wir haben nirgendwo auf der Welt wirklich eine Flotte dieses Kalibers gesehen“, sagte Slingsby. „Du redest immer davon ‚Wer ist der beste Segler auf der ganzen Welt ? „, aber hier mit gleichen Booten F50 zu sein, macht es für mich riesig, dass Australien die Nase vorn hat. „Wir können uns die besten Segler der Welt nennen. Das ist wichtiger als Geld. Ruhm währt ewig, und es fühlt sich wirklich so an.“