Oman ist der Ausgangspunkt für ein arbeitsreiches Jahr 2022 der World Sailing Paralympics Programm !

World Sailing hat sein paralympisches Entwicklungsprogramm 2022 mit seiner allerersten Veranstaltung im Sultanat Oman gestartet.

Parasegler und Trainer haben sich im Barceló Mussanah Resort, der Heimat von Oman Sail, zu einem umfangreichen Programm auf und neben dem Wasser getroffen.

Die Sitzungen reichen von Bootshandhabung und Rennfähigkeiten bis hin zu Regeln und Regattamanagement, mit spezifischen Möglichkeiten für Trainer, ihre Hochleistungs-Parasailing-Expertise zu entwickeln.

„Wir freuen uns, zum allerersten Mal seit dem Start unseres paralympischen Entwicklungsprogramms im Jahr 2017 im Oman zu sein“, sagte Catherine Duncan, Training & Development Executive bei World Sailing.

„Wir haben über 210 Segler und Trainer aus 39 Ländern auf sechs Kontinenten durch unser Programm kommen sehen – jetzt gehen wir im Oman ganz neue Wege.“

Das Paralympische Entwicklungsprogramm von World Sailing hat die Karrieren mehrerer Top-Parasegler gestartet, die jetzt auf Weltmeisterschaftsniveau antreten, und war von grundlegender Bedeutung für die Einführung und Verbesserung von Parasailing-Leistungsprogrammen auf der ganzen Welt.

Oman im Rampenlicht

„Oman Sail hat Inklusion, Vielfalt und Gleichheit innerhalb des Sports immer Priorität eingeräumt, und der Start des Parasailing-Programms SailFree von Oman Sail im Jahr 2019 – das erste seiner Art in der Region – ist ein großer Schritt nach vorne bei der Expansion des Sports, der uns dies ermöglicht um neue Möglichkeiten im Parasailing zu schaffen“, sagte Khamis Al-Anbouri, Handelsdirektor von Oman Sail und Leiter von SailFree.

„Dank des Paralympischen Entwicklungsprogramms von World Sailing haben wir jetzt eine wertvolle Plattform, um unsere Ambitionen, führend im Parasailing zu sein und auf höchstem Niveau zu konkurrieren, voranzutreiben, indem wir Athleten, Teams und Trainer stärken und unsere eigenen Fähigkeiten zur Ausrichtung von Regatten verbessern.

„Omans Vision 2040 hat diese Werte zu einem zentralen Ziel in unserer gesamten Gesellschaft gemacht, daher sind wir stolz darauf, uns auf die Entwicklung eines Teams zu konzentrieren, das in der Lage ist, die Nation auf der ganzen Welt zu vertreten.

„Wir hoffen, dass Parasailing bei den Paralympics wieder eingeführt wird, um unseren Athleten die Chance zu geben, auf der größten Bühne von allen zu glänzen.“

Hassan Al Lawati, der letztes Jahr mit dem SailFree-Programm seine erste Segelerfahrung machte, nimmt jetzt am Paralympic Development Program von World Sailing im Oman teil: „Als ich mit dem Segeln anfing, war es eine völlig neue Sache, aber was mir am besten gefallen hat es gibt mir Motivation und Selbstherausforderung sowie die Erschließung von Möglichkeiten, neue Horizonte zu erreichen. Ich habe viel von den aktuellen Sitzungen in Mussana gelernt, insbesondere, dass sie darauf ausgelegt sind, uns bereichernde Dosen zu geben, um uns zu entwickeln und zu übertreffen.“

2022 ist ein entscheidendes Jahr für das paralympische Segeln

Oman ist der Ausgangspunkt für ein arbeitsreiches Jahr 2022 der World Sailing Paralympic Development Programmes.

Nächste Station USA im Juni, Singapur im Juli, gefolgt von Italien und Südafrika – dann nach Japan vor den Para-Segelweltmeisterschaften in Hiroshima vom 20. bis 23. Oktober und zurück nach Oman vor der RS ​​Venture SCS Para Sailing World Championship vom 23. bis 27. Oktober November.

„Wir haben klare Beweise dafür, dass unsere paralympischen Entwicklungsprogramme eine zentrale Rolle für das Wachstum des Parasailing auf der ganzen Welt spielen“, erklärte David Graham, CEO von World Sailing.

„In den letzten fünf Jahren ist die Zahl der Nationen mit Parasegler, die an internationalen Wettbewerben teilnehmen, um 30 % gestiegen – das ist aufregend in diesem entscheidenden Jahr für die Wiedereinführung des Parasegelns bei den Paralympischen Spielen 2028 in Los Angeles.“

Segeln bei den LA28 Paralympischen Spielen – #BacktheBid

World Sailing startete im vergangenen Oktober offiziell seine Wiederaufnahme der Bewerbung für die Paralympischen Spiele 2028 in Los Angeles und legte strategische Prioritäten fest, um das Wachstum des Sports bis 2023 zu unterstützen:

Steigern Sie die weltweite Teilnahme auf 45 Nationen auf 6 Kontinenten

Steigerung der Jugendbeteiligung (unter 30 Jahren) auf 20 % aller Athleten

Erhöhung der Anzahl weiblicher Teilnehmer auf 30 % und letztendlich Geschlechterparität

Gleichzeitig startete World Sailing die #SailtoLA-Kampagne „Back the Bid“ , die von renommierten globalen Seglern, führenden Persönlichkeiten des Sports und den Paraseglern der Welt unterstützt wird.

„Heute zeigen Segler und Trainer im Oman ihre Unterstützung für die Wiederaufnahme des Segelsports bei LA28“, sagte Graham.

„Segeln ist für alle da, ganz gleich, wie breit oder begrenzt die körperlichen, sensorischen und intellektuellen Fähigkeiten einer Person sind – wir haben dem Paralympischen Programm so viel zu bieten, und wir arbeiten mit dem Internationalen Paralympischen Komitee an genau diesem Thema, während wir weitermachen unsere Arbeit für die Wiedereinstellung.“