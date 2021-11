ILCA7: Thomas Saunders NZL ist Weltmeister 2021

ILCA 7 – Weltmeisterschaft 2021 – Barcelona ESP – Finale Ergebnisse – Thomas Saunders NZL ist Weltmeister !

Photo by Vela Catalana Frische Winde und vor allem ruppige Wellen verhinderten am Schlusstag der ILCA-7-WM (Laser Standard) weitere Wettfahrten. Somit Ist Thomas Saunders NZL neuer Weltmeister, Fynn Lynch IRL 2. Silber und Tonci Stipanovic CRO 3. Bronze. Titel-Verteidiger Philipp Buhl GER wird 6. Die Schweizer folgen im Mittelfeld: Nicolas Rolaz SUI wird 53., Gauthier Verhulst SUI gewinnt die Silverfleet und ist damit 69. Die und der mit dem Sieger-Interview.

2021 ILCA 7 World Championships – Day 6

NOVEMBER 10, 2021 KATIE OLSENFEATURE ITEM, WORLD CHAMPIONSHIP REPORTS

Photo by Vela Catalana

Barcelona, Spain – No races were completed today on the final day of the 2021 ILCA 7 World Championships. After a period of waiting, the race committee decided that although the wind was blowing about 15–18 knots, the waves were too large and out of control to carry out successful races. Racing was called for the day, which ended the regatta and maintained results from Day 5.

New Zealand’s Thomas Saunders secured his title as world champion, Ireland’s Finn Lynch locked in silver, and rounding out the podium was Croatia’s two-time Olympic medalist Tonči Stipanović.

Der neue Weltmeister, sichtlich glücklich über seine Leistung, sagte, es sei das „<em>Ergebnis von guter Harmonie, Kommunikation und Vertrauen mit meinem Trainer während der gesamten Meisterschaft.

Die Preisverleihung wurde um 18:30 Uhr vom Präsidenten des katalanischen Segelverbandes Xavier Torres, dem Präsidenten des Real Club Marítimo de Barcelona Miquel Delclòs und dem ILCA-Vertreter Andrus Poski abgehalten.

Die Preisverleihung wurde um 18:30 Uhr vom Präsidenten des katalanischen Segelverbands Xavier Torres, dem Präsidenten des Real Club Marítimo de Barcelona Miquel Delclòs und dem ILCA-Vertreter Andrus Poski abgehalten. www. youtube.com Die Meisterschaft wurde in den Einrichtungen des Barcelona International Sailing Center (BISC) ausgetragen. Die Regatta wurde vom katalanischen Segelverband, dem Real Club Náutico de Barcelona und dem Real Club Marítimo de Barcelona in Zusammenarbeit mit World Sailing, ILCA, dem Königlich Spanischen Segelverband, der Regierung von Katalonien, dem Stadtrat von Barcelona, ​​organisiert und der Provinzialrat von Barcelona. Nach Abschluss dieser Meisterschaft bereitet sich BISC darauf vor, die ILCA Masters World Championships vom 13. bis 20. November auszurichten, an denen fast 300 Segler aus 29 Ländern der Welt teilnehmen werden.

See full results here and event website here.

Top 10 Ergebnisse: