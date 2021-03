36. America`s Cup: Video 9 Rennen / Stand 6:3

5 / 5 ( 8 votes )

Das Emirates Team New Zealand hat nach dem sechsten Tag des von PRADA präsentierten 36. America’s Cups innerhalb eines Sieges den Auld Mug behalten.

36. Höhepunkte des America’s Cup Race 9

Das erste Rennen des Tages war ohne Zweifel das bislang engste Spiel. Das Emirates Team New Zealand und Luna Rossa Prada Pirelli kämpften Hals an Hals, bis der Verteidiger auf dem vorletzten Bein die Führung übernahm und zu einem 6: 3-Ergebnis segelte.



Rennen 10 sollte um 17:45 Uhr beginnen, aber eine Last-Minute-Windverschiebung zwang das Rennkomitee, das Spiel abzubrechen, und die Teams drückten den Stoppknopf noch einmal bis morgen um 16:15 Uhr, aber das Ende könnte nicht bevorstehen die Ecke gerade noch.

© ACE | Studio Borlenghi

Emirates Team New Zealand

besiegte Luna Rossa Prada Pirelli Rennen 9

Start: 16:45

Hafen: NZL

Stbd: ITA

Kurs: C

Achse: 266

Länge: 1,86 nm

Strom: 0,1 Knoten bei 137

Wind: 12-13 Knoten 255 Grad

Gewinner: Emirates Team New Zealand 30 Sekunden

Heute hatte ein ganz anderes Gefühl. Heute war der erste Tag, an dem der America’s Cup gewonnen werden konnte. Heute war die Chance für die Italiener, nach einem Tag, an dem sie zwei Rennen verloren hatten, nachdem sie die Starts gewonnen hatten und ihren Vorsprung für die ersten Etappen beibehalten hatten, das Gleichgewicht wieder herzustellen. Heute war der Tag, an dem das Emirates Team New Zealand einen weiteren Schritt in Richtung Pokalsieg machen konnte.

Das Emirates Team New Zealand trat sauber über Luna Rossa Prada Pirelli an, die sich die Zeit nahm, um herumzuspielen und sich auf die rechte Seite der Pre-Start-Zone zu begeben. Die Kiwis waren die ersten, die dort ankamen und herumwirbelten, während die Italiener anpackten, bevor sie zurück zu den Kiwis tauchten.

Es folgten viele Webereien, als beide Boote versuchten, sich der Startlinie zu nähern. Mit den höheren Windgeschwindigkeiten fühlte sich die Vorstartzone kleiner an.

Der Start war gleichmäßig, beide an Steuerbord, aber eine große Lücke zwischen den beiden, als sie mit 30 Knoten zur linken Grenze stürmten.

Eine kritische Wende kam – konnte Luna Rossa zu den Kiwis aufstehen und schmutzige Luft auf sie werfen? Der Höhenmodus der Italiener funktionierte, als sie die Kiwis schließlich zum Abheben zwangen, während sie zur rechten Leine für das obere Tor gingen, das zwei Reißnägel einsetzen musste, um das obere Tor plus zu umgehen. Als sie zusammenkamen, tauchten die Kiwis den Spiegel der Italiener ein, um die rechte Markierung von Tor 1 zu erreichen, während Luna Rossa die linke Markierung übernahm und nur eine Sekunde Vorsprung hatte.

Als sich das Paar auf dem Bein vor dem Wind trennte, schienen die Kiwis einen besseren Windstoß zu bekommen und vor den Italienern zu überqueren, als sie wieder zusammenkamen, folgte ein Führungswechsel. Jetzt hatten sie die Seiten getauscht, waren auf die volle Breite des Kurses gegangen und wollten sich für ein weiteres Kreuz gegenseitig angreifen. Diesmal waren es die Italiener, die an der Spitze standen, ein weiterer Führungswechsel. Durch das untere Tor schützte ein perfekt ausgeführter Halse der Italiener ihre Position und zwang die Kiwis, ihnen durch Tor 2 zu folgen.

Als der zweite Schlag weiterging, blieb die Schlacht eng, aber an der Spitze von Tor 3 hatten die Italiener ihre Führung erneut geschützt. Gleiches galt für Leg 4 mit noch engeren Rennen. Am Ende rundete Luna Rossa LR die rechte Marke von Gate 4 ab und hatte 3 Sekunden Vorsprung, als das Emirates Team New Zealand die linke Marke übernahm. Die Italiener hatten ihre Deckung für die Kiwis freigegeben, obwohl sie den Vorteil der Steuerbord-Wende beibehalten hatten. Als sie wieder zusammen kamen, war Luna Rossa noch vorne.

Aber die große Veränderung kam an die Spitze von Leg 5, als das Paar wieder zusammenkam. Jetzt waren die Kiwis an der Reihe, an Steuerbord zurückzukehren. Aber Luna Rossa war gerade vorne, als sie vor den Kiwis überquerten und anpackten und die Verteidiger zwangen, auf die rechte Seite des Kurses zurückzukehren. War das ein weiteres Risiko? Die Italiener würden bei ihrer Rückkehr im Hafen sein.

Aber es gab Probleme, als die Brise nach rechts wehte und den Kiwis zugute kam.

Als das Paar für Gate 5 zurückkam, hatte das Team New Zealand die Führung übernommen und die linke Marke um 18 Sekunden abgerundet.

Ein Bein bis zum Ziel mit einer Distanz von 400 m zwischen den beiden, dies war eine große Distanz, um die Italiener mit so wenig verbleibender Landebahn auszugleichen. Als das Emirates Team New Zealand ins Ziel kam, hatten sie in der Schlussphase des Rennens das neunte Rennen mit 29 Sekunden Vorsprung absolviert.

Ein dramatisches und hart umkämpftes Rennen, um das Emirates Team New Zealand mit nur einem Sieg für den 36. America’s Cup zu gewinnen.