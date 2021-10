29er: Zhik 29er Europameisterschaft 23.10. – 27.10.2021 Fragila Vela Riva Club 200 Boote am Start !

5/5 - (8 votes)

2021 Zhik 29er Europameisterschaften

2021 kehrt die Europameisterschaft zum Gardasee zurück, diesmal in Fraglia Vela Riva. Riva bot an, die bisherigen Eurocup-Termine um einen Tag zu verlängern, um den Europameisterschaft gerecht zu werden. Preise werden sowohl an die Eurocup-Endsieger als auch an die Europameister verliehen. Wer wird GBR den Ovington European Nations Cup stehlen?! Termine sind 23. – 27. Oktober. Für die Europameisterschaften gibt es eine eigene Website, auf der Sie alle Informationen zur diesjährigen Veranstaltung finden.

Zum www.29ereuropeans.org