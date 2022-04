Eine große Bühne ist aufgebaut

Es ist eine entsprechend große Bühne, eine aufregende Rückkehr, da die erste große Regatta der olympischen Klassen seit 2019 das Debüt der Hochgeschwindigkeits-, Hochoktan-iQFOiL, der Foiling-Windsurfflotten für Männer und Frauen, der Foiling-Formel-Kite-Flotten für Männer und Frauen und zum ersten Mal begrüßt Zeit auf der gemischten 470er Zwei-Personen-Jolle. Die große Vorfreude teilen sich zu gleichen Teilen die 1.000 Segler sowie die lokalen Organisatoren, die unermüdlich daran gearbeitet haben, dass dieses riesige Unterfangen, das beispiellose acht Kursbereiche und 250 Offizielle auf dem Wasser erfordert, reibungslos über die Bühne geht. Und mit einer steifen Offshore-Windvorhersage von 20 Knoten aus Nordost werden den Debütanten am Montag, den iQFoil-Flotten und den Mixed 470s so etwas wie eine Feuertaufe geboten, ebenso wie die beiden ILCA-Flotten, von denen die stärkste die Herren-ILCA-7-Klasse ist bei dem alle drei Medaillengewinner aus Tokio zum ersten Mal seit den Spielen ihre Rivalitäten wieder aufnehmen. Hochwertiges Feld Das Männer-IQFoiL hat ein hochkarätiges Feld am Start, das eine Mischung aus früheren RS:X-Olympiakämpfern, die auf das Foiling-Board wechseln, und Foiling-Windsurfern von der Professional Windsurfing Tour ist. Kiran Badloe (NED) ist zweifacher RS:X-Weltmeister und Olympiasieger von Tokio 2020. Das aufrichtende Moment – ​​Gewicht und Leistung – gehören zu den Hauptanforderungen für eine Höchstgeschwindigkeit auf der Geraden. Badloe ist von geschmeidigen RS:X 73 Kilo auf „irgendwo um die 90 Kilo“ gestiegen. Der quirlige niederländische Windsurfer schwärmte: „Es ist ein Neuanfang und es ist wie ein neuer Sport. Ich habe viel zugenommen, seit ich mit dem RS:X in Tokio gefahren bin. Ich bin 1,95 m groß, also war es wirklich schwer, für Tokio bei 73 Kilo zu bleiben, weil ich eine Diät machen musste. Für mich ist es gut, irgendwo über 90 kg zu sein, ich fühle mich gesünder. Wir brauchen das zusätzliche Gewicht, denn wenn uns das Foil aus dem Wasser hebt, haben wir keinen Wasserwiderstand und wir erreichen hohe Geschwindigkeiten. Es ist also ein bisschen schneller, mehr Gewicht zum Herunterschwingen zu haben.“ „Das iQFOiL ist großartig, weil es die gesamte Windsurf-Community zusammenbringt. Wir haben Jungs von der PWA, Jungs vom Slalom und Freestyle, und dann haben wir ehemalige Olympioniken wie mich. Und es ist schön zu sehen, dass jeder seine eigenen Stärken hat. Die PWA-Jungs sind unglaublich schnell und sie kennen die Ausrüstung wirklich gut, wie man sie einstellt und optimiert. Sie sind einfach sehr schnelle Segler. Wenn sie also ein bisschen Landebahn bekommen, können sie ziemlich schnell gehen. Die Jungs, die aus der olympischen Flotte kommen, sind etwas strategischer. Ich denke, wir lesen die Winddrehungen etwas besser und wir würden gerne glauben, dass wir ein bisschen mehr Fitness und die Fähigkeit haben, das Segel länger zu pumpen. Irgendwann wird der Typ, der gewinnen wird, irgendwo in der Mitte sein. Du musst schnell genug sein. Du musst mit den Jungs mithalten, die von der PWA kommen, aber du musst auch klug um die Rennstrecke segeln“, sagte Badloe. 470: die beste der Männer- und Frauenflotten Und die gemischte 470-Flotte ist bereit, die Vorzüge dessen zu zeigen, was hier auf die Verschmelzung der besten Männer- und Frauenflotten hinausläuft. Eilidh McIntyre, GBRs Women’s 470 Olympic Goldmedaillen-Gewinnerin, fährt mit Martin Wrigley und glaubt, dass es wenig Auswahl zwischen den verschiedenen Kombinationen von männlichen oder weiblichen Helmen und Crews geben wird. „Es ist so aufregend. Am aufregendsten ist es, die Spitze der Männerflotte und die Spitze der Frauenflotte zusammenzuführen, und das bedeutet viel mehr Boote. Ich denke, es wird tatsächlich mehr Tiefe in der Klasse geben und es wird schwieriger sein, es beispielsweise unter die Top 12 oder die Top 15 zu schaffen, und ich denke, hier werden wir einige Highscores sehen, insbesondere bei den neueren Teams.