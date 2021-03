36. America`s Cup: Start in wenigen Stunden !

Rate this post

Wenn es um die Bedeutung des Eröffnungstages des America’s Cup geht, kann der älteste Pokal der Welt im internationalen Sport auf viele Hintergrundinformationen zurückgreifen. Unabhängig vom Jahr, von der Bootsklasse und von den Bedingungen sind die ersten Sekunden entscheidend.

Nach vier Jahren Planung und Entwicklung sowie drei Monaten Rennen zeigen uns 170 Tränen der Cup-Geschichte, dass die erste Etappe des ersten Rennens immer viel darüber verrät, wie sich der 36. America’s Cup entwickeln kann. Es ist schwer, das Gewicht dieses Augenblicks zu übertreiben.

Und trotz der Intensität des neuen Cup-Zyklus, in dem ein brandneues Design und Konzept des Bootes entwickelt wurde, ist die Ironie, dass wenig darüber bekannt ist, was passieren wird, wenn der Herausforderer gegen den Verteidiger antritt.

Luna Rossa Prada Pirelli hat am ersten Renntag 18 Live-Rennen absolviert, während das Emirates Team New Zealand nur sechs Rennen bestreitet. Die Italiener wissen wenig über die wahre Leistung ihrer Gegner. Umgekehrt, nachdem die Kiwis die Renndaten aller Herausforderer während des gesamten Prada Cup analysiert haben, begeben sie sich mit dem umfassendsten Bild der italienischen Leistung auf die Rennstrecke. Dazwischen liegt ein Wissensvakuum, da keines der Teams wirklich wissen wird, welches in der Hitze des Kampfes siegen wird.

Neben der technischen Intelligenz, über die beide Teams verfügen, wird auch das Wetter ein wichtiger Faktor sein.

Luna Rossa gilt seit langem als rutschiger im Licht, während das Team New Zealand im Wind als stärker gilt. Um dem Eröffnungstag mehr Würze zu verleihen, schlägt die Wettervorhersage Bedingungen vor, die für jedes Team an der Schwelle des Leistungsübergangs liegen.



Das Rennen findet im Kursgebiet E im Osten der Stadt statt, wo die Brise voraussichtlich um 16:00 Uhr von N oder NW 10-13 Knoten beträgt. Aber dann kommen einige potenziell große Variationen. Eine Stunde später hätte die Brise auf 16 Knoten ansteigen können, bevor sie leicht auf 11-12 Knoten zurückfiel.

“Die Wettermodelle sind heute nicht so gut ausgerichtet, was für diese Windrichtung nicht ungewöhnlich ist, aber es ist ein Hinweis auf die Instabilität, die auf Lager sein könnte”, sagte Regattadirektor Iain Murray. “Mit der Wolkenentwicklung könnte es manchmal auch etwas regnen, was vorne mehr Wind und hinten weniger Wind erzeugen kann.”

Angesichts des Windgeschwindigkeitsbereichs und der unterschiedlichen Aussagen der verschiedenen Wettermodelle wird es heute für die Besatzungen genauso wichtig sein, den Blick vom Boot fernzuhalten, um eine Änderung der Bedingungen zu antizipieren, wie bei der Beurteilung der frühen Leistung ihrer Gegner. Das Hinspiel des ersten Rennens des 36. America’s Cup wird entscheidend sein.

Es ist unmöglich, die Wichtigkeit und Bedeutung des Hinspiels des ersten Rennens in einem America’s Cup zu übertreiben. In den ersten Sekunden eines jeden Pokalspiels die Oberhand zu gewinnen, ist weit mehr als nur eine Steigerung des Ego eines Teams.

Die Vorfreude und der Aufbau, die beim ersten Start erzielt werden, sind über alles andere im Sport hinaus und werden von Teams und Zuschauern gleichermaßen eingehend geprüft.

Eine Nase nach vorne zu bekommen ist eine große Sache, aber auch das Gefühl, dass Ihr Boot langsamer sein könnte.



