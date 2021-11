49er x Nacra 17 x 49erFX: Weltmeisterschaft Oman 2021

Fast 150 Aktive sind bereit für die Weltmeisterschaft in den Olympia-Klassen 49er, 49erFX, and Nacra 17 in Mussannah Am 16. November fallen im Oman die ersten Startschüsse zur gemeinsamen Weltmeisterschaft der olympischen Segeldisziplinen Nacra 17, 49er und 49erFX. Die Gastgeber von Oman Sail bereiten sich auf eine imposante Flotte mit knapp 150 Seglern und Seglerinnen aus 29 Ländern vor. In den drei Klassen Nacra 17, 49er und 49erFX wird um WM-Kronen, Medaillen und Top-Platzierungen gekämpft. Zur Sache geht es im einladenden Revier von Mussannah, Zum ersten Mal in der Geschichte der schnellen und actionreichen Skiff- und Katamaran-Crews finden die Welttitelkämpfe im asiatischen Raum statt. Die WM markiert den ersten weltumspannenden Regattahöhepunkt der drei Klassen seit den Olympischen Spielen in diesem Sommer – und damit auch den weltweit offenen Auftakt für den Durchstart bestehender und neuer Kampagnen auf Kurs Olympia 2024 in Paris und die olympische Segelregatta vor Marseille. In zwei der drei WM-Disziplinen sind deutsche Teams mit Medaillenchancen am Start: Im Nacra 17 kämpfen die Kieler Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer, Bronzemedaillen-Gewinner von Japan, erneut um einen Top-Ergebnis. Im 49er führen die Vize-Europameister Tim Fischer und Fabian Graf das starke wie junge deutsche Team mit insgesamt drei Skiffs an.



Die neuen Weltmeister und Medaillengewinner in den drei Disziplinen werden nach sechstägiger Serie am 21. November im Barcelo Mussanah Resort gekürt. Die moderne Marina ist Oman Sails Heimathafen, die Segel-Herzschlagkammer der Gastgeber mit Weltruf als Ausrichter führender Regatten und als starke Segelnation. Die WM-Flotte bilden Olympiastarter, aufstrebende junge Mannschaften, Highperformance-Zweihand-Crews und Mitglieder aus Omans Segelnationalmannschaft. Sie alle wollen bestmöglich und erfolgreich in ihre neuen Olympia-Kampagnen durchstarten.



Zu den Top-Favoriten im foilenden Nacra 17 zählen mit Maelle Frascari und Vittorio Bissaro die italienischen Weltmeister von 2019 ebenso wie die olympischen Silbermedaillen-Gewinner John Gimson und Anna Burnet aus Großbritannien. Eingreifen in den Kampf um die Medaillen können und möchten auch Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer. Steuermann Kohlhoff sagte vor dem ersten Start am Dienstag in Mussannah: „Die Veranstaltung ist sehr professionell organisiert, das Revier sehr interessant. Es kommt nicht so oft vor, dass man in Gewässern segelt, wo wochenlang nicht eine Wolke am Himmel zu sehen ist.“ Bei voraussichtlich eher leichten bis mittleren Winden und warmen Sommertemperaturen erwartet der 26-jährige Nacra-17-Steuermann vom Kieler Yacht-Club eine spannende WM: „Sollte es einseitig in eher leichten Winden zugehen, können noch ganz andere Crews als in einer Allrounder-Woche mit auch mal stärkeren Winden mitspielen. Es sind hier bis zu zehn Teams am Start, die in den aktuellen Bedingungen eine Medaille gewinnen können, weil die Ergebnisse dann nicht so sehr von Handling und Bootsgeschwindigkeit abhängig sind.“ Zu den Chancen für das eigene Erfolgsteam mit der erst 22 Jahre alten Vorschoterin Alica Stuhlemmer sagte Kohlhoff nach dem olympischen Bronze-Coup des Duos: „Ich denke schon, dass wir bei dieser WM in die Top Sieben fahren können. Natürlich könnten wir so eine Regatta auch gewinnen, aber das hängt auch von den anderen ab. Unsere Vorbereitungszeit war im Vergleich zu anderen starken Crews kurz. Unser Container kam zu spät, während einige hier schon länger trainieren. Wir freuen uns trotzdem, dass wir hier sind, weil ein paar sehr gute Teams am Start sind und wir wirklich gut in Bedingungen trainieren können, die uns normalerweise nicht ganz so liegen.“



Im 49erFX wollen die brasilianischen Doppel-Olympiasiegerinnen Martine Grael und Kahena Kunze am liebsten da anknüpfen, wo sie in Japan aufgehört haben: ganz oben im goldenen Bereich. Die WM-Siegerinnen von 2014, die schon dreimal WM-Silber gewannen, steuern nach dem zweiten Olympia-Triumph in Folge ihren nächsten großen Titel an. Deutsche Crews sind bei den Skiff-Seglerinnen nicht am Start. Im 49er der Herren bringen die polnischen Olympia-Neunten Lukasz Przybytek und Pawel Kolodzinski, die Österreicher Benjamin Bildstein/David Hussl und die früheren britischen Weltranglisten-Ersten James Peters und Fynn Sterritt große Ambitionen an die Startlinie. Ebenso ehrgeizig nehmen gleich drei deutsche 49er-Crews ihre WM-Segel in Abwesenheit der zweimaligen olympischen Bronzemedaillen-Gewinner Erik Heil und Thomas Plößel für das German Sailing Team dicht: Die amtierenden Vize-Europameister und WM-Dritten von 2018, Tim Fischer/Fabian Graf (Norddeutscher Regatta Verein/Verein Seglerhaus am Wannsee) sowie Jakob Meggendorfer/Andreas Spranger (Bayerischer Yacht-Club) und Max Stingele/Linov Scheel (Kieler Yacht-Club) wollen sich beim Aufstieg in die olympische Weltspitze auf dem Weg zur bald schon beginnenden nationalen Olympia-Ausscheidung für 2024 bestmöglich positionieren. Top: Max Stingele/Linov Scheel (Kieler Yacht-Club) during practice day in Oman and the fleet race against the backdrop of Mussanah.

Bottom, left to right: Jakob Meggendorfer/Andreas Spranger (Bayerischer Yacht-Club) and Tim Fischer/Fabian Graf (Norddeutscher Regatta Verein/Verein Seglerhaus am Wannsee) during practice day. © Sailing Energy/Oman Sail 49er-Klassenmanager Ben Remocker sagte: „In diesem verkürzten Olympia-Zyklus auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Paris 2024 ist jede Regatta wichtig. Angesichts der starken und sehr diversen WM-Flotte sollten wir in der kommenden Woche einen harten und sehenswerten Wettkampf erleben. Der Oman ist ein idealer Gastgeber und damit eine großartige Wahl für die in Asien stattfindende Weltmeisterschaft in den Klassen 49er, 49erFX und Nacra 17. Im Namen der Klasse wünsche ich allen Teilnehmern viel Glück beim Erklimmen dieser ersten Stufe auf dem Weg nach Paris 2024.“



Dr. Khamis Al Jabri, CEO von Oman Sail, sagte, “Es ist für Oman Sail und das Sultanat Oman eine große Ehre, diese Weltmeisterschaften 2021 für die Klassen 49er, 49erFX and Nacra 17 ausrichten zu dürfen. Wir freuen uns darauf, die Segler, Trainer und Unterstützer in Mussannah zu einem Wettkampf begrüßen zu dürfen, der in allen Klassen eine exzellente Bühne für hochklassigen Segelsport zu sein verspricht. Das Sultanat Oman ist in der Wintersaison in den Segelfokus gerückt. Die Teilnehmer können sich auf ideale Bedingungen, freundliche Winde und eine Weltklasse-Anlage freuen, die in diesem Land zum Synonym für den Sport geworden sind.“ Weiter sagte er: „Die Ausrichtung so hochkarätiger Veranstaltungen wie dieser stärkt unser Ansehen im internationalen Segelsport und ermöglicht es örtlichen Unternehmen, den Gastseglern ein authentisches Erlebnis zu bieten und gleichzeitig positive wirtschaftliche Vorteile für die Gemeinschaft zu schaffen. Es ist unsere Hoffnung, dass die segelnden Besucher die Chance zur Erkundung des Sultanats Oman nutzen und dieses wunderbare Land besser kennenlernen.“



Wie schon bei vergangenen Meisterschaften, werden Oman Sail und die drei Klassen bei ihrem WM-Einsatz auch die Umwelt im Blick behalten, indem sie ihre Abfälle minimieren, das Recycling fördern und das Meer in einem besseren Zustand verlassen als vor der Regatta.



