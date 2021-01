Capsize American Magic Update

Rate this post

Der New York Yacht Club American Magic, der US-amerikanische Herausforderer für den America’s Cup, kenterte in einem starken Windstoß und führte um die Endmarke des heutigen zweiten Rennens der PRADA Cup Round Robins. Alle an Bord befindlichen Teammitglieder wurden schnell vom Sicherheitspersonal des Teams auf dem Wasser berücksichtigt und für sicher erklärt.

Die AC75-Rennyacht des Teams, PATRIOT, wurde während des Vorfalls beschädigt und nahm Wasser auf. American Magic erhielt schnelle Unterstützung von den drei anderen America’s Cup-Teams sowie von America’s Cup Event Ltd, dem Race Management Team, der Coastguard New Zealand, dem Auckland Harbormaster und dem örtlichen Feuerwehr- und Polizeipersonal.

Die AC75-Rennyacht von American Magic, PATRIOT, wurde nach ihrer Stabilisierung langsam an Land geschleppt und ist nun wieder sicher an der Basis.