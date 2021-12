ILCA6: Video WM 2021 Berlinerin Julia Büsselberg auf Platz 5.

Die ILCA-6-Klasse kürt neue Weltmeister im Oman, Berliner Seglerin Julia Büsselberg beeindruckt mit WM-Platz fünf Die ILCA-6-Klasse kürt neue Weltmeister im Oman, Berliner Seglerin Julia Büsselberg beeindruckt mit WM-Platz fünf Im Barcelo Mussanah im Oman ging am Montag die Weltmeisterschaft in der olympischen Segelklasse ILCA 6 für Frauen und der nicht-olympischen Ilca 6 für Männer zu Ende. Für das German Sailing Team ersegelte die Berlinerin Julia Büsselberg mit Platz fünf den größten Erfolg ihrer bisherigen Karriere. Weltmeisterin wurde die Belgierin Emma Plaaschaert. WM-Silber gewann die Polin Agata Barwinska vor Viktorija Andrulyte aus Litauen. Bei den Männern siegte Nik Pletikos aus Slowenien vor Almoutasim Al Farsi (Oman) und seinem Landsmann Abdul Malik Al Hinai.



Mit Spannung verfolgte die internationale olympische Segelgemeinde vier Monate nach dem olympischen Laser-Radial-Krimi um Gold-Gewinnerin Anne-Marie Rindom aus Dänemark das erneut packende Finale der nun unter dem Klassennamen ILCA 6 segelnden Jollen-Akteurinnen. Dabei musste vor allem die als Spitzenreiterin in die letzten Rennen gestartete Anne-Marie Rindom Federn lassen, die mit den Rängen 36 und 11 im Endspurt noch auf Platz vier zurückfiel. Die WM-Krone sicherte sich Emma Plaaschaert aus Belgien am Ende der fünftägigen Serie mit den Rängen 7 und 3 sowie 71 Punkten auf dem WM-Konto. Punktgleich mit der neuen Weltmeisterin musste sich die zweitplatzierte Polin Agata Barwinska geschlagen geben. Die fünf stärksten Seglerinnen dieser Welttitelkämpfe trennten nach elf Rennen nur sieben Zähler.



Für die größte Überrschaung sorgte dabei die jüngste im Top-Quintett: Julia Büsselberg überraschte mit WM-Platz fünf sogar sich selbst. Die Steuerfrau vom Verein Seglerhaus am Wannsee in Berlin sagte: „Auf der einen Seite bin ich sehr glücklich über meine Leistung. Insbesondere heute am Finaltag. Auf der anderen Seite sind es nur sieben Punkte bis zum Titel und ich hatte es in mindestens drei Rennen selbst in der Hand, in denen ich aber Fehler gemacht habe. Damit bin ich am Ende nicht hundertprozentig zufrieden. Das Leistungsniveau war hier meiner Meinung nach sehr hoch. Fast alle, die an den Olympischen Spielen teilgenommen haben und weitermachen wollen, waren am Start.“ Zweieinhalb Jahre vor den Olympischen Spielen 2024 in Frankreich zählt Julia Büsselberg ebenso wie ihre Teamgefährtin Hannah Anderssohn (WM-Platz 36) zu den aufstrebenden Talenten des German Sailing Teams. Julia Büsselberg © Sander van der Borch / Lloyd Images / Oman Sail Die ILCA-6-Klasse kürt neue Weltmeister im Oman Die neue belgische Weltmeisterin Emma Plaaschaert sagte nach dem spannenden Finale: „Ich bin ohne große Erwartungen in diesen letzten Tag gestartet. Ich wollte einfach drei gute Rennen segeln. Zwei gute sind mir gelungen.“ Die dritte und letzte geplante Wettfahrt der Welttitelkämpfe konnte mit Blick auf das nahende Zeitlimit nicht mehr ausgetragen werden. Emma Plaaschaert sagte über die Hochspannung bis zum Schluss: „Es ist ein bisschen surreal, an Land zurückzukommen und die Punktstände noch nicht genau zu kennen. Jetzt bin ich natürlich hin und weg und superstolz darauf, Weltmeisterin zu sein.“ Die im Kampf um den Titel so knapp geschlagene Agata Barwinska beschrieb ihre Gefühlswelt so: „Ich hatte mir ein Top-Drei-Ergebnis zum Ziel gesetzt. Für mich ist es also ein bittersüßer Moment. Ich habe die WM mit der gleichen Punktzahl wie die neue Weltmeisterin beendet. Aber ich sage ja nicht, dass es meine letzte WM war. Es waren viele starke Athletinnen am Start wie beispielsweise Anne-Marie-Rindom, die gerade olympisches Gold gewonnen hat. Es war großartig, gegen sie zu segeln. Wir hatten oft leichte Winde in dieser Woche, die ich wirklich mag.“



Am Ende der WM-Serie versammelten sich am Montagabend die Organisatoren von Oman Sail, die Wettfahrtleitung und ihre Unterstützer sowie die Teilnehmer zur Siegerehrung vor der prächtigen Kulisse des Resorts Barcelo Mussanah. Hier fanden die umjubelte Ehrung der Besten und die Vergabe der Medaillen und Preise bei einer Zeremonie unter der Schirmherrschaft von Hoheit Afraa bint Talal Al Said statt.



Die Weltmeisterschaft wurde von der nationalen Fluglinie Oman Air, OQ und dem Barceló Mussanah Resort als offiziellen Partnern unterstützt. Das Be’ah war als Umwelt-Supporter dabei. Das nationale Mineralwasser-Unternehmen Salsabeel Water stellt die Wasservorräte für die Meisterschaft, während sich Königliche Marine des Omans um die medizinische Versorgung kümmert. Weitere Informationen und Ergebnisse finden sich auf der Homepage der Veranstalter (www.omansail.com) und der Klassen-Homepage (http://2021-radial.laser-worlds.com).



Im Barceló Mussanah Resort war nach dem Rennen vor dem Rennen: Die engagierten Veranstalter bereiten sich nach der WM für Skiffs und Nacra 17, bei der Tim Fischer und Fabian Graf vom Norddeutschen Regatta Verein im November WM-Silber im 49er sowie Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer vom Kieler Yacht-Club WM-Bronze im foilenden Katamaran gewonnen hatten, und nach der Ilca-6-WM nun auf die Jugend Segel-Weltmeisterschaft 2021 vor. Vom 11. bis 18. Dezember werden unter den 350 jungen Seglern und Seglerinnen aus aller Welt auch starke deutsche Crews anlässlich des 50. Geburtstages der Veranstaltung im Oman um die Medaillen kämpfen. Mit dem WM-Gipfel für den Nachwuchs wird erstmals eine Jugend-Segelweltmeisterschaft im asiatischen Raum ausgetragen. Gleichzeitig lädt der Veranstaltungsort die Gemeinschaft zu #SilwithUs ein, ist damit Teil des nationenweiten Oman Sailing Festival, das am 11. Dezember beginnt. Das Event dauert bis zum 18. Dezember an. Besucher haben die Möglichkeit, den Segel- und Surfsport kostenlos kennenzulernen und an Strandsäuberungsaktionen teilzunehmen, um die Umwelt auf diese Weise auch für künftige Generationen zu bewahren und zu helfen, die Ozeane sauber zu halten.



