49erFX Europameisterin 2022 Martine Grael X Kahena Kunze BRA 12, Silber NED 1, Bronze SWE 77

Kniffliges Medaillenrennen kann Champions nicht vom Sieg abhalten

Nach einem dramatischen vorletzten Tag, an dem Boote in Gischt zu Wasser gelassen und gestürzt wurden, waren die Medaillenrennen am Sonntag eine 180 von Samstag, wo die Rennen vorzeitig abgebrochen wurden. Die Europameister von 2022 wurden im 49er und 49erFX gekrönt, nachdem die Bucht von Aarhus subtile, aber spielverändernde Verschiebungen und moderate Puffs austeilte, die am Ende das entscheidende Podium bildeten.

Die zweifachen olympischen Goldmedaillengewinner Grael/Kunze (BRA) rutschten nach einem langsamen, aber bewussten Aufstieg an die Spitze, bei dem sie sich bei jedem Rennen der Serie ihren Weg durch die Flotte bahnten, in den ersten Samstag. Nicht immer die schnellsten, aber oft die kalkuliertesten, riskierten die beiden keinen knappen Start im Medal Race und kehrten mit den Amerikanern Roble/Shea als dem Rest der 10-Boote-Flotte zurück zur Linie, jedes Team von einem anderen Land, marschierte zu einer dominanten Linksverschiebung in der flachen See und bei Winden von sechs bis acht Knoten. Die Brasilianer schafften es fast das ganze Rennen über als Letzte, um zwei Boote zu überholen, wurden Achter und gewannen die Meisterschaft mit sechs Punkten Vorsprung.

Die aktuellen Weltmeister van Aanholt/Duetz (NED) hatten früher im Rennen eine Chance, ihren Aufwärtstrend in Richtung Erster fortzusetzen, aber mehrere unbeständige Verschiebungen gingen nicht in ihre Richtung und sie entschieden sich für Silber. Bobeck/Netzler (SWE), die den größten Teil der Veranstaltung anführten, belegten mit dem Sieg im Medal Race den dritten Platz.

Lambriex/van de Werken (NED), die nach ihrem Sieg bei den Oman-Weltmeisterschaften im letzten Herbst immer noch eines der stärksten Teams in der 49er-Flotte waren, gingen entspannt in den letzten Tag und führten. Aber ein 25. Platz im letzten Rennen, ihr Rauswurf, erschütterte die Niederländer und ein sechster Platz im Medal Race sicherte ihren zweiten Platz und ermöglichte Botin/Trittel Paul (ESP) ihren zweiten Europameistertitel, ihren ersten holten sie 2018 in Gdynia. Polen.

Peters/Sterritt (GBR) setzten mit Platz zwei im Medal Race alles daran, sich den zweiten Platz zu sichern, landeten aber am Ende nur einen Punkt hinter den Niederländern auf Rang drei.

Das Segeln in Aarhus und der Stadt, die durch ihren Sitz auf dem Meer definiert ist, war ein spektakulärer Rückfall in die Meisterschaft, und obwohl die Plätze in jedem der drei Medal Races mehrmals gewechselt wurden, waren die Gewinner keine Überraschung. „Normalerweise ändert sich an der Spitze wenig“, sagte der 49FX-Segler Jo Aleh aus Neuseeland, der Gastkommentator bei den Medal Races war. Mit zwei olympischen Medaillen im Women’s 470 sollte Aleh es wissen. „Sie sind die ganze Woche über so gut gesegelt, dass sie es mit jeder Bedingung aufnehmen können, die sie bekommen.“