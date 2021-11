Rolex Sailing: Tre Golfi Sailing Week 2022

­ 2022 werden in Sorrento und seiner atemberaubenden Küste die traditionellen Regatten stattfinden, die jedes Jahr im Mai das Who-is-Who des internationalen Segelsports an den Golf von Neapel bringen ­ ­ ­ ­ ­ Der Termin wird wie immer auf den Gewässern von Santa Lucia in Neapel stattfinden, die von den imposanten Mauern des Castel dell’Ovo überragt werden. Am Samstag, 14. Mai, startet die 67. Auflage der Regata dei Tre Golfi auf ihrer klassischen Route, die die Inseln Procida, Ventotene und Ponza im Hafen verlässt, bevor sie zurückkehrt, um die Li Galli-Felsen vor Positano zu umrunden und die Ziellinie zu überqueren Capri. Der Kurs umfasst rund 250 Meilen in den drei Golfen von Neapel, Gaeta und Salerno. Nach dem Überqueren der Ziellinie legen die Boote in Sorrento an, ihrer logistischen Basis für vier intensive Tage mit Küsten- und Luv-Lee-Rennen auf der gleichen Regattastrecke wie in den Vorjahren, die sich zwischen Punta della Campanella, den Faraglioni von Capri und Procida erstreckt, die Insel wurde für 2022 zur italienischen Kulturhauptstadt ernannt. Die Maxi-Yachten werden am Hauptdock in Marina Piccola festmachen, während die ORC-Flotte im knapp 1,5 km entfernten Piano di Sorrento anlegen wird. