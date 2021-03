36. America`s Cup: 1 Tag mit Bildern !

5 / 5 ( 3 votes )

Auckland, Neuseeland – 10. März 2021

Nach vier Jahren intensiver Arbeit war es Zeit zum Rennen. Wie in der gestrigen Pressekonferenz hervorgehoben, gibt es einen magischen Moment in der Geschichte des America’s Cup, mit dem großen Fragezeichen auf den relativen Geschwindigkeiten der beiden Boote – ein Rätsel, das heute auf der ersten Etappe des ersten Rennens auf Kurs E enthüllt wird. Wer wäre schneller? Verteidiger oder Herausforderer? Oder wäre es nah? Mit einer Brise von 13 bis 15 Knoten aus dem Nordwesten waren sowohl das Emirates Team New Zealand als auch Luna Rossa Prada Pirelli fokussiert und angefeuert, bereit für das erste Aufeinandertreffen des 36. America’s Cup, das von PRADA präsentiert wurde.

Rennen 1

Als das Emirates Team New Zealand in den Hafen einfuhr, segelten sie tief und führten dann zur Grenze. Luna Rossa Prada Pirelli folgte ihnen, engagierte sie unterhalb der Linie und gab dem neuseeländischen Skipper Peter Burling vom Emirates Team einen Blick auf die Linie in Richtung Luv der Italiener – und er nahm sie, begann stark, schnell und pünktlich in Luv, und gewann schnell eine Vorsprung von 18 Metern auf ihre Opposition. Für das erste Rennen des 36. von Prada präsentierten America’s Cup zwang dies die Italiener zu einer Entscheidung – halten Sie an der Lee-Position fest und versuchen Sie, die Geschwindigkeit des Emirates Team New Zealand zu messen, oder werfen Sie ein Manöver mit hohem Risiko, um ein Foul zu versuchen. Der Co-Steuermann von Luna Rossa Prada Pirelli, Jimmy Spithill, lumpte hart, versuchte den Protest und scheiterte, verlangsamte ihn und erlaubte dem Emirates Team New Zealand, nach vorne zu kommen. Auf dem Weg zum ersten Luv-Tor, das sich auf 160 Meter erstreckte und 14 Sekunden vor Luna Rossa Prada Pirelli das obere Tor umrundete, lag der Fokus für Burling, Tuke und Ashby nun darauf, sauber zu segeln und ihre Gegner in enger Deckung zu halten. Dies taten sie und erstreckten sich auf der zweiten Etappe auf 380 Meter und auf der dritten Etappe auf 314 Meter. Beide Teams trennten sich am unteren Tor der vierten Etappe, aber dies hatte nur geringe Auswirkungen es ist einfach und rundet das letzte obere Tor 230 Meter und 20 Sekunden voraus. Das Emirates Team New Zealand hielt es eng, die letzte Etappe bis zum Ziel zu verlängern. Es reichte bis zu 550 Meter und gewann das erste Rennen mit 31 Sekunden Vorsprung.

Peter Burling kommentierte Rennen 1. „Wirklich zufrieden mit dem Vorstart und wie das Team das Boot in guter Form hat. Wir hätten sie wahrscheinlich im zweiten Schlag härter treffen sollen, aber mit dem Boot zufrieden sein und endlich ins Rennen gehen können. Es ist ungefähr drei Monate her, seit wir das letzte Mal gefahren sind – und es ist großartig, gegen ein anderes Boot anzutreten, anstatt gegen unser Verfolgungsboot. “

Rennen 2

Da beide Teams wegen der wechselnden, wechselhaften und böigen Bedingungen auf kleinere Ausleger umstellten, wollten sie sich zurücksetzen und in das zweite Rennen des Tages einsteigen. Luna Rossa Prada Pirelli fuhr in den Hafen ein und machte sich auf den Weg zur Grenze, um wieder auf die Linie zu kommen. Das Emirates Team New Zealand blieb hoch und setzte sich wieder ein, um sich zu engagieren. Als Luna Rossa Prada Pirelli spät zurückkam, führte sie die Linie an, und wie im ersten Rennen war die Kontrolle über die Rennstrecke unter diesen Bedingungen stark mit dem Boot vorne. Beide Boote segelten im hohen Modus die erste Etappe hinauf und suchten nach einem Riss in der Rüstung ihres Gegners, aber die Bootsgeschwindigkeiten sahen ähnlich aus und so ging es darum, Fehler zu minimieren. Luna Rossa Prada Pirelli hielt es fest und ging in das erste Tor, das einen Vorsprung von 70 Metern auf fast 300 Meter ausbaute, nachdem das erste Tor um 13 Sekunden abgerundet worden war.

In den Legs 2 und 3 arbeitete das Emirates Team New Zealand hart daran, mit den Italienern aus der Phase zu geraten und einige Gewinne zu erzielen. Dies taten sie auf der fünften Etappe und aßen hart an der Spitze von Luna Rossa Prada Pirelli, mit 12 Sekunden Rückstand auf das letzte obere Tor. Da Burling und Ashby hart auf der Suche nach zusätzlicher Brise waren, verringerte sich der Abstand auf der Ziellinie auf nur 7 Sekunden, wodurch die Ergebnisse am Eröffnungstag des 36. PRADA-Pokals, der von PRADA präsentiert wurde, auf einen Sieg pro Stück angeglichen wurden.

Jimmy Spithill sagte am Ende des Tages: „Wir haben das Boot einfach gut laufen lassen, und es war ein gutes Zeichen der Stärke, nach diesem ersten Rennen wieder auf die Beine zu kommen. Ich denke, es war eine dieser Rennstrecken, auf denen das Führungsboot den Vorteil hatte – die Zeit zum Wenden oder Halsen zu wählen. Es ist großartig, wettbewerbsfähig zu sein! “

Für Peter Burling war es eine ehrliche Einschätzung von Rennen 2. „Wir haben nicht den besten Start hingelegt, haben nicht ganz den besten Job der Zusammenfassung gemacht und sind seitwärts gerutscht und sind in sie hineingefallen – was eine Schande war, und wir sah dort etwas rostig aus. Was wirklich gut war, war, bei diesem letzten Schlag wieder in sie hineinkommen zu können. Es ist kein Geheimnis, dass wir eine Weile nicht gefahren sind – es war großartig, den ersten Sieg zu holen, aber ein Fehler und das Leben sind für den Rest des Rennens ziemlich schwer. Es gibt viel zu besprechen und wir wissen, dass das Team, das das letzte Rennen gewinnt, das Event gewinnt. Wir freuen uns, einen Sieg auf dem Brett zu haben und uns auf das Wochenende zu begeben. Es fühlte sich an, als wären die Boote auch heute noch hübsch – aber wir sind froh, dass wir ein Werkzeug haben, um dies zu gewinnen. “