Die Welttitelkämpfe in drei der aufregendsten olympischen Segeldisziplinen bieten von Beginn an ein Fan-Erlebnis zum Mitfiebern. Angeboten werden Live-Übertragungen, eine umfangreiche Berichterstattung auch in den sozialen Netzwerken sowie ausführliche Analysen. Das Regattadorf bietet den Seglern und ihren Teams vor Ort lokale und internationale kulinarische Genüsse, viele kulturelle Aktivitäten für die Familien im Rahmen der jüngsten Maßnahmen und aktuellen Richtlinien des Gesundheitsministeriums im Oman.



Die Weltmeisterschaft wird von der nationalen Fluggesellschaft Oman Air, OQ und dem Barceló Mussannah Resort als offiziellem Partner sowie von Be’ah als Umwelt-Supporter unterstützt. Das nationale Mineralwasser-Unternehmen, die Salsabeel Water Company, stellt sämtliches Wasser für die Serie bereit, die Königliche Marine des Omans verantwortet die durchgehende medizinische Unterstützung.



Neben den Weltmeisterschaften für 49er, 49erFX und Nacra 17 veranstaltet Oman Sail auch das Oman Sail Festival in Städten im gesamten Sultanat. Das jüngste Event fand am 12. und 13. November im Silver Jubilee Garden in Sohar statt. Das nächste steigt vom 16. bis zum 20. November in Musandam. Bei jedem der Festivals gibt es die Möglichkeit für Besucher, selbst den Segel- oder Surfsport auszuprobieren, an Strandreinigungs-Aktionen teilzunehmen und sich auf diese Weise lokal für den Umweltschutz einzusetzen. Weitere Veranstaltungen folgen am 26. Und 27. November in Kalbuh in Maskat, am 3. und 4. Dezember in Sur, vom 6. bis zum 8. Januar 2022 in Hawana Salalah und vom 11. bis zum 15. Januar in Duqm. Zu weiteren Informationen rund um die Festival-Serie und zur Vorab-Registrierung geht es hier: www.omansail.com/sailing-festival-activities. Alternativ finden sich News und Informationen unter dem Hashtag #SailWithUs in den sozialen Netzwerken. Oman is ready to host the 49er, 49erFX and Nacra 17 World Championships Zur WM-Homepage der Veranstalter geht es hier: www.omansail.com

Zur Homepage der Klassenvereinigungen geht es hier: https://49er.org/event/2021-world-championship



Live-Übertragungen finden vom 19. bis zum 21. November statt. Sie sind täglich ab 17 Uhr Ortszeit via Klassen-Homepage zu sehen: https://49er.org/event/2021-world-championship/



Oman Sail

Oman Sail ist unter dem Dach der Oman Tourism Develompent Company im Einsatz und hat die Aufgabe, die maritime Bedeutung des Landes wiederzubeleben, das Sultanat durch Segel-Aktivitäten weltweit zu fördern, zum nachhaltigen Wohlstand des Landes beizutragen und der Jugend langfristige Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Oman Sail hat seit 2008 eine solide Grundlage in den Sektoren Segeln, Tourismus, Handel, Gesundheit und Umwelt aufgebaut. Unterstützt wird die Arbeit durch die kompetenzbasierte Entwicklung der Oman-Sail-Mitarbeiter. Die Programme von Oman Sail teilen das Bestreben, Männern und Frauen die gleichen Lebenschancen zu bieten. Sie konzentrieren sich auf die Förderung junger Talente. So sollen die Segel-Champions von morgen wachsen sowie Einnahmen in Märkten wie Tourismus, Aktivitäten und erlebnisorientiertes Lernen gesteigert und eine herausragende internationale Präsenz für das Land erzielt werden. Das Unternehmen hat eine starke Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung eines Portfoilios von Veranstaltungen im gesamten Oman vorzuweisen, die für die Schönheit des Landes, sein touristisches Potenzial, die Gastfreundschaft der Menschen und die Bereitschaft zur Schaffung der Infrastrukturen für Geschäftsmöglichkeiten werben. Weitere Informationen dazu finden sich hier: www.omansail.com



Die WM-Klassen 49er, 49erFX und Nacra 17

Die internationale 49er-Klassenvereinigung (49er.org) und die internationale Nacra-17-Klassenvereinigung (nacra17.org) sind die offiziellen Vertretungen von Seglern in den olympischen Klassen 49er, 49erFX und Nacra 17. Das Beste rund um ihre Regatten lässt sich via Homepage verfolgen. Wer Aktuelles nicht verpassen will, der registriert sich hier: www.49er.org/subscribe