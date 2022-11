Rhoute du Rhum Caudrelier historischer Sieg X neuem Rekord

„Das ist etwas Besonderes in der Route du Rhum und ein Moment, über den ich lange nachgedacht habe. Hier bei Nacht fertig zu werden bedeutet, dass es eine Menge Spannung gibt, die Sie an Land genießen können, aber hier draußen hassen wir es. Diese letzten Kilometer sind immer etwas beängstigend, aber ich habe einen komfortablen Vorsprung. Ich hoffe es wird reichen. Ich habe eine gute Vorstellung davon, wo ich hin muss. Es wird schwierig, da der Wind nicht aus der günstigsten Richtung kommt. Es wird wahrscheinlich manchmal etwas schwierig sein“, fügte Charles Caudrelier hinzu. „Ich hätte lieber hundert Meilen Vorsprung gehabt, aber der Vorsprung ist anständig genug. Wir müssen nahe der Küste segeln und mit dem Wind spielen, der vom Berg herunterkommt, aber er ist nicht immer da, besonders nachts. Ich glaube, 2018 steckte François zwei Stunden dort fest.“ Es wird erwartet, dass er die Linie gegen 0830 UTC überquert.

„Ich habe alles eingeschaltet: das Radar, Oscar … meine Infrarotkamera. Ich verlängerte meine Route eine Weile, um Gefahrenstellen auszuweichen. Ich habe etwas Schlaf bekommen, um für die letzte Strecke frisch zu sein. Es ist ein entscheidender Moment, in dem du alles geben musst.“

Weiter hinten, in der Mitte des Atlantiks, ist das Tor zu den Passatwinden sehr eng und verändert sich ständig. „Solange wir nicht unter das Hochdruckgebiet gerutscht sind und den Grat überquert haben, wird es kompliziert“, kommentierte Jérémie Beyou (Charal) heute Morgen. Die Winde sind leicht und schwanken zwischen 6 und 13 Knoten. „Ich werde von Thomas (Ruyant) überholt.

Er ist zwei Meilen über mir, aber ich kann den Wind hier nicht finden. Es ist kompliziert mit vielen Leuten um mich herum, aber das bietet den Vorteil, dass es anzeigt, wo der Wind ist. Platzverluste oder -gewinne passieren sehr schnell, wenn es so eng wird.“ Sein Vorsprung von zehn Meilen auf Paul Meilhat (Biotherm) und Thomas Ruyant (LinkedOut) ist schnell verflogen. Der Zweite belegte in der letzten Rangliste den zweiten Platz hinter dem unangefochtenen Führenden Charlie Dalin (Apivia).

Ähnlich verhält es sich mit den Ocean Fifty-Booten, bei denen die Lücken zwischen den drei Spitzenreitern Quentin Vlamynck (Arkema), Erwan Le Roux (Koesio) und Sébastien Rogues (Primonial) immer kleiner werden. Achtzig Meilen trennten sie gestern, aber jetzt ist der Abstand auf weniger als 25 geschrumpft. Etwas anders sieht es bei den Booten der Klasse 40 aus, wobei Yoann Richomme, Skipper von Paprec Arkea, die Flotte seit Montagnachmittag anführt. Er baut seinen Vorsprung weiter aus und liegt nun dreißig Meilen vor Corentin Douguet (Quéguiner – Innoveo). „Ich versuche, gut zu segeln und cool zu bleiben. Von Westen zieht eine weitere Front heran. Wir müssen an der richtigen Stelle stehen, um damit umzugehen. Ich werde versuchen, ihn dort zu überqueren, wo das geringste Risiko besteht. Das Wetter ändert sich sehr schnell. Ich werde versuchen, die Flaute zu vermeiden, da es schade wäre, dort stecken zu bleiben. Wir müssen dran bleiben. Das Tor ist schmal und ändert sich ständig. Dies ist ein kritischer und entscheidender Moment im Rennen“, schloss Yoann Richomme.

Auch

das Wichtigste Um 01:39 Uhr, als er die Azoren als Achter passierte, erlitt Axel Trehin einen großen Schaden an seiner Streumaschine. Der Skipper des Class40 Project Rescue Ocean konnte seinen Mast retten und steuert Ponta Delgada auf den Azoren an, wo er die Möglichkeit einer Reparatur prüfen wird.

– Gegen 03:00 Uhr heute Morgen kam Matthieu Perraut in Ponta Delgada an. Der Skipper der Inter Invest erlitt am Montag eine Kollision mit einem UFO, bei der seine Class40 schwer beschädigt wurde.

-Jean-Pierre Dick (Notre Méditerranée – Ville de Nice) wird heute Morgen in Ponta Delgada erwartet, wo er Brieuc Maisonneuve (CMA – île de France – 60 000 Rebonds) absetzen wird, den er am Sonntag gerettet hat.

– Wegen einer Reihe technischer Probleme planen Baptiste Hulin (Rennes / Saint-Malo / Parenthèses de Vie), Emmanuel Le Roch (Edenred) und Andrea Fornaro (Influence) heute einen Boxenstopp auf der Insel Sao Miguel die Azoren.