36. America`s Cup: Die Bühne ist bereit

Drei Monate nach dem ersten offiziellen Rennen für die neue AC75-Klasse dürfte der von PRADA präsentierte 36. America’s Cup einen Meilenstein in der Geschichte setzen. Das erste Rennen des Spiels beginnt morgen, den 10. März, um 16:15 Uhr NZT.

Der neuseeländische Skipper Peter Burling vom Emirates Team und Luna Rossa Prada Pirelli Skipper & Teamdirektor Max Sirena haben heute die Eröffnungspressekonferenz vor dem morgigen Start der besten 13 Rennserien moderiert.



Schnelle, extreme Boote mit bisher unvorstellbaren Geschwindigkeiten standen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Gleichzeitig hat das Rennen selbst eine Rückkehr zu einem traditionelleren Stil mit Aufwindstarts und Windward / Lee-Kursen erlebt.



Aber nicht nur Kommentatoren und Zuschauer sind von der neuesten Cup-Entwicklung beeindruckt und überrascht, auch die Crews sind gleichermaßen überrascht.



„Diese Boote waren vor drei Jahren noch ein Konzept, und jetzt übertreffen sie alle Erwartungen an das, was sie können und wie schnell sie auf einer Rennstrecke fahren können. Die Geschwindigkeit der Boote ist für uns wie für alle anderen ein Rätsel. Am Ende des Tages, wenn Sie mit jemandem im Yachtrennen sprechen, sagen sie, wenn Sie nicht schnell genug sind, sind Sie nicht im Rennen. Wir haben alles getan, um das schnellstmögliche Boot zu bekommen. Wir haben den hydrodynamischen niedrigen Luftwiderstand sehr stark vorangetrieben, aber die Italiener haben auch ein sehr gutes Paket zusammengestellt, das es noch aufregender macht. “



Keine Seite gab jedoch viel preis. Max Sirena hat seit seinem ersten America’s Cup im Jahr 2000, als die Bootsgeschwindigkeit gerade noch zweistellig wurde, aus erster Hand große Veränderungen erlebt.



„Die Boote legen definitiv die Messlatte höher und dieser Cup-Zyklus war ein Quantensprung. Es geschah jedoch mit einer Rückkehr zum Rennstil der alten Schule, was ihn noch aufregender macht.

Trotzdem denke ich, dass es zu schwer ist, die Leistung eines Bootes zu beurteilen, wenn man es nur segeln sieht. Wir wissen, dass die Kiwis schnell sind, weil wir sie vor zwei Monaten gefahren sind und sie vor einigen Wochen während des Trainings gegen die Amerikaner und Briten gesehen haben, aber ich werde Sie morgen Nachmittag wissen lassen, ob dieses Finale knapp wird oder nicht. Was ich sagen kann ist, dass wir uns bewusst sind, dass dies eine lebenslange Chance ist, bei der wir alles versuchen werden, um zu gewinnen. “

Auch Patrizio Bertelli, Vorsitzender des italienischen Syndikats, stimmt zu, dass die Geschwindigkeitsgleichung ein Rätsel bleibt: „ Ich stimme zu, dass wir nicht viel über die tatsächliche Geschwindigkeit der Boote wissen, wir können nur raten. Viel wird von Windverhältnissen, Windverschiebungen und dergleichen abhängen. Man kann sich in einem Finale nie ganz sicher sein, aber 21 Jahre später sind wir immer noch hier … “



Bei all dem gewonnenen Wissen und dem intensiven Training, das zur Erstellung der individuellen Spielbücher der Teams durchgeführt wurde, ist die Realität, dass trotz der Änderungen und des neuen Spieltempos das erste Rennen des 36. America’s Cup alle widerspiegeln wird die vorherigen Pokalspiele der letzten 170 Jahre. Denn da beide Boote zum Start anstehen, wird keiner wirklich wissen, wie sich das Eröffnungsrennen entwickeln wird. Die Wettervorhersage für morgen ist eine nordwestliche Brise zwischen 12 und 17 Knoten.



Das war’s, Spiel an, Zeit, morgen um 16.15 Uhr Rennen zu fahren.

© COR 36 | Studio Borlenghi



America’s Cup Race Village unter Level 2:

Mittwoch, 10. und Freitag, 12. Auckland unterliegt den COVID19 Level 2-Beschränkungen.

Unter Stufe 2 werden die Bars, Cafés und Restaurants sowie andere Einzelhandelsgeschäfte im Americas Cup Race Village und gemäß den Richtlinien des Gesundheitsministeriums eröffnet. Unterhaltung, LIVE-Rennen auf den großen Bildschirmen und Aktivierungen können erst ausgeführt werden, wenn wir wieder in Level 1 zurückkehren.

Alle Besucher müssen sicher sein, ihre COVID19-QR-Codes zu scannen.