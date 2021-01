AMERICAN MAGIC’S AC75 ÜBERLEBT ABSTURZ, BESCHÄDIGUNG UND SINKEN AUF DEM HAURAKI-GOLF

Die Resonanz der anderen Teams war ebenfalls beeindruckend. Es war auf jeden Fall herzerwärmend, all die Unterstützung zu sehen, und offensichtlich brauchten wir sie, weil dies eine Krisensituation war. Ein großes Dankeschön an das Emirates Team New Zealand, das INEOS Team UK und an Luna Rossa Prada Pirelli, die herausgekommen sind und uns geholfen haben. “

Auf der letzten Etappe eines Rennens, das sie führte, ließ ein deutlicher Windstoß den amerikanischen AC75 in die Luft rasen, gefolgt von einem harten Wiedereintritt ins Wasser. Der Schock der Landung riss ein Loch in die Backbordseite der Yacht, das für die an Bord befindlichen Seeleute nicht sofort erkennbar war. PATRIOT kenterte seitlich mit der Backbordseite nach unten ins Wasser, wodurch sich das Ausmaß des Schadens vorübergehend verbarg.

Nachdem American Magic gut geübte Kentern-Verfahren befolgt und festgestellt hatte, dass alle sicher waren, richtete sie die Yacht auf, um festzustellen, dass sie tief im Wasser saß. Es war offensichtlich, dass dies ein ganz anderes Szenario war als das vorherige AC75-Kentern des Teams, das mit dem jetzt pensionierten ersten AC75 des Teams, DEFIANT, auftrat.

“Wir wussten sofort, dass etwas nicht stimmte”, sagte Hutchinson. „Als wir DEFIANT umkippten, war das Boot ziemlich schwimmfähig und saß ziemlich hoch auf ihrer Seite. Als wir DEFIANT wieder in Ordnung brachten und wie wir vor einigen Tagen beim Team New Zealand gesehen haben, als sie ihr Boot wieder in Ordnung gebracht haben, war die Erholung sofort. Sobald Sie die Brise unter dem Boot und unter dem Großsegel spüren, taucht das Boot wieder auf. “

„Heute auf PATRIOT, als ich aus meinem Cockpit stieg, waren wir tiefer im Wasser. Das “Pop-up” fand nicht statt. Das war also der erste Hinweis. [Bootskapitän] Tyson [Lamond] kam durch die Kommunikation und sagte: “Ich glaube, es gibt ein Loch im Boot.” Wir haben die nächsten paar Stunden damit verbracht, die Plattform zu sichern. “

In Bezug auf die weitere Entwicklung des Teams sagte Hutchinson, dass der Prozess der Schadensanalyse, Reparaturplanung und Reparaturausführung heute Abend beginnen und ununterbrochen fortgesetzt werden würde, um PATRIOT wieder in Aktion zu bringen.

„Wir müssen sehen, was der Schaden im Inneren des Bootes ist, abgesehen von dem Loch. Zum Glück sind wir jetzt hier an unserer Basis, sie holen das Rig raus und wir werden den Schaden bewerten und weitermachen. “

Hutchinson sagte, dass diese Art von Vorfall sicherlich eine große Herausforderung sein würde, insbesondere mit nur noch 12 Tagen bis zum Prada Cup-Halbfinale. Er sagte auch, dass die Widerstandsfähigkeit seines Teams niemals in Zweifel gezogen wird.

“American Magic hat immer wieder auf die widrigen Situationen reagiert, mit denen wir konfrontiert waren, sei es COVID-19 oder andere Dinge, auf die wir in den letzten drei Jahren gestoßen sind”, sagte Hutchinson. „Dies ist wahrscheinlich eine etwas größere Herausforderung, aber wie immer ist es wichtiger, wie Sie aufstehen, als wie Sie niedergeschlagen werden. Ich bin zuversichtlich in uns. Ich bin zuversichtlich in unsere Leute. “

Rennrückblick: Runde Robin 2, Rennen 3



Ein Rennen, an das man sich wegen der dramatischen Ereignisse lange erinnern wird, hatte für American Magic einen herausfordernden Start. Das Team war im Vorstart aus der Position geraten und trat sowohl spät als auch in einer verwundbaren Position in die Startbox ein. Luna Rossa Prada Pirelli versuchte, den Fehler auszunutzen und ein Foul zu erzwingen, aber die Schiedsrichter winkten ab. Nach diesem engen Gespräch war der Rest des Vorstarts eine ausgeglichene Angelegenheit. Beide Boote stürmten synchron über die Linie, wobei sich American Magic in Luvposition befand.



