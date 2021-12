IKA: Kite Foil World Series 2021 Finale Gran Canaria, Florian Gruber GER auf Platz.8

© Sailing Energy / IKA: Playa de las Burras – ‚Beach of the Donkeys‘

Bainbridges Verlust war der Gewinn von Denis Taradin, als der Fahrer der Russischen Föderation vorbeistürmte, um sich den zweiten Platz zu sichern. Taradin gab zu, dass er eine Weile gebraucht hatte, um in seinen Groove zu kommen. Im zweiten Rennen hatte er einen gesunden Vorsprung, bis ihn ein Sturz im letzten Lauf vom ersten auf den fünften Platz verlor. „Es waren schwierige Bedingungen in den Wellen und ich habe eine Weile gebraucht, um in den Flow zu kommen. Entweder fuhr ich schnell und stürzte ab, oder ich fuhr zu langsam. Connor segelte mit all seinen zweiten Plätzen einen wirklich guten Tag, aber am Ende des Tages wurde ich besser. Wer bei diesem Event wen schlägt, wird in der diesjährigen Serie wahrscheinlich den zweiten Gesamtrang erreichen, also werde ich weiter pushen.“





© Sailing Energy / IKA: Axel Mazella displays the balletic control that brought him four bullets…

Ein weiterer Fahrer der Russischen Föderation, Mikhail Novikov, führt die U19-Jugendkategorie mit einer konstanten Reihe von Sechsern und Siebenern an. Bei den Damen hatte Poema Newland den besten Tag und liegt nur einen Punkt hinter den Top 10 der Gesamtwertung. Bei den Damen belegt eine weitere Französin Lauriane Nolot den zweiten Platz vor der Österreicherin Alina Kornelli auf dem dritten Platz. „Wirklich harte Rennen da draußen“, lächelte Kornelli. „Ich habe durch einen Sturz kurz vor dem Ziel ein paar Plätze verloren. Ich denke, der Highspeed-Reich am Ende macht es uns schwer, die Kontrolle zu behalten, und deshalb sehen wir gleich am Ende der Rennen ein paar Leute stürzen.

© Sailing Energy / IKA: Poema Newland of France flew to the front of the women’s fleet…

Die Kontrolle über Board und Kite beizubehalten und gleichzeitig über Rennstrategie und -taktik nachzudenken, ist eine Menge für das menschliche Gehirn. Viele Fahrer sind glücklich, ohne einen Sturz um die Runden zu kommen, aber ein Zeichen von Mazellas Brillanz war im dritten Rennen zu sehen. Als sich Bainbridge und der Kroate Martin Dolenc der letzten Luvbahnmarke mit Wind von Steuerbord näherten, stürmte Mazella von der linken Anliegerlinie heran. Scheinbar platzlos gelang es dem Franzosen, genau in der Lücke zwischen seinen beiden Rivalen eine perfekte Foiling-Wende auszuführen, ohne sie zu foulen. Ein Ausrutscher und Mazella hätte einen Zwischenfall verursacht, der ihn zu einer Strafe hätte zwingen müssen. „Ich musste reinhauen, sonst hätte ich den beiden hinterhersegeln und den Kampf um den ersten Platz aufgeben müssen.“





© Sailing Energy / IKA: Alina Kornelli on the frenetic reach to the finish

Einmal um die Marke herum, nutzte Mazella die Überlegenheit des Ozone-Kites in Vorwindrichtung, um eine tiefere Linie zum unteren Ende des Kurses zu segeln. Dies gab ihm die Möglichkeit, die nächste Halse zu kontrollieren und das Rennen bis zum Ziel zu steuern. „Die anderen waren am Wind schneller als ich, aber am Wind habe ich die Nase vorn, also war das meine Chance.“





© Sailing Energy / IKA: Connor Bainbridge, Martin Dolenc & Axel Mazella neck and neck in race 3

Das Rennen wird am Donnerstag um 13:00 Uhr mit fünf weiteren Rennen auf dem Zeitplan fortgesetzt, obwohl eine höhere Windprognose die Bedingungen in der Tat sehr schwierig machen könnte. Das gesamte Geschehen an den beiden entscheidenden Finaltagen der Regatta am Freitag und Samstag wird im Facebook-Livestream übertragen.

© Sailing Energy / IKA: Spectacular foiling conditions in the Canaries…