WASZP Games 2022 gewinnt Sam Street Neuseeland

Bei den Waszp Games 2022 dominierte Neuseeland mit Street Sam als Gesamtsieger und Elise Beavis als 1. Frau. Whaley Sam (Großbritannien) und Savoini Enzio (Italien) schließen das Gesamtpodium ab. Die Meisterschaft Die Woche bei WASZP’s Fraglia Vela Malcesine endet mit einem großartigen Comeback von Sam Street, der seine internationalen Rivalen mit großer Konstanz und 6 Teilsiegen besiegt. Sam Whaleys Anlauf aus England stoppt auf Platz zwei. Ein etwas unglücklicheres Ende für Enzio Savoini, der stattdessen die Führung verliert und Dritter wird. Ebenfalls abseits des Podiums standen der Sieger der Foiling Week 2022, Ettore Botticini (4.) und der englische Meister Ross Banham (7.). Weniger adrenalingeladenes weibliches Podium stattdessen mit Beavis Elise (Neuseeland), die ihre Führung vom ersten Tag an nie abgab und auf dem 22. Gesamtrang endete. Platz zwei und drei für die Norwegerinnen Doksrod Nora (30. Gesamtrang) und Bregner Roberstad Mathilde (40.). Vollständiges Regattenprogramm in Fraglia Vela Malcesine mit 16 aufregenden Rennen in vier Tagen, zusätzlich zum Eröffnungstag, der dem Slalom gewidmet ist. Große Beteiligung auch bei der Rückkehr von den Regatten mit der täglichen Siegerehrung und technischen Meetings mit dem Schöpfer von One Design Waszp Andrew McDougall. Top Ten 1.Sam Street (NZL) 2.Sam Whaley (GBR) 3.Enzio Savoini (ITA) 4.Ettore Botticini (ITA) 5.Nick Zeltner (SUI) 6.Joan Costa (ESP) 7.Ross Banham (GBR) 8.Paul Hameeteman (NED) 9.Charles Cullen (IRL) 10.Jann Schuepbach (SUI) Danke an alle Sponsoren der Fraglia Vela Malcesine, Falconeri, Negrinautica und Cassa Rurale Alto Garda – Rovereto. Ein besonderer Dank gilt den Sponsoren der Veranstaltung: Seilbahn Malcesine Monte Baldo, Redoro Frantoi Veneti und Pastificio Avesani. Ergebnisse Final FRAGLIA VELA MALCESINE Via Gardesana, 205 • 37018 Malcesine VR