Der Druck auf die Teams ist so groß, dass das Vertrauen so schnell zusammenbrechen kann, wie es gestärkt werden kann. Jeder Cup-Segler, der dort war, wird bestätigen, wie unterschiedlich sich das Eröffnungsrennen im Vergleich zu den Hunderten, wenn nicht Tausenden von Stunden anfühlt, die er für Tests und Training aufgewendet hat. Wenn Sie dies für echte Fells tun, ist dies sehr unterschiedlich und kann in der Hitze des Augenblicks oft überraschende Ergebnisse liefern. Und wie die aktuellen Verteidiger aus ihren Erfahrungen im Jahr 2003 in Auckland nur zu gut wissen, können die ersten Sekunden Mängel aufdecken, die zuvor unsichtbar waren.



Was auch immer die ersten Anzeichen sein mögen, jahrelange Entwicklung, Hunderttausende von Stunden und eine beträchtliche finanzielle Investition stehen auf dem Spiel, sobald beide Boote die Linie überqueren. Und für den 36. America’s Cup hat die Vorfreude noch ein weiteres Niveau erreicht.



Die AC75 sind die extremsten Boote in der modernen Cup-Geschichte und haben bereits atemberaubende Geschwindigkeiten und ein Niveau an engen Rennen geliefert, das vor Beginn des Rennens im Dezember als mit solchen hohen Geschwindigkeiten unvereinbar angesehen wurde. Aber jetzt wissen wir etwas anderes. Die Boote sind unglaublich schnell und in Verbindung mit einem raschen Anstieg des Vertrauens unter den Besatzungen wurde die Messlatte höher gelegt als alle Erwartungen.

Und jetzt beginnt der Kampf wirklich.



Luna Rossa Prada Pirelli hat seit Beginn der America’s Cup World Series im Dezember 16 Live-Rennen absolviert. Das Emirates Team New Zealand hat nur sechs absolviert. Im Vergleich zu früheren Cup-Zyklen sind die Gesamtzahlen winzig, dennoch könnte sich der Unterschied zwischen den beiden als signifikant erweisen.



Die italienischen Herausforderer werden fit am Start sein, nachdem sie sich auf die harte Tour bis zum Pokal durchgeschlagen haben. Dabei haben sie sich stetig verbessert und nicht nur ihre Maschine, sondern auch die Art und Weise, wie ihre Teamkommunikation funktioniert, verfeinert. Und genau das könnte sich als das Wertvollste erweisen. Bei Live-Rennen im Gegensatz zu ihrem Verfolgungsjagdboot oder Simulator mussten die Italiener auf die Unsicherheiten der Bewegungen eines anderen Teams reagieren. Ihre Fähigkeit, auf eine Vielzahl von Situationen zu reagieren, könnte sich als Vorteil erweisen. Aber sie wissen wenig über die tatsächliche Leistung ihres Gegners auf dem Wasser.

Mit nur sechs Sätzen von Live-Renndaten (die sich auf das letzte Jahr beziehen und wahrscheinlich veraltet sind) konnte das Emirates Team New Zealand die harten Leistungszahlen, die ihre Fähigkeiten definieren, für sich behalten.

Im Gegensatz dazu konnten die Verteidiger auf weitaus neuere und gründlichere Renndaten zu Luna Rossa zurückgreifen, als die Italiener ihren Fuß auf den Boden setzten, um das Prada-Cup-Finale zu gewinnen.



Während beide Teams viel voneinander wissen, gibt es auf beiden Seiten große Bereiche, die unbekannt sind.

“Es ist für uns genauso ein Rätsel wie für alle anderen”, sagte Peter Burling, Steuermann des Emirates Team New Zealand, auf der Pressekonferenz vor dem Pokal. „Und wenn wir nach vorne schauen, steht eine ziemlich dynamische Zeit für das Wetter bevor. Wir haben viel gelernt, wie sich die Challenger-Serie entfaltet, und sind so bereit, wie wir nur können. “

Luna Rossa Prada Pirelli Skipper Max Sirena war ebenso offen.

“Wir mussten die Leistung nur durch Zuschauen beurteilen, wir haben keine Daten”, sagte er. „Aber ich fühle mich diesmal viel sicherer als alle anderen Male, in denen wir sie gefahren sind. Wie ich dem Team sagte, wir haben nichts zu verlieren, wir können nur gewinnen. “



Wenn also jedes Boot beim ersten Start des ersten Rennens die Linie überquert, sind dies die Gedanken, die in den aufschlussreichsten Sekunden des 36. America’s Cup im Gedächtnis bleiben müssen.