Luna Rossa verdiente sich die erste Flanke, aber das Rennen drehte sich bald zugunsten von American Magic. Beide Boote fuhren den ersten Schlag in 15 bis 20 Knoten Wind, und der Tag war ein Schaufenster für die immense Aufwindleistung der AC75-Klasse. Die beiden Herausforderer stürmten den Kurs mit fast 40 Knoten Bootsgeschwindigkeit. Steuermann Dean Barker und Skipper / Taktiker Terry Hutchinson nutzten eine günstige Verschiebung der linken Hand im Wind und einen scheinbar leichten Geschwindigkeitsvorteil, um American Magic in Position zu bringen und Luna Rossa in die Bestmarke zu führen. Nach einem weiteren erfolglosen Strafantrag von Luna Rossa steuerte Dean Barker PATRIOT 6 Sekunden vor den Italienern durch das Luv-Tor.



Bei einem soliden Lauf verdoppelte sich die Führung auf 13 Sekunden. Beide Boote umrundeten das linke Tor in einer sehr frischen Brise. In der Mitte des zweiten Schlags wurde Luna Rossa wegen einer Grenzverletzung bestraft und fiel etwas weiter zurück. Der Vorsprung verdoppelte sich auf fast 30 Sekunden an der oberen Marke und mit einer großen Verschiebung nach links konnte American Magic das Leetor nach nur einer kurzen Strecke auf der Backbord-Halse um die obere Marke auf Steuerbord-Halse legen.

“Dieser Sturm bewegte sich die linke Seite der Rennstrecke hinunter, und so kamen wir um die untere Marke herum, trimmten und segelten 20 Sekunden bis zur Grenze und setzten uns fest”, sagte Hutchinson. „Wir haben neun Knoten Wind eingefahren, nachdem wir die meiste Zeit des Rennens viel mehr als das hatten. Die Brise verdunstete überall. Wissen Sie, wie wir in den letzten Tagen erfahren haben, müssen Sie unter Druck stehen, sonst kann die Brise auf Sie verdunsten. “



Das letzte Aufwind-Bein war ähnlich einseitig und American Magic nutzte die Tendenz, um seinen Vorsprung auf die Endmarke zu erhöhen. Dies war der Zeitpunkt, an dem die Amerikaner eine Katastrophe in Form einer weiteren Linksverschiebung und einer deutlichen Erhöhung der Windgeschwindigkeit aufgrund eines entgegenkommenden Gewitters erlebten. PATRIOT ging zur linken Tormarke, rundete sie ab und bäumte sich auf, stürzte ab und kenterte zum Hafen.

„Dean hat die richtige Entscheidung getroffen, um das linke Tor zu wenden, uns im Druck zu halten und einfach zu versuchen, uns bis zum Ziel zu bringen. Wir wurden von einer ziemlich großen Böe getroffen. Wenn du mit dem Boot fährst, fährst du mit dem Boot. “

Da sich die AC75 nicht selbst aufrichten, war das Rennen gegen Luna Rossa vorbei. Ein zweites Rennen begann fast sofort, um einen beschädigten PATRIOT vor dem Untergang zu bewahren. Die unglückliche Reihe von Ereignissen riss dem US-Team den dringend benötigten ersten Prada Cup-Sieg ab. Luna Rossa erhielt den zweiten Punkt der Regatta.

“Offensichtlich ist es nicht genau der Tag, den wir wollten”, sagte Hutchinson. “Wir hatten ein gutes Rennen und das Boot lief wirklich gut.”