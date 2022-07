Gill Race Team GBR694 von Miles Quinton mit Geoff Carveth an der Spitze, drittbester Corinthian nach Tag 2 der Melges 24 European Sailing Series 2022 Event 4 in Riva del Garda, Italien IM24CA/Zerogradinord

Michele Paoletti on Strambapapà ITA689 – on Day 2 of the Melges 24 European Sailing Series 2022 event 4 in Riva del Garda, Italy IM24CA/Zerogradinord

Luka Sangulin’s Panjic (CRO; 1-UFD-1) got two bullets on Day 2 of the Melges 24 European Sailing Series 2022 event 4 in Riva del Garda, Italy. IM24CA/Zerogradinord

Black Seal GBR822 of Richard Thompson with Stefano Cherin steering jumped to the second position in overall on Day 2 of the Melges 24 European Sailing Series 2022 event 4 in Riva del Garda, Italy IM24CA/Zerogradinord

Nefeli GER673 of Peter Karrie with Niccolo Bianchi calling the tactics is on the third position after Day 2 of the Melges 24 European Sailing Series 2022 event 4 in Riva del Garda, Italy. IM24CA/Zerogradinord

Andrea Racchelli’s Altea ITA722 on Day 2 of the Melges 24 European Sailing Series 2022 event 4 in Riva del Garda, Italy IM24CA/Zerogradinord

Cytrus SUI731 von Christopher Renker übernimmt die Führung der Corinthian Division am zweiten Tag der Melges 24 European Sailing Series 2022 Event 4 in Riva del Garda, Italien IM24CA/Zerogradinord

White Room GER677 von Michael Tarabochia mit Luis Tarabochia am Steuer an Tag 2 der Melges 24 European Sailing Series 2022 Event 4 in Riva del Garda IM24CA/Zerogradinord

Michele Paoletti auf Strambapapà ITA689 – an Tag 2 der Melges 24 European Sailing Series 2022 Event 4 in Riva del Garda, Italien IM24CA/Zerogradinord

Luka Sangulins Panjic (CRO; 1-UFD-1) erhielt am zweiten Tag des vierten Events der Melges 24 European Sailing Series 2022 in Riva del Garda, Italien, zwei Kugeln. IM24CA/Zerogradinord

Andrea Racchelli’s Altea ITA722 on Day 2 of the Melges 24 European Sailing Series 2022 event 4 in Riva del Garda, Italy IM24CA/Zerogradinord

Cytrus SUI731 of Christopher Renker takes the lead of the Corinthian division on the Day 2 of the Melges 24 European Sailing Series 2022 event 4 in Riva del Garda, Italy IM24CA/Zerogradinord

White Room GER677 of Michael Tarabochia with Luis Tarabochia steering on Day 2 of the Melges 24 European Sailing Series 2022 event 4 in Riva del Garda IM24CA/Zerogradinord