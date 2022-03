Über 450 der weltbesten Jugendsegler aus 69 Ländern haben ihre Teilnahme an den Allianz Youth World Sailing Championships 2022 zugesagt. Die Meisterschaften, die vom 8. bis 15. Juli 2022 vor der Küste von Scheveningen in Den Haag, Niederlande, stattfinden, sind offen an junge Segelstars bis 19 Jahre.

Teilnehmer an den Meisterschaften vertreten ihre jeweiligen Länder, wie sie es bei den Olympischen Spielen tun, als die einzigen Teilnehmer in ihrer Klasse. Die prestigeträchtige Veranstaltung gilt als Sprungbrett zu den Segelweltmeisterschaften und als wichtiger Indikator für den zukünftigen Erfolg des Sports. Fast alle aktuellen Olympiasieger haben an früheren Ausgaben der Jugend-Weltmeisterschaft im Segeln teilgenommen.

Kiteboarding wurde zum zweiten Mal aufgenommen, was das Wachstum der Kite-Klasse in den letzten Jahren widerspiegelt. Die Disziplin wird ihr lang erwartetes Debüt als olympisches Ereignis bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris geben, und viele der jungen Segler, die in Den Haag antreten, werden den Übergang in die Formula Kite-Klasse vor den bevorstehenden Olympischen Spielen im Auge behalten.

David Graham, CEO von World Sailing, sagte: „Die Allianz Youth Sailing World Championships sind eine prestigeträchtige Veranstaltung im World Sailing-Kalender, und wir freuen uns auf die Veranstaltung in Den Haag. Die Kombination aus einem natürlichen Strand und den Nordseewinden wird zu einem spannenden Wettbewerb und einem wahren Test der Segelfähigkeiten für die klügsten Aussichten der Welt.“

Turnierdirektor Dorian van Rijsselberghe, zweifacher RS:X-Windsurf-Olympiasieger, sagte: „Ich freue mich sehr auf diese Rolle und darauf, dem Sport, der mir so viel gegeben hat, etwas zurückzugeben. Ich spreche nicht von den Medaillen, sondern vom Spaß, der Kameradschaft, dem Weg dorthin und der Freude, die man haben kann. Wir werden dafür sorgen, dass alle Teilnehmer Den Haag nicht vergessen werden und die ganzen sportbegeisterten Niederlande das Geschehen aus nächster Nähe verfolgen und genießen können. Spaß und Leistung gehen Hand in Hand, und wo könnte das besser passieren als in Scheveningen.“

Für die teilnehmenden Segler ist die Allianz Youth Sailing World Championships viel mehr als nur ein Segelwettbewerb. Mit einem täglichen Unterhaltungs- und Gesellschaftsprogramm zielt die Veranstaltung darauf ab, lebenslange Freundschaften über Grenzen hinweg zu schaffen, lebenslange Freundschaften zu pflegen und Möglichkeiten, voneinander zu lernen.

Den Haag wird im August 2023 auch zweiwöchig Gastgeber des Sailing World Cup sein, ebenfalls vom Hafen von Scheveningen aus. Bei der Veranstaltung werden voraussichtlich 1.400 Segler aus 90 Ländern um die Weltmeistertitel in den zehn olympischen und drei paralympischen Segelklassen kämpfen.