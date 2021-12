Defi Azimut: IMOCA Lorient Regatta Qualifikation für vendee Globe 2024

Jean-Marie Corteville, Präsident Défi Azimut – Lorient Agglomération „100 professionelle Skipper nahmen in 12 Ausgaben am Défi Azimut teil! Die Veranstaltung ist perfekt in der Landschaft der Hochseerennen, der Stadt Lorient, des Departements Morbihan und allgemein der Bretagne verankert. Die Idee ist, noch mehr mit der Öffentlichkeit zu teilen, mehr Menschen unter sicheren Bedingungen aufs Wasser zu bringen. Wir werden mit CNL und Sellor daran arbeiten, dies in der Ausgabe 2022 zu erreichen.“ Paul Meilhat, Skipper IMOCA Ich habe an 9 Défi Azimut teilgenommen und dies ist die einzige Veranstaltung, die es Partnern ermöglicht, an 2 der 3 Veranstaltungen teilzunehmen. Es gibt einen unglaublichen Austausch, der die Challenge zu einem absoluten Muss in unserem Rennprogramm macht. Zumal die Boote im Allgemeinen fertig und in einwandfreiem Zustand sind. Niemand kann das Défi Azimut verpassen! „ Louis Burton, Skipper de Bureau Vallée „Die Organisation ist menschlich, freundlich und super professionell. Für mich ist das alles, was ein Ozeanrennen zusammenbringen muss. Wir kämpfen wie verrückt auf dem Wasser und wir debriefen gut gelaunt, all das ist seit der Challenge ein Konzentrat. „ Candice Crépeau, Direktor Défi Azimut – Lorient Agglomération „Die Défi wird 12 Jahre alt und das Herz hat sich nicht geändert: Die Skipper erwecken die Veranstaltung zum Leben, die wir mit ihnen aufgebaut haben. Ohne sie würden wir nichts tun, wir hören ihnen weiterhin zu. Es gibt auch die gesamte Infrastruktur in Lorient, den Verein Eric Tabarly, das Team der Cité de la Voile, den Hafen… Wir alle arbeiten mit viel Engagement, Willen, Leidenschaft, mit dem gleichen Willen zum Erfolg. „ Antoine Mermod, Präsident der Klasse IMOCA „Die sportliche Herausforderung des Défi Azimut ist ebenso wichtig wie die Geselligkeit. Es gibt also viele Anforderungen an die Veranstaltung, um den Anforderungen gerecht zu werden, und wir alle tun es jedes Jahr zusammen. Der Défi Azimut hat jetzt an der Imoca-Meisterschaft teilgenommen, und nächstes Jahr werden die zurückgelegten Meilen zum Vendée Globe-Qualifikationsprozess hinzugefügt. „ Brieuc Morin, Direktor de la Sellor „Bei der ersten Ausgabe waren es 6 Boote, und für nächstes Jahr sind wir auf 30 gestiegen. Das ist der Erfolg der Veranstaltung Jahr für Jahr ! Die Häfen spielen das Spiel, genau wie der Hafen und die bebaute Fläche. Gewählte Beamte wollen ihre sehr starke Unterstützung bekräftigen. Es ist nicht immer einfach zu organisieren, aber wir arbeiten alle zusammen. Wir freuen uns ! „ Hubert Lemonnier, Rennleiter „Die 3 Veranstaltungen der Défi Azimut – Lorient Agglomeration, die die Runs sind, die allein 48 Stunden Tour der Insel Groix mit einer Crew sind, werden in diesem Jahr Abfahrten näher an der Küste bieten, damit das Spektakel für die Größten zugänglich ist . Das große Einhand-48-Stunden-Rennen wird von der Rennleitung aber auch dank des „Tracking“ (Positionierung der Boote im Minutentakt), das es jedem ermöglicht, das Rennen mitzuerleben und aufmerksam zu verfolgen. „