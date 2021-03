36.America`s Cup: Mittwoch Start 16:15 NZT / 04:15 MEZ !

© LUCA BUTTO ‘

Luna Rossa Prada Pirelli erreicht das Finale nach einem vollen Monat Rennen gegen die beiden anderen Herausforderer im PRADA Cup: NYYC American Magic und Ineos Team UK.

Die erste Rennperiode begann Mitte Januar mit der Round-Robin-Serie. Im Halbfinale zeigte sich Luna Rossa Prada Pirelli zuversichtlicher in den Manövern und im Umgang mit Booten und erhielt das Recht, im Finale des PRADA Cup mit vier Siegen in Folge gegen die Amerikaner zu fahren.

Das Finale gegen die Briten bestätigte eine deutliche Verbesserung der Leistung des Bootes in Bezug auf die Geschwindigkeit, selbst bei den stärkeren Windverhältnissen, bei denen Luna Rossa weniger komfortabel erschienen war. Am 21. Februar, mit 7-1 Partitur, schlägt Luna Rossa das englische Team Ineos Team UK und gewinnt den PRADA Cup im Endspiel das Recht auf Gesicht Emirates Team New Zealand gewinnt der für den 36. America ‘s Cup präsentiert von PRADA.

Nach den Verschiebungen, die durch die Sperrung verursacht wurden, in der die Aktivitäten in Auckland aufgrund der COVID 19-Alarmstufe 3 blockiert wurden, kann die Reduzierung auf Stufe 2 endlich beginnen.

Morgen, Mittwoch, den 10. März, um 16.15 Uhr, treffen die beiden Teams zum ersten Mal seit den Rennen der America’s Cup World Series im Dezember aufeinander.

Nach den ersten beiden Tests, die für Mittwoch geplant sind, wird es einen Ruhetag geben, und dann wird das Rennen am Wochenende ab Freitag fortgesetzt. Während der ersten beiden Tage, in denen Auckland noch in Alarmbereitschaft ist, werden die küstennahen Rennstrecken verboten, um Menschenmassen zu vermeiden. Die einzigen verfügbaren Kurse sind Kurs A in Richtung Takapuna und Kurs E in der Nähe von Waiheke Island.

Max Sirena, Skipper und Teamleiter

„Jetzt können wir wirklich sagen, dass wir im America’s Cup sind. Es war eine lange Reise, um diesen Punkt zu erreichen, mit Fallstricken und schwierigen Momenten. Wir freuen uns sehr, den PRADA Cup gewonnen und das erste unserer Ziele erreicht zu haben, nämlich gegen den Verteidiger anzutreten. Es ist ein wichtiger Moment für uns und das Ergebnis von drei Jahren harter Arbeit. Wir haben bewiesen, dass wir nicht aufgeben würden, selbst wenn uns alle abgemeldet hätten. Das gesamte Team konzentriert sich voll und ganz auf den Rennsport. Wir sind bereit, unser Bestes zu geben, ohne unser endgültiges Ziel zu vergessen und warum wir hier sind. Es ist offensichtlich, dass wenn Sie in einem America’s Cup-Finale sind, alles passieren kann, es ist nicht irgendeine Regatta, Sie haben es mit den Besten zu tun und um das Beste zu schlagen, müssen Sie es besser machen als sie. “