Australien gewinnen home SailGP in Sydney

Die USA, gefahren von Jimmy Spithill, qualifizierten sich mit ihrem zweiten Platz auch für das Große Finale im März in ihren Heimatgewässern, während Japan – das in Sydney bemerkenswert Vierter wurde, obwohl es an Tag 1 aufgrund seiner Horrorkollision mit Großbritannien ein ganzes Rennen verpasste – blicken in eine starke Position, um den letzten Platz im Saisonfinale zu erobern.

Es war die Japan von Nathan Outteridge, die in einem Hybridboot segelte, das den Rumpf der britischen F50 und ihre eigenen Flügel und Foils umfasste, die den Eröffnungssieg an einem unglaublich windigen Tag 2 im Hafen von Sydney holten.

Neuseeland schien den Sieg im vierten Flottenrennen eingefahren zu haben, da es stark startete, mit den kleinsten Flügeln und Hochgeschwindigkeitsfolien ausgestattet war und einen Großteil des Rennens dominierte. Aber Japan schaffte es, die Kiwis einzuholen und sie im letzten Rennen bis ins Ziel zu verdrängen.