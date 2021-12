America`s Cup: Video Alinghi Red Bull Racing präsentiert sich zum 37. America`s Cup

Brad Butterworth, viermaliger Gewinner des America’s Cup, kommentierte: „Ich bin jetzt seit 20 Jahren bei Alinghi und es ist sehr aufregend, diese neue Herausforderung mit Red Bull zu meistern. Der America’s Cup ist ein Technologierennen, das auf dem Wasser mit Rennstrategie und Taktik gewonnen wird. Das hat Red Bull in der Formel 1 und in vielen anderen Sportarten immer wieder unter Beweis gestellt.“ Zu den Teams, auf die sich Alinghi Red Bull Racing vorbereiten wird, gehören der Verteidiger, der viermalige America’s-Cup-Sieger Emirates Team New Zealand, sowie der Rekordherausforderer INEOS Britannia. Da die Einreichfrist erst Anfang Dezember eröffnet wurde, können Segelbegeisterte mit der Ankündigung weiterer Herausforderer in den nächsten Wochen und Monaten rechnen. In Verbindung mit dem America’s Cup wird Alinghi Red Bull Racing auch beim Debüt der Women’s America’s Cup Regatta sowie bei der Rückkehr des Youth America’s Cup Teams aufstellen. „Das Wachstum des Sports und seiner Segler war sowohl für Red Bull als auch für Alinghi schon immer ein wichtiges Anliegen. Das Engagement von Alinghi Red Bull Racing bei diesen Regatten ist also stark und ich denke, es wird inspirierend sein, diese Talente in Aktion zu sehen“, sagte Steinacher. Alinghi Red Bull Racing wird seinen Hauptsitz in der Nähe von Lausanne in Écublens, Schweiz, haben, wo der Rumpf gemäß den Anforderungen der Deed of Gift, dem maßgeblichen Dokument des America’s Cup, gebaut wird. Eine Kerncrew unter der Leitung von Alinghis GC32-Co-Skipper Arnaud Psarofaghis und Großsegeltrimmer Bryan Mettraux wird im Winter mit dem Training beginnen, um eine 100% Swiss Made Crew vorzubereiten