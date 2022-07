America`s Cup: Spionagespiel der Designer

Rate this post

Das Spionagespiel



von Magnus Wheatley

In John Bertrands bahnbrechendem Werk „Born to Win“, das den dramatischen Sieg von Australia II in Newport, Rhode Island, 1983 zum Ende der 132-jährigen Pokaldominanz durch die USA brillant dokumentierte, gibt es eine Zeile über Spionage: „… es gab einen Aufruhr bei uns Dock, gerade als die Crew erwachte. Unsere Wachen erwischten einen Unterwasserkameramann in einem Neoprenanzug, der den Kiel von Australia II fotografierte. Phil Judge, unser zarter Skipper, sprang vollständig bekleidet ins Wasser, zog ihn heraus und übergab ihn der Polizei von Newport. Wir haben die Anklage fallen gelassen, als der Film übergeben wurde, und uns wurde versichert, dass es nur einen Taucher gab. Aber es waren tatsächlich zwei, und viel später fanden wir einen weiteren Film unseres Kiels im kanadischen Haus.“

Spionage im America’s Cup ist weit mehr als ein neues Phänomen, das sogar bis in die Renngeschichte des 19. Jahrhunderts zurückreicht , aber für moderne Teams war es eine erhebliche Budgetbelastung, da immer ausgefeiltere Technologien zum Messen, Erfassen und Ausspähen eingesetzt werden Zeichnen Sie alles auf, von der absoluten Geschwindigkeit bis hin zu Manövern, Segelplänen, Flügeldesign, Bordsteuerungssystemen und Aeropaketen. Drohnen, Tracker und sogar Tauchboote wurden gemunkelt, als Syndikate darum wetteiferten, entscheidende Daten zu erhalten, die den Unterschied zwischen Gewinnen und Verlieren ausmachen könnten.

Wie Matteo Plazzi, Mitglied des Recon Management Panel für Luna Rossa Prada Pirelli, kommentierte: „ Recon hat schon immer eine wichtige Rolle in AC-Kampagnen gespielt. Sie haben alle drei oder vier Jahre eine Veranstaltung und während dieser Zeit entwerfen und entwickeln Sie Ihr neues Boot; Es ist entscheidend, zu verstehen und zu wissen, in welche Richtung sich Ihre Gegner bewegen. Je mehr Informationen Sie haben, desto mehr Simulationen können Sie intern durchführen und ein Gefühl dafür bekommen, wo Sie im Vergleich zu Ihren Mitbewerbern stehen.“

Beim 36. America ’s Cup in Auckland war die Situation auf dem Wasser zeitweise fast gefährlich, da mehrere Team-Spionageschiffe einzelne AC75 verfolgten und verfolgten, während sie ihren Trainingsplan abarbeiteten. Vorfälle von Beinahe-Unfällen wurden aufgezeichnet und alle Teams waren sich einig, dass die Situation nicht tragbar war und angegangen werden musste.

Für den 37. America’s Cup ist also tief im Protokolldokument vergraben (es ist Regel 41 in Teil F) eine neue und äußerst wichtige Regel, die darauf abzielt, die Ausgaben einzudämmen und die Frustration zu verringern, die Teams traditionell erfahren haben, wenn sie ausspioniert werden und Öffnung der Veranstaltung für Zuschauer, um einen konsistenten Überblick über Entwicklungen und Techniken zu erhalten, an denen alle Syndikate in diesem Zyklus feilen werden.

Die „Reconnaissance“-Regel ist sowohl weit gefasst als auch umfassend und versetzt die Zuschauer mit Standbildern, Videos und Analysen, die öffentlich auf www.americascup.com eingesehen werden können, in den Mittelpunkt des Geschehens, stellt aber gleichermaßen einen wertvollen, kostensparenden Service für alle dar die Mannschaften.

Der Architekt der neuen Initiative, Dan Bernasconi vom alles erobernden Emirates Team New Zealand, sehnt sich seit einiger Zeit nach Veränderungen in diesem Bereich: „

Wir haben ein paar Jahre vor dem letzten Cup damit begonnen, über ein gemeinsames Aufklärungsprogramm nachzudenken, und es ging wirklich nur darum, es auf dem Wasser sicherer zu machen, indem wir die Armada von Verfolgungsbooten reduzieren, aber es geht auch darum, den America’s Cup für seine Fangemeinde zu öffnen. Wir sahen zu, wie eine Reihe neuer technischer Websites und YouTuber auftauchten, um Cup-Designs zu analysieren, und es schien einfach, dass es der richtige Zeitpunkt war, einen Ansatz zu formalisieren, um den Sport zu öffnen und den Medien und Fans direkten Zugang zu Aufklärungsdaten, Analysen und zu geben Kommentar, damit sie die Entwicklungen verfolgen können, während sie passieren. Das macht einen großen Teil der ganzen Faszination des America’s Cup aus, und dieses Mal werden die Fans auf dem Logenplatz sitzen, wenn die AC40 vor dem Start der AC75 im Jahr 2024 in See stechen.Dan Bernasconi, Chefdesigner des Emirates Team New Zealand

Während wir uns auf Trainingsschiffe zubewegen, die neben dem mit Spannung erwarteten Start der AC40-Flotte gesegelt werden, wird das Aufklärungspersonal, das von den Teams ernannt, aber von America’s Cup Events Limited beaufsichtigt wird, jede Wende, jede Halse und jeden Tag sowohl lang als auch kurz verfolgen jede Sitzung auf dem Wasser. Daten und Bilder werden in die Cloud hochgeladen, damit alle Teams sie anzeigen und analysieren können, sowie täglich Interviews mit wichtigen Steuerleuten, Besatzungen und Designern, um eine Masse ansprechender Inhalte zu bilden. Entscheidend ist, dass diese Inhalte auch Fans und Followern zur Verfügung gestellt werden und dazu beitragen, das Bild des Höhepunkts des Segelsports – des 37. America’s Cup in Barcelona 2024 – zu zeichnen .