“ Sagt „Aber eigentlich sind wir alle in der Anfangsphase. Es gibt so viel zu lernen und zu verbessern. Das wirklich Große ist, die Teamarbeit und die Rollen und Verantwortlichkeiten zu reduzieren.“ Es gibt so viel zu lernen und zu verbessern. Das wirklich Große ist, die Teamarbeit und die Rollen und Verantwortlichkeiten zu reduzieren.“ Mit einer maximalen Flotte von 180 Booten, die an den Start gehen, hat die ILCA 7-Männerflotte absolut nichts an Qualität und Intensität eingebüßt. Australiens amtierender Olympiasieger Matt Wearn macht sich diese Woche auf den Weg, der erste Segler zu werden, der aufeinanderfolgende ILCA 6/Laser-Olympiatitel gewinnt. Unter Druck gesetzt von einem australischen Kader, von dem er warnt, dass „vier oder fünf von uns unter die ersten Zehn kommen könnten“, ist er sich nur allzu bewusst, dass er einen Kampf um die Auswahl für den Olympiaplatz 2024 vor sich haben wird. Wearn bemerkt: „Es sind nur noch zwei Jahre bis Paris, also fühlt sich das wie ein Neuanfang an und ich möchte wirklich mit dem richtigen Fuß anfangen. Es gibt 20 oder 30 Jungs, die eine Regatta bei der ILCA 7 gewinnen können. Ich bin sicher, wir werden andere Jungs sehen, die bei den Weltmeisterschaften Ergebnisse erzielt haben und daran interessiert sind, gut abzuschneiden. „Wir haben neues, jüngeres Blut und sie sind hungrig und treiben mich hart an. Einer von ihnen, Zac Littlewood, wurde Fünfter bei den Weltmeisterschaften. Er ist hungrig und erpicht darauf, mich von meiner Stange nach Paris zu schubsen, also muss ich auf Zack sein. Wir sind stärker als je zuvor, ich wäre nicht überrascht, wenn wir diese Woche zu viert oder zu fünft in den Top 10 wären.“ Lokaler Held Der Lokalmatador Joan Cardona, der in der spanischen Bucht von Palma gezüchtete Finn-Bronzemedaillengewinner 2020, hat sich von einem Finn-Maximum von über 100 kg auf „irgendwo um die 80“ reduziert, als er bei der Heimregatta, die er als junger Teenager zum ersten Mal gesegelt hat, zum Laser zurückkehrt. „Seit ich 14 Jahre alt bin, segle ich bei dieser Regatta im Laser“, grinst Cardona, der erste olympische Segelmedaillengewinner der Balearen, seit Palmas Jordi Calafat in Barcelona 470 Gold gewonnen hat. „Die erste, glaube ich, war 2013 und Ich war im optimistischen Alter, aber ich war schon bei den großen Jungs wie Nick Thompson, Robert Scheidt, … Ich war so jung, dass ich sie nicht einmal kannte.“ Cardona abschließend: „Es ist großartig, nach so langer Zeit wieder in Palma zu sein. Es ist meine erste internationale Regatta in ILCA 7 und seit den Spielen auch zu Hause, also möchte ich gut abschneiden. Meine Vorbereitung läuft sehr gut, mit dem Gefühl, dass ich jeden Tag besser werde. Aber ich denke, es wird schwierig sein, ein gutes Ergebnis zu erzielen, weil es eine sehr wettbewerbsfähige Klasse ist, und ich wäre mit einem Top-30-Ergebnis zufrieden. Ich konzentriere mich nicht so sehr auf das Ergebnis, sondern darauf, mit dem Training, das ich gemacht habe, auf meinem höchsten Niveau anzutreten, und wir werden sehen.“ Der technische Direktor der Regatta, Ferrán Muniesa, verspricht eine typisch abwechslungsreiche Woche mit Winden: „Mallorca ist immer für unterschiedliche Bedingungen bekannt und ich denke, wir werden im Laufe der Woche eine gute Mischung bekommen. Es sieht so aus, als würden wir mit einer NE'ly Offshore-Brise von etwa 20 Knoten beginnen und dann Mitte der Woche nach NW in Richtung Mistral wechseln, und dann die letzten zwei Tage und für das Medal Race schauen wir nach S und SW'ly Winde, ein oder zwei Tage Meeresbrise. Ich rede nie gerne über das Wetter, aber wir sollten jeden Tag segeln."

