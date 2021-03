36. America`s Cup: Eins und Eins wieder mit Video Highlights !

4.4 / 5 ( 10 votes )

Tag 2 des von PRADA präsentierten 36. America’s Cup erwies sich erneut als entscheidend für den Start und zeigte, wie gleichmäßig die beiden Teams bei Lichtverhältnissen zusammenpassen, wenn das Spiel mit einem 2: 2-Deadlock in Tag 3 beginnt.

Und während dieses Wissen aus vier Rennen hilft, einige der Fragen zu beantworten, die die Runde gemacht haben, können die Daten wenig dazu beitragen, das Ergebnis der geplanten Rennen von morgen vorherzusagen, von denen prognostiziert wird, dass sie wieder leicht sein werden.

Aber heute ging es darum, die Nase nach vorne zu bringen und dort zu bleiben.





© ACE | Studio Borlenghi

Rennen 3

Start: 16:23 Uhr

Port: ITA

Stbd: NZL

Kurs: E

Achse: 015

Länge: 1,65 nm

Strom: 0,2 Knoten bei 154



Wind 9-10 kt

Gewinner: Luna Rossa Prada Pirelli 0:37

Nachdem der erste Start unterbrochen wurde, als die Zuschauer von der Rennstrecke geführt wurden, sah Luna Rossa Prada Pirellienter beim Neustart die Vorstartzone auf Port Tack. Das Emirates Team New Zealand war schnell auf dem Vormarsch.

Als sie sich der rechten Seite der Zone näherten, drehten sich beide um, um sich auf die Rückkehr zur Linie vorzubereiten. Beide waren früh dran und mussten die Zeit totzuschlagen, aber keiner wollte ihre Folien fallen lassen. Außerdem schien keiner von beiden sich engagieren zu wollen.

Zu Beginn hatte sich Luna Rossa Prada Pirelli einen knappen Vorteil verschafft und sich auf das Luv des Emirates Team New Zealand eingestellt.

Als die Boote zur linken Grenze fuhren, waren die Kiwis die ersten, die anheften. Die Italiener machten eine Pause und warteten auf den perfekten Moment, um unter ihnen anzuheften. Es war ein perfekter Lee Bow Tack, der den Druck auf die Kiwis ausübte. Erster Schlag an die Italiener.

Schließlich war das Team New Zealand gezwungen, sich zurückzuziehen. Bereits die Italiener sahen in der 9-10 Knoten Brise so mächtig aus, wie es das Geschwätz vor dem Ereignis nahegelegt hatte.



Obwohl beide Boote mit etwa 20 bis 22 Knoten gegen den Wind segelten, bestand der wirkliche Unterschied zwischen den beiden darin, dass ITA auch schneller und reibungsloser zu fahren schien und mit jedem Manöver zunahm.

Bei Gate 1 lag Luna Rossa 10 Sekunden vor ihnen, als sie die rechte Marke umrundeten. Das Emirates Team New Zealand entschied sich für eine Trennung und ging nach links in der Hoffnung, dass es auf dem Gegenwind eine andere Brise geben könnte.

Aus der Luft schien die Brise in der Mitte des Kurses zu wehen, und die Italiener machten gute Arbeit darin, die besten Teile des Kurses zu identifizieren, in die sie sich hineinversetzen konnten.

Am unteren Ende rundeten sie die rechte Marke 13 Sekunden vor sich ab .



Durch Gate 3 hatten die Italiener ihren Vorsprung auf 27 Sekunden ausgebaut, als sie das linke Gate umrundeten.

Wieder spalteten sich die Kiwis und umrundeten das rechte Gate. Die vorherige Etappe deutete darauf hin, dass die Heimmannschaft zeitweise etwas schneller gegen den Wind war, aber wenn dies der Fall wäre, würde ihre zusätzliche Geschwindigkeit ausreichen, um die italienische Führung zu übernehmen?

Zum zweiten Mal am unteren Gate hatten sich die Kiwis zwar zurückgezogen, aber nur wenige Sekunden, rund 22 Sekunden dahinter.

Nachdem sie die entgegengesetzte Marke für die Runde gewählt hatten, setzten sie die Italiener unter Druck und zwangen sie, zwischen der Route zu wählen, die sie bevorzugen würden, und der Notwendigkeit, die Strecke zurückzulegen. Aber mit einem Vorsprung, den sie nicht verraten wollten, setzte sich letzterer durch, als sie die Kiwis-Wende gegen die Gegenwinde anpassten.

Bis zum letzten Aufwind hatten die Italiener noch mehr Distanz auf 38 Sekunden vor sich. Es gab jetzt sicherlich kaum Zweifel, dass das italienische Boot unter diesen Bedingungen schneller gegen den Wind war.

Als sie die letzte Etappe hinunterfuhren, waren sie jetzt über 500 m voraus.



Siebenundzwanzig Minuten und 55 Sekunden nach dem Start von Rennen 3 gab es einen weiteren italienischen Punkt auf dem Brett, als Luna Rossa Prada Pirelli die Ziellinie überquerte, um ihren zweiten Sieg in der Serie zu holen.





36. Höhepunkte des America’s Cup Race 3

Rennen 4



Start: 17:20 Uhr

Port: NZL

Stbd: ITA

Kurs: E

Achse: 013

Länge: 1,67 nm

Strom: 0,2 Knoten bei 156



Wind 8-9 Knoten

Gewinner: Emirates Team New Zealand 1:03

© ACE | Studio Borlenghi



Für das zweite Rennen des Tages wurden die Rollen vertauscht und es war das Emirates Team New Zealand, in den Hafen einzusteigen.

