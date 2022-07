KiteFoil World Series Gizzeria 1. Tag

Tag 1 der KiteFoil World Series Gizzeria im Süden Italiens stellte den 96 Teilnehmern ebenso viele Fragen wie Antworten. Sicherer Steuerbordschlag oder riskanter Backbordschlag beim Start? Beide Strategien funktionierten zu unterschiedlichen Zeiten. HÖHEPUNKTE • Denis Taradin vergisst seine Startnummer, erinnert sich aber daran, wie man gewinnt • Poema Newland und Daniela Moroz teilen sich die Spitze der Frauenflotte • Gian Stragiotti führt die A-Jugend-Europameisterschaft an • Das Dilemma: Keine klare Siegesstrategie durch Start an Backbord oder Steuerbord.







© Martina Orsini / IKA: Gizzeria – eine berauschende Mischung aus Schmerzen und Champagnersegeln



TARADIN HÄLT SICH LOS UND SPRITZT NACH VORNE



In der Formel-Kite-Flotte der Männer liegt Vorjahressieger Denis Taradin (CYP) nach den heutigen fünf Rennen an der Spitze. Es war nicht der beste Start in seinen Nachmittag, als Taradin nur wenige Minuten vor dem Start feststellte, dass er ohne seine Startnummer vom Hang Loose Beach gestartet war. Er eilte zurück zum Ufer, zog seine Startnummer an, startete neu und überquerte die Startlinie des ersten Rennens etwa 45 Sekunden nach dem Schuss. Taradin spielte ein Aufholspiel mit seiner unglaublichen Geschwindigkeit auf der Geraden und holte sich bis zum Ende des 16-minütigen Rennens auf den 8. Platz vor. © Martina Orsini / IKA: Toni Vodisek hatte am ersten Tag ein Bullet-Sandwich





Sieger dieses ersten Rennens war Toni Vodisek (SLO), der die Bedenken der älteren Fahrer in der Flotte ignorierte und einen dramatischen und sehr erfolgreichen Start mit Backbordwende hinlegte, der ihn auf die bevorzugte rechte Seite des Kurses in Strandnähe brachte. „Es fühlte sich gut an, ein wirklich glücklicher Hafenstart“, lächelte der Slowene. „Dann habe ich es im zweiten Rennen versucht, hat nicht geklappt. Ich wurde eingeholt und endete mit einem DNF [Did Not Finish]. Das hat ein bisschen Stress erzeugt, und ich bin für das nächste Rennen ausgestiegen, aber in jedem Rennen gestürzt, habe eine 7,3 bekommen, dann im letzten Rennen, eine weitere Kugel.



© Martina Orsini / IKA: Kampf um Luft

Mit einer Kugel an beiden Enden des Tages brachte Vodiseks Backbordschlag ihn auf den zweiten Gesamtrang hinter Taradin, der den ganzen Nachmittag an Steuerbord konservativ spielte. „Axel [Mazella] und ich waren immer zusammen am Komiteeboot und haben früh nach rechts gewendet, und das war gut für uns.“



Mazellas konservative Herangehensweise hat ihm heute vielleicht kein Rennen gewonnen, aber mit 2,3,4,7,3 Punkten belegt der Franzose den dritten Gesamtrang, punktgleich mit dem verwegenen Vodisek. Das zeigt, dass es mehr als einen Weg gibt, einer Katze die Haut zu häuten.





