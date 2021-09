49er, 49erFX, Nacra 17: GER 13 Tim Fischer und Fabian Graf sind 49er Vize Europameister mit 70 Punkten nach 15 Wettfahrten !

5 / 5 ( 2 votes )

Mikolaj Staniul mit Kuba Sztorch (POL) gewinnen die Europameisterschaft der 49er mit 68 Punkten nach 15 Wettfahrten !

GER 13 Tim Fischer und Fabian Graf sind Vize Europameister mit 70 Punkten nach 15 Wettfahrten.

Die beiden Spitzenteams trennten vor dem Start nur noch zwei Punkte. Beide Teams hatten zunächst gute Starts, aber dann foulten die Deutschen ein anderes Team und mussten einen Dreher hinlegen, was sie in die Flotte zurückwarf. An der Spitze des Taktes lagen die Polen vorn und schafften es dann mit einem Boot zwischen den Deutschen ins Ziel zu kommen und einen Gleichstand vor dem letzten Rennen zu schaffen.

Wieder kamen beide Boote gut von der Linie ab und fuhren beide den ersten Beat hinauf zur Mitte des Kurses auf Port zurück, als die Deutschen ablegten und etwas weiter nach links gruben. Als die beiden wieder zusammenkamen, lagen die Polen wieder vorn und machten sich dann erneut auf der Rennstrecke mit den Deutschen auf den Weg, um den Sieg zu sichern.

Für Staniul und Sztroch haben sie nun einen Meilenstein für Polen im 49er-Skiff gesetzt, nachdem sie jahrelang unglaublich nah an der Europameisterschaft waren. Ihre beiden polnischen Teamkollegen Lukasz mit Pawel und Buksak mit Wiersbicki sind dem EM-Titel sehr nahe gekommen, haben aber nur eine kurze Lehrzeit. Mit diesem Sieg erzielen die jüngeren Pols einen Meilenstein für ihr Programm, schlagen aber auch erstmals ihre Trainingspartner bei einer Meisterschaft. Es ist sicherlich ein Ereignis, um ihre Absichten in Bezug auf die Einbeziehung von Paris darzulegen.

Auf Platz zwei liegen Fischer mit Graf, die seit der Niederlage in Tokio bei der letzten EM über ein ganzes Jahr nicht mehr gefahren waren. Die jahrelange Praxis zeigte sich deutlich, als sie sich im Laufe der Woche bauten und einen unglaublichen Lauf auf die Fliese hinlegten.

Polen sichert sich auch die Bronzemedaille durch Lukasz mit Pawel, der zu Beginn der Regatta in Führung lag, aber in den letzten Tagen fehleranfällig war.

Van Aanholt und de Ruyter (NED) erringen trotz Kämpfen einen breiten Sieg

Während niederländische Segler mit Duetz den Silbermedaillengewinn in Tokio von Bekkering feierten, arbeitete die niederländische Truppe der FX-Segler weiter an ihrem Handwerk. Die gemeinsame Kadermentalität in den Niederlanden, häufige Wechsel der Partnerschaft zahlten sich hier in Thessaloniki eindeutig aus, da van Aanholt sich nur zwei Wochen vor Beginn der Regatta mit de Ruyter zusammentat. Beide Teams versuchten herauszufinden, was sie tun sollten, als ihre jeweiligen Teamkollegen verletzt wurden (bei nicht segelbezogenen Vorfällen). Sie beschlossen, sich zusammenzuschließen und segelten eine dramatische Woche, um sich an der Spitze der Tabelle zu behaupten.

In ihrem ersten Rennen verloren sie eine Kappenabdeckung und mussten zwischen den Rennen einen Wasserwechsel durchführen. Im fünften Rennen wurde van Aanholt von dem Boot hinter ihnen an einem Set am Kiefer hochgezogen und musste (nach Beendigung des Rennens) ins Krankenhaus, um sicherzustellen, dass keine strukturellen Schäden entstanden waren. Der nächste Tag war nicht der beste, aber danach gelang es ihnen, sich zu erholen und sechs Top-10-Ergebnisse in Folge zu erzielen, bevor sie im Medaillenrennen Zweiter wurden und mit 30 Punkten Vorsprung gewannen.

Pflichtbewusst vom Ufer aus beobachteten die Eltern van Aanholts, wie viele Hürden jeder Champion auf seiner Reise überwinden muss. Es ist für niemanden einfach zu gewinnen, und während die Öffentlichkeit die Siegesfeiern sehen mag, sind es die Prüfungen auf dem Weg, die den Segler ausmachen. Einige der größten Lächeln der Woche werden dem niederländischen Paar gehören, und als nächstes werden wir sehen, ob sie als Partnerschaft weitermachen.

