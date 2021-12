Americas Cup: Alinghi meldet sich zurück zum AC37

Wie der beste Zeitmesser, der am Ufer des Genfersees geschaffen wurde, reichte Alinghi seine Teilnahme am AC37 wie am Schnürchen ein, kurz nachdem der Wettbewerb offiziell eröffnet wurde. Es ist eine große Aussage von Ernesto Bertarelli und ein massiver Schuss in den Arm für den America’s Cup, aber es hinterließ viel mehr Fragen als Antworten.

Meinungsbildner sind seit Wochen der Meinung, dass es bis zur Bekanntgabe des Austragungsortes für die frisch geschiedene Schweizer-Italienerin einfach keine Chance auf den Einzug gab, aber das stimmt nicht. Hinter den Kulissen passiert so viel mehr und genug Gewissheit, dass die Big Player selbstbewusst genug sind, uns Normalsterblichen atemberaubende Summen zuzuschlagen und sich auf einen AC75, einen AC40, zwei Wasserstoff-Verfolgungsboote und jede Menge Startgelder zu verpflichten Regatten auf der ganzen Welt. Die Reichen sind anders.

Aber wir haben Ernesto wieder im großartigen Spiel und es ist absolut aufregend, das sagen zu können. Die geheimen Briefings und Gerüchte waren alle wahr – beim America’s Cup kann man sich nie sicher sein – und was uns bevorsteht, ist ein Super-Wettbewerb auf höchstem Niveau. Die Segelwelt ist jetzt auf Hochtouren, da Ernesto dies bis zum n-ten Grad strategisch geplant und einen Weg zum Sieg gebahnt hat. Einer der großen Namen des America’s Cup ist zurück. Fabelhaft.

Und ich weiß mit aller Gewissheit, dass Red Bull der Technologiepartner von Alinghi sein wird – und wir können diesbezüglich bald eine große Ankündigung erwarten, vielleicht sogar in Jeddah an diesem Wochenende beim Saudi-Arabien F1-Rennen. Wäre das nicht etwas?

Das Designteam von Adrian Newey brennt seit langem darauf, seine aerodynamischen Fähigkeiten auf die Fluiddynamik zu übertragen, und wir werden in kurzer Zeit eine Verlagerung der Designressourcen vom Motorsportteam in den Zeitplan des America’s Cup erleben.

Das Gerücht von Milton Keynes besagt, dass sie schon seit Monaten hart daran sind, ähnlich wie Mercedes in Northamptonshire, verzweifelt, um nicht zuzulassen, dass die Silberpfeile den Marsch stehlen – denken Sie daran, dass Red Bull und Mercedes sich absolut hassen. Dies wird faszinierend sein, während es sich entfaltet und für jeden, der zuschaut, sehr offensichtlich ist.

Aber unter wem steht Ernesto und wie wird das Team aussehen? Nun, bis zur offiziellen Ankündigung sind alles Vermutungen, da die hermetische Versiegelung um den Schweizer dichter ist als die Rückseite einer Rolex-Uhr, aber die Spekulationen drehen sich um eine Verbindung mit den Italienern.

Es wird angenommen, dass im Laufe des Sommers Kontakt zu Pete Burling und Blair Tuke aufgenommen wurde, aber wenn Ernesto die Vermögenswerte von Luna Rossa sichern könnte, ist das fertige Team mit Jimmy Spithill und Checco Bruni als Skipper bereits vorhanden. Wer weiß?

©BobMartin SailGP

In Neuseeland geht das Gerücht um einen Kauf eines der American Magic Boote und sogar die Ineos Boote wurden als mögliche Testpferde angepriesen. Aber könnte Ernesto kurz davor stehen, eine schnelle zu ziehen und die Karte der aufstrebenden Nationen auszuspielen? Das ist ein langer Weg, aber denken Sie daran, dass dies einer der gerissensten Betreiber ist, die jemals in diese Gegend gekommen sind. Nichts ist vom Tisch. Wer sich die Unterschrift von Tom Slingsby sichern kann, ist bei den Rennen im Großen und Ganzen dabei und Kommentatoren in Neuseeland haben sich bereits darüber geäußert, dass Alinghi eine australische Flagge hissen würde – wow, was für eine Geschichte das wäre. Ich glaube es keinen Moment.

Aus Gesprächen mit dem Alinghi-Team geht ganz klar hervor, dass sie es nicht eilig haben, alles zu enthüllen, und die Medienbotschaft sorgfältig verwalten werden. Alle Ehre – es ist sehr a la mode, diesen Weg zu gehen und mit ihrer Geschichte als Team ist es höchstwahrscheinlich vernünftig. Alle werden zu gegebener Zeit in ihrem Zeitplan bekannt gegeben.



© Carlo Borlenghi

Aber das Interessante aus der Sicht der Kiwi ist, dass dies sicherlich die Ankündigung sein muss, die die ganze Auckland-Debatte wirklich zu Bett bringt. Der Versuch, sich mit knappen Mitteln gegen die versammelte Macht zu verteidigen, ist jetzt Sache der Vögel. Team New Zealand muss die Veranstaltung ins Ausland verlegen, um die wertvolle Hosting-Gebühr zu erhalten und sich selbst eine Kampfchance zu geben. Das ist jetzt ernst. Eine Verteidigung zusammenzubasteln ist ein todsicherer Weg, um völlig in Verlegenheit zu kommen, und Grant Dalton ist sich klar, dass es ihm nicht darum geht, das Jahr 2003 noch einmal zu wiederholen.

Der America’s Cup ist gerade interessant geworden. Sehr interessant.