© Martina Orsini / IKA: Poema Newland – grinst, wenn sie gewinnt

GLEICH AN DER SPITZE: NEWLAND & MOROZ



Poema Newland (FRA) führt die Damenwertung nach fünf Rennen an, obwohl die Französin punktgleich mit der Vorjahressiegerin in Gizzeria, Daniela Moroz (USA), liegt. Newland sagte, sie fühlte sich in den ersten beiden Rennen etwas aus dem Tempo, verbesserte sich aber am Nachmittag und erzielte Ergebnisse von 5,4,1,2,2. „Ich hatte in den beiden ersten Rennen viele Stürze und kleine Fehler und dann habe ich versucht herauszufinden, was falsch läuft? Ich wollte nur mit viel Geschwindigkeit klar segeln.“ Newland startete mit Wind von Backbord und drückte in den frühen Rennen nicht genug. „Dann habe ich gesagt, OK, keine Witze mehr, Zeit, ernst zu werden, und ich habe 100% gegeben und du vertraust einfach darauf, dass du es schaffst.“

© Martina Orsini / IKA: Daniela Moroz fliegt am ersten Tag



Offensichtlich wirkte die „Keine Witze“-Politik bei Newland Wunder, während Moroz auch ihren Mut zum Backbordschlag auf die Probe stellte. „Das letzte Rennen war wahrscheinlich mein Favorit des Tages, weil ich versucht habe, mich beim Start im Hafen wohler zu fühlen, und das ist mir ziemlich gut gelungen“, sagte der fünfmalige und amtierende Weltmeister, der das – wie so ziemlich alle anderen – zugab Die Beine waren sehr müde. „Die 16-Minuten-Rennen sind etwas länger als wir es gewohnt sind, aber es ist ein gutes Training, auch wenn es harte Arbeit ist.“



Ellie Aldridge (GBR) lag nach drei Rennen in Führung, doch im vierten Rennen kam es zu einem Unfall: „Ich hatte Luft am Foil, verlor die Kontrolle, das Foil flog aus dem Wasser, drehte sich und erwischte Alina [Kornelli, AUT] am Fuß. Sie hat Stiche und so war es ein bisschen ein Tag mit Höhen und Tiefen.“ Trotzdem liegt Aldridge auf dem dritten Gesamtrang, nur drei Punkte hinter den Führenden. Wie Moroz spürte auch der Brite das Brennen – sowohl von der prallen italienischen Sonne als auch von der ständigen Kniebeuge, die seine Beine beim Kitesurfen aushalten müssen. „Dieser Ort ist wie nichts anderes, er verursacht nur Schmerzen“, lachte Aldridge. „Es ist schmerzhaft, aber es ist der perfekte Ort zum Kitefoilen, guter Start, toller Wind, es macht die Schmerzen lohnenswert.“





© Martina Orsini / IKA: Ein Tag voller Höhen und Tiefen für Ellie Aldridge



Die Beine von Jessie Kampman (FRA) zitterten, als sie die Flotte im ersten Rennen von der Startlinie durchquerte. „Das war mein allererster Start mit Wind von Backbord“, grinste Kampman. „Meine Beine zitterten vor Nervosität. Eigentlich war mein Start nicht so gut, aber irgendwie habe ich es hinbekommen und das Rennen gewonnen.“ Es ist Kampmans erster Rennsieg in einer KiteFoil World Series und der Franzose liegt hinter Annelous Lammerts (NED) auf dem fünften Gesamtrang.

© Martina Orsini / IKA: Gian Stragiotti macht eine starke Bewerbung um den Europameistertitel der A-Jugend

STRAGIOTTI SCHRITT AN DIE SPITZE Der



amtierende Jugendweltmeister in der A-Jugendklasse, Gian Stragiotti (SUI), legte mit drei Siegen aus vier Rennen einen starken Start in die EM hin. „Ich habe zwei Steuerbord- und zwei Backbord-Wendestarts gemacht“, sagte Stragiotti. „Die Backbordwende hat Spaß gemacht, es ist ein tolles Gefühl, so der Flotte vorauszusegeln.“ Jan Koszowski (POL) war der einzige Fahrer, der Stragiotti heute ein Rennen abgenommen hat und liegt auf dem zweiten Gesamtrang.



Das Rennen soll am Freitag um 13.00 Uhr beginnen. Die letzten beiden Wettkampftage werden diesen Samstag und Sonntag im Livestream übertragen.





© IKA Media: startklar