Der Rest des Podiumskampfes war ziemlich eng, sieben Medaillen suchende Teams gingen in das Medaillenrennen. Mit zehn Punkten Vorsprung gelang es dem kroatischen Paar Nincevic mit Vitturi, mit einem hart erkämpften sechsten Platz im Medal Race die Silbermedaille zu halten.

Nincevic mit Vitturi war untröstlich, nachdem er im letzten Frühjahr beim European Qualifier auf Lanzarote den Cuttoff in Tokio nur knapp verpasst hatte. Sie machten eine kleine Pause, gingen dann aber wieder zum Segeln. Während sie die Olympioniken in den frühen Morgenstunden in Europa sahen, folgten sie jeden Tag mit hartem Training, um sicherzustellen, dass sie nicht wieder ausgelassen wurden.

Die Bronzemedaille war während des gesamten Medaillenrennens heiß umkämpft, vier Teams trennten nur vier Punkte und weitere zehn Punkte zurück. Dänemark, Kanada, Malta und Polen waren im Wesentlichen gleichauf, wobei nur die Polen ein Boot dazwischen brauchten, um die Bronzemedaille zwischen den Gruppen zu gewinnen.

Kanada und Dänemark teilten sich nach dem Start die Richtungen, wobei die Dänen den Pin gewannen und die Kanadier nach einem Start der Option Port Tack das Recht bekamen. Die Malteser und Polen verließen die Linie an Steuerbord und fuhren nach links, wobei nur die Kanadier ganz rechts blieben.

Einer nach dem anderen, als sich die Spitze des Beats entfaltete, schien es, als ob die linken Boote hinter den rechten Booten wären, und das stellte sich heraus, als die Italiener und Kanadier eins, zwei rundeten, dicht gefolgt vom Rest der Teams.

Der Downind erwies sich als wenig, aber die meisten Teams schienen ihre Taktik für den zweiten Schlag zu ändern und blieben auf der linken Seite des Kurses. Die Kanadier rundeten deutlich ab und deckten dann das maltesische Team im Takt auf. Die Niederländer übernahmen den zweiten Platz, aber die Lewin-LaFrance-Schwester aus Kanada, Georgia und Antonia, hielten das maltesische Team zurück und wurden im Medaillenrennen Dritter und gewannen die Bronzemedaille.

Die maltesischen Schulteis-Schwestern belegten den vierten Gesamtrang und den dritten europäischen Platz und zeigten eine großartige Form für eine Besatzung von 20 bzw. 18 Jahren.

Gimson und Burnet ebnen den Weg nach Paris

Während die anderen Medaillengewinner der „Schnellboot“-Flotten Urlaub machen und Autogramme schreiben, haben Gimson und Burnet (GBR) ihre Standorte bereits fest in Paris verankert. Sie sprangen direkt wieder in die Flotte von Nacra 17 ein, “um noch mehr Rennen zu bekommen”, sagte Burnet und kommentierte, dass es in den letzten zwei Jahren so wenig Rennen gegeben habe, dass sie die Gelegenheit nicht verpassen konnten, mehr Erfahrung zu sammeln. Das klingt nach einem Team, das sich fest auf den nächsten Schritt seiner Reise konzentriert.

„Es scheint, als ob jedes Quad, die Teams, die einen guten Start haben, es schaffen, es aufrechtzuerhalten“, kommentierte Gimson. Tita lag 2017 im letzten Quad deutlich vorn, und sie landeten auch an der Spitze.

Gimson und Burnet hatten die Regatta gut vernäht, als das Flottenrennen für das Medaillenrennen aufgegeben wurde. Sie beendeten das Rennen mit 30 Punkten Vorsprung vor Ugolini und Calfi (ITA).

Das Medaillenrennen war dramatisch, da der Wind ziemlich auf und ab wehte, was sich am stärksten auf Weiß auswirkte, da Urwin (GBR) tief in der geraden Satzkurve gefangen war, während viele andere im Flottenhalsensatz mit fast doppeltem Tempo davonrasten Geschwindigkeit beim ersten Vorwind.

Durch diese Verwechslung der Flottenordnung konnte Petard mit Berthomieu (FRA) die zweite britische Crew überholen und Frankreich eine Bronzemedaille sichern.

Vollständige Ergebnisse, Fotos, Videos und Geschichten unter: https://nacra17.org/events/2021-european-championship/