Als die Verteidiger die Bögen der Herausforderer überquerten, drehte sich Luna Rossa Prada Pirelli um, um auf den Schwanz der Kiwis zu gelangen. Dabei sah es schwieriger aus, das Tempo zu halten, als sie durch die schmutzige Luft der Kiwis segelten. Ein Hauch von Kämpfen?

Als die Uhr bis zum Start herunterzählte, stürzten sich die Italiener auf den Haken, schienen sich aber in letzter Minute dagegen zu entscheiden und lehnten sich zurück, um auf der Luvseite der Kiwis zu bleiben. Als sie sich der Linie näherten, sahen beide Teams früh aus, als sie versuchten, langsamer zu werden, ohne zu spritzen.

Das Ergebnis davon und der Abstieg, um den Haken von den Italienern zu bekommen, bedeuteten, dass die Boote zwar genauso ausgerichtet waren wie im ersten Rennen mit den Italienern nach Luv, aber diesmal waren die beiden viel näher. Diesmal konnten die Italiener nicht in der Luvposition leben und waren gezwungen, die Kiwis zu verlassen, um bis zur linken Grenze weiterzumachen.

Inzwischen war die Brise auf 8 Knoten gefallen.

Als Luna Rossa auf die rechte Seite des Kurses ging und anheftete, waren sie Kopf an Kopf unterwegs, als sie zurück auf die Kiwis zielten. Das Team New Zealand griff unter ihnen an und zwang die Italiener nach rechts zurück.

Die Kiwis schienen froh zu sein, sich von den Italienern fernzuhalten, als sie wieder in Richtung der linken Grenze gingen. Ihre Kommunikation an Bord deutete darauf hin, dass sie auf dieser Seite mehr Brise gesehen hatten.

Als sie wieder zusammenkamen, überquerten die Kiwis diesmal die Italiener, um eine knappe Führung zu übernehmen, und rundeten die linke Markierung von Gate 1 nur 9 Sekunden vor sich ab.

Die Italiener nahmen die entgegengesetzte Marke, die sich auf der rechten Seite des Kurses aufteilte.

Als sich das Paar zum ersten Mal auf der Gegenwindstrecke kreuzte, schienen beide glücklich zu sein, die gegenüberliegenden Seiten des Kurses zu erkunden, was darauf hindeutete, dass mit der Brise nur wenige Unterschiede zu erkennen waren.

In den Schlussmomenten von Etappe 2 schien Luna Rossa Prada Pirelli mit ihrem Halsen zu kämpfen und verlangsamte sich für einige Momente erheblich. Sie konnten das Gate nicht mehr legen, was sie weitere Distanz und Zeit für das Emirates Team New Zealand kostete, das sauber durch das Gate gegangen war, um seinen Vorsprung auf 34 Sekunden auszubauen. Dies war ein guter Gewinn für die Kiwis und ein kostspieliges Manöver für die Italiener.

Auf der dritten Etappe blieb der Abstand zwischen den beiden exakt gleich. Was nicht war, war die Brise, die, nachdem sie etwas weiter gefallen war, jetzt weniger stabil und schwieriger zu lesen war.

Durch Gate 4 hatten die Kiwis erneut bestätigt, wie stark sie auf den Beinen vor dem Wind waren, und ihre Führung noch weiter auf 48 Sekunden ausgebaut.

An Bord beider Boote wurde davon gesprochen, dass die Brise abfiel, der Abstand zwischen ihnen war vielleicht größer geworden, aber der Druck stieg.

Aber als sich die Kiwis zum letzten Mal dem oberen Gate näherten, hatten sie die Nerven gehalten, waren reibungslos gesegelt und hatten diesmal ihre Führung auf einem Bein gegen den Wind ausgebaut, als sie 58 Sekunden Vorsprung hatten.

Ein Heimsieg schien auf dem Plan zu stehen.

Ein paar Minuten später war es soweit. Die Punktzahlen waren wieder gleich hoch.

36. Höhepunkte des America’s Cup Race 4





Mit Auckland in COVID19 Level 1 kann das America’s Cup Race Village, das frei betreten werden kann, nun eine aufregende Einführung von Dorfaktivierungen beginnen. Volle Unterhaltung Zeitplan und Details besuchen https://www.americascup.com/race-village/schedule



America ‘s Cup Race Village Kapazität

America’s Cup Event hat Kapazitätsbeschränkungen aufgrund der Fähigkeit, Menschen sicher zu evakuieren. Crowd Capacity Limits gelten für 8 Zonen innerhalb des Renndorfes – zum Beispiel Te Wero Island – und diese werden voraussichtlich erreicht. Dies erfordert, dass ACE seinen „Full House“ -Plan umsetzt und den Zutritt zu Bereichen verhindert, in denen die Kapazität erreicht ist. Wo es der Platz erlaubt, wird die Öffentlichkeit zu anderen Zonen innerhalb des Dorfes geleitet. An Renntagen werden wir unsere Kanäle nutzen, um die Öffentlichkeit über die Kapazitäten im Renntal zu informieren, einschließlich TVNZ, GoldAM, AC36-Website sowie Social Media- und VMS-Anzeigetafeln.



Pressekonferenzen nach dem Rennen finden ungefähr 75 Minuten nach dem Ende des letzten Rennens statt und werden live auf YouTube und americascup.com übertragen

Das Spiel wird morgen, den 13. März, um 16:15 Uhr (NZT) fortgesetzt, sofern das Wetter dies zulässt. Ein möglicher Start ist nicht später als 18:00 Uhr (NZT) möglich. Die Renntage im März sind Sonntag, 14., Montag, 15. und jeden Tag danach, bis entweder das Emirates Team New Zealand oder Luna Rossa Prada Pireli sieben Siege erzielen.

Das Rennen kann live auf Facebook, YouTube und americascup.com verfolgt werden. Eine vollständige Wiederholung finden Sie hier.