Ben Cornish, Reconnaissance Manager und ernanntes Mitglied des Recon Panel für den Challenger of Record, INEOS Britannia, ist unmissverständlich darüber, wie das Programm der Veranstaltung zugute kommen wird:

„ Der größte Vorteil dieses Programms ist die Aufregung, die es für die Fangemeinde schaffen wird. Im Gegensatz zu früheren Kampagnen wird die Öffentlichkeit viel besser darüber informiert sein, was bei den Kampagnen der einzelnen Teams vor sich geht. Die von den Teams erfassten Inhalte würden normalerweise intern bleiben, diesmal werden die Medien und die breite Öffentlichkeit mit Teamschulungen und -entwicklungen auf dem Laufenden bleiben.“Ben Cornish, INEOS Britannia Reconnaissance Manager

Da alle Teams jetzt gut in ihren Designprogrammen für ihre AC75 der zweiten Generation sind – denken Sie daran, dass sie nur einen AC75 für diesen America’s Cup bauen dürfen – kann sich die Aufklärung genauso gut auf die Besatzungstechnik wie auf das innovative Design konzentrieren, wie Cornish von INEOS Britannia erklärt: „ Aus Teamsicht hatten wir während der letzten beiden Kampagnen eine starke Aufklärungspräsenz. Wir haben alle Teams beobachtet, als sie auf dem Wasser waren. Dies war von entscheidender Bedeutung, da das Konzept (AC75) noch nie zuvor gesehen worden war und enorme Mengen aus der Beobachtung anderer Teams gelernt werden konnten. Obwohl die Leute Aufklärung nur als Designanforderung assoziieren, ist es tatsächlich ein wertvolles Werkzeug, um die Techniken der Teams bei Manövern zu beobachten und zu beobachten, wie ihre Crew in verschiedenen Spielbüchern im Vergleich zu unseren eigenen arbeitet.“

Aber das Designrennen ist sehr real, wie immer im America’s Cup, und da die weltbesten Designer in diesem Zyklus mit Einflüssen aus der Luft- und Raumfahrtindustrie und der Formel-1-Welt verschmelzen, werden alle Augen auf die Erkenntnisse gerichtet sein, die beim Start der Boote gewonnen werden wieder segeln. Die geringfügigen Gewinne summieren sich und jedes Team wird nach maximalen Vorteilen suchen, um nicht nur die Challenger Selector Series zu überstehen, sondern auch das Emirates Team New Zealand für den America’s Cup im Oktober 2024 herauszufordern.

„Es gibt immer noch Bereiche dieser Boote, in denen erhebliche Verbesserungen zu finden sind“, fügte Dan Bernasconi hinzu, „die größere Spannweite der Foils schafft viele Wege, durch die die Designteams laufen können, und Dinge wie das Steuersystem des Großsegels, die Öffnung der Hydraulikregel und das geringere Gewicht der Boote machen einige interessante strukturelle Entscheidungen zu treffen. Im Aufklärungsprogramm wird es einiges zu verfolgen geben. Es wird für die Fans spannend sein, es zu sehen.“

Matteo Plazzi von Luna Rossa Prada Pirelli fügte hinzu:

„In dieser Zeit legt die RMP-Gruppe die Formate der Informationen im Detail fest, die die Aufklärungseinheiten allen Teams und Mediengruppen zur Verfügung stellen werden. Sobald diese Informationen verfügbar sind, bin ich sicher, dass jedes Team seine eigene interne Gruppe haben wird, um die Informationen zu analysieren und einen täglichen Kommunikationsprozess mit den Aufklärungseinheiten zu starten, um die spezifischen Details des beobachteten Teams besser zu untersuchen.“Matteo Plazzi, Luna Rossa Prada Pirelli Reconnaissance Manager

Ben Cornish ist sich über die Vorzüge einer effektiven Aufklärung im Klaren: „ Natürlich schaut man sich immer an, in welche Richtung andere Teams mit ihren Designpaketen und Steuerungssystemen gehen. Für AC37 können wir als Verfeinerung der vorherigen Ausgabe natürlich erwarten, dass die Teams bei der Bootsleistung näher zusammenrücken, und daher könnten die Details und kleineren Margen das sein, wonach wir am Ende suchen, wenn das Rennen stattfindet.“

Wenn die AC40 bei McConaghy in China vom Band laufen, wird es nicht lange dauern, bis die Teams sie als effektive Design-Maultiere einsetzen und Komponenten und Ideen testen, die derzeit auf den Designboards der weltbesten Schiffsarchitekten und Ingenieure.

Und die gute Nachricht ist, dass Ihnen, den Fans des America’s Cup, jede Entwicklung in Hi-Definition mit Analysen und Kommentaren präsentiert wird. „Es wird keine körnigen Bilder mehr geben, die meilenweit entfernt aufgenommen wurden“, kommentierte Dan Bernasconi, „dies wird der am besten zugängliche America’s Cup für Fans auf der ganzen Welt, und das Bild der Entwicklung, das gezeichnet wird, wird überzeugend, relevant und faszinierend sein.

Das Rennen um den Cup ist in vollem Gange.“