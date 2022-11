Nach einer sehr erfolgreichen Saison 2022, die das 10-jährige Jubiläum seit dem Start der weltweit führenden Grand-Prix-Einrumpf-Rennstrecke in Barcelona im Jahr 2012 feiert, folgt die 52 SUPER SERIES auch 2023 den Vorlieben ihrer leidenschaftlichen, engagierten Eigner mit einer Reiseroute, die eine Mischung aus populären und bewährten Schiffen ist Orte, die eine gute Auswahl an Rennbedingungen bieten, sowie einen aufregenden neuen Austragungsort, der, obwohl bekannt, noch nie zuvor Gastgeber der 52 SUPER SERIES war.

Die Saison 2023 wird also Anfang Mai in Saint Tropez eröffnet, wobei die 52 SUPER SERIES-Flotte zum ersten Mal in Frankreich antreten wird. Zum ersten Mal wird es eine „Heim“-Regatta für das Paprec-Team von Petithugeunins, das seit 2012 auf der Rennstrecke antritt. Nach einer kurzen Pause nahmen sie im Oktober dieses Jahres bei der 52 SUPER SERIES Barcelona Sailing Week mit einer neueren Regatta wieder am Geschehen teil Boot der Generation.

Die zweite der fünf für 2023 geplanten Regatten beginnt Ende Mai und die Marken kehren zum vierten Mal nach Scarlino in der Toskana, Italien, zurück. Im Jahr 2017 erwies sich das Renngebiet als eine sehr spannende Herausforderung mit einem angemessen vielfältigen Spektrum an Windbedingungen, um die Flotte zu testen und das Rolex TP52-Weltmeisterteam 2017 zu krönen. Und vor kurzem, nach fantastischen Rennen dort in diesem Jahr, wollen die Crews unbedingt zurückkehren.

In der ersten Juliwoche kehrt die 52 SUPER SERIES nach Menorca zurück, wo der offene Rennstreckenbereich von den Team-Afterguards immer als Herausforderung angesehen wird, während an Land in der wunderschönen, historischen Stadt ein herzliches Willkommen erwartet wird. Die Flotte wird hier um den Royal Cup kämpfen.

Der August steht ganz im Zeichen von Barcelona und der Rolex TP52-Weltmeisterschaft, wo die pulsierende America’s Cup-Stadt in vollem Gange sein wird und die Garbi-Meeresbrise normalerweise ziemlich zuverlässig ist.

Und der anspruchsvolle Zeitplan – eine Veranstaltung jeden Monat – endet auf Mallorca im September, wenn Puerto Portals das große Saisonfinale in der Bucht von Palma ausrichtet.

Die Saison 2022 endete mit zehn TP52-Rennen in Barcelona, ​​und aktuelle Anzeichen deuten darauf hin, dass dies die Basisflottengröße im Jahr 2023 sein sollte.

52 SUPER SERIE Kalender 2023:

52 SUPER SERIES Saint Tropez Sailing Week , Frankreich: Dienstag, 2. Mai bis Sonntag, 7. Mai

52 SUPER SERIES Scarlino Sailing Week , Italien: Montag, 29. Mai bis Samstag, 3. Juni

Menorca 52 SUPER SERIES Royal Cup & tbc TP52 Invitational , Spanien: Dienstag, 4. Juli bis Sonntag, 9. Juli

Rolex TP52 World Championship Barcelona 2023 , Spanien: Montag, 21. August bis Samstag, 26. August

Puerto Portals 52 SUPER SERIES Sailing Week , Spanien: Montag, 18. September bis Samstag, 23. September