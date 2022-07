Video Lauriane Nolot war Königin von Gizzeria mit vier Siegen

© IKA Media: Lauriane Nolot war an einem schwülen Samstag die Königin von Gizzeria.



NOLOT „UNARRETABLE“ BEI STÄRKERER BRISE



Die Kraft des Backbordschlag-Starts war in der stärkeren Brise des Samstags nicht annähernd so offensichtlich. Auf der rechten Seite in Richtung Ufer zu kommen, war immer noch eine ziemlich solide Option, aber es gab Möglichkeiten weiter draußen auf einer viel ausgewogeneren Rennstrecke.



Dies spielte Lauriane Nolot (FRA) in die Hände, die an den beiden vorangegangenen Tagen Zeichen ihrer Größe, aber auch sehr unbeständig gezeigt hatte. Nachdem er die letzten beiden Rennen der beiden vorangegangenen Wettkampftage gewonnen hatte, war Nolot dieses Mal vom Start des ersten Rennens der Fünf-Rennen-Session an schnell aus den Startlöchern. Sobald die Französin in klare Luft kam und ihre eigene Spur fand, war sie im Vergleich zu ihren Rivalen konstant einen Knoten oder mehr gegen den Wind schneller. Nicht zu stoppen. © IKA Medien: Daniel Moroz – Hammerzeit





Vier Rennen später hatte sie vier Kugeln, zusätzlich zu den beiden, die Nolot am Nachmittag zuvor gewonnen hatte. Bisher insgesamt acht Rennsiege und möglicherweise nur ein Rennsieg vom Gesamtsieg.



Daniela Moroz begann den Tag im blauen Trikot als Zweite in der Gesamtwertung und festigte ihre Position mit einigen soliden Ergebnissen von 3,2,2,3, die am Ende des Nachmittags mit einem Rennsieg wunderbar abgerundet wurden. Ellie Aldridge (GBR) startete im gelben Trikot in den Tag, konnte aber nicht ganz an ihre Siegerform vom Freitag anknüpfen, obwohl sie insgesamt einen sehr leichten dritten Platz belegte. Damit führt der Brite die eine Seite der Halbfinalauslosung an, während der Viertplatzierte Poema Newland (FRA) im anderen Halbfinale den Spitzenplatz belegt.



© IKA Media: Gal Zukerman drängt vor Poema Newland

Als die beiden Erstplatzierten ist der Weg von Nolot und Moroz zum Finale mit vier Fahrern gesichert. Aldridge und Newland hingegen müssen sich im Halbfinale mit den restlichen Top 10 messen, bevor sie ins Finale einziehen können.



Basierend auf der heutigen Leistung sollte man morgen auf Gal Zukerman (ISR) achten, der heute Morgen an der Spitze der Top 10 saß. Die 18-Jährige fand einen neuen Gang und verbesserte sich am Ende des Nachmittags vom 11. auf den 5. Platz, ein Ergebnis, das sie selbst überraschte. Ihre Ergebnisse von 3,4,4,5,4 waren hinter Nolot und Moroz die drittbesten des Tages, und vielleicht kommt die junge Israelin im richtigen Moment in Form.





© IKA Media: Theo de Ramecourt – motiviert

THEO KÄMPFT ZURÜCK



Der amtierende Formel-Kite-Weltmeister Theo de Ramecourt (FRA) zeigte heute Nachmittag seine beste Form, als er zwei Rennen gewann und im letzten Dritter wurde. Der Punkteabstand zum fünftplatzierten Axel Mazella (FRA) war zu groß für einen Aufstieg in der Rangliste, aber er hat sicherlich sein Selbstvertrauen für den letzten Tag gestärkt. „Auf dem Papier ist ein Sieg möglich, aber nur auf das Podium zu kommen, wäre eine wirklich gute Sache“, sagte de Ramecourt, der den Musterwechsel im Rennen heute genoss.

© IKA Media: Wieder Theo – er sieht zufrieden aus, nicht wahr!



„Der rechte Seiteneffekt war etwas geringer als an den Tagen zuvor und die Startlinie ließ es nicht zu, dass man so viel an den Hafen gehen konnte. Aber ich denke, der Wind war insgesamt stärker und es ist ein anderes Spiel.“ Es kam auch auf die Auswahl der Drachengröße an, glaubte er. „Ich entschied mich für 18, denn die meisten Rennen waren alle anderen Jungs noch auf der 23, was es mir ermöglichte, gerne zu fahren, um eine schöne Geschwindigkeit zu haben. Und ja, ich fühlte mich gut. Ich bin nur geflogen. Ich fühlte mich wirklich, wirklich gut auf meinem Board. Ich hatte eine gute Balance, gute Geschwindigkeit und gutes Selbstvertrauen.“





© IKA Media: Denis Taradin – schnellster Bart in Gizzeria



Denis Taradin (CYP) musste das gelbe Trikot an Toni Vodisek (SLO) abgeben, der sich als furchtloser Meister der gut ausgeführten Backbordwende erwiesen hatte. Da heute jedoch weniger Wert auf den Backbordschlag gelegt wurde, wurde Vodiseks nicht so geheime Waffe negiert und andere Fähigkeiten kamen ins Spiel. Die Geschwindigkeit auf der Geraden ist in Gizzeria entscheidend, und Taradin sah immer schnell aus, als er Punkte von 2,1,2,3,2 sammelte, um die Führung und das gelbe Trikot zurückzugewinnen, gerade wenn es am wichtigsten ist. Der Vorjahressieger ist gut positioniert, um seinen Titel zu verteidigen, obwohl der Sieg von Vodisek im letzten Rennen der Session zeigt, dass der Slowene Taradin nicht kampflos davonkommen lassen wird.



Lorenzo Boschetti (ITA) gewann das erste Rennen des Tages und belegt den dritten Gesamtrang, während sein italienischer Landsmann Riccardo Pianosi (ITA) vor Mazella Vierter in der Gesamtwertung ist.

© Martina Orsini / IKA: Toni Vodisek – immer bereit für den Kampf



STRAGIOTTI – EINE HAND AUF DER Trophäe



Der amtierende Jugendweltmeister in der A-Jugendklasse, Gian Stragiotti (SUI), genoss seinen bisher besten Tag, perfekte vier Kugeln aus vier Rennen. Jan Koszowski (POL) sieht diese Woche leicht auf Silber aus, während der Kampf um Bronze auf ein italienisches Match Race zwischen Giuseppe Paolillo und Leonardo Giovannelli hinauslaufen wird.



Der letzte Renntag soll am Sonntag um 13:45 Uhr beginnen, die Livestream-Übertragung soll um 13:30 Uhr beginnen.





© IKA Media: schnell fließender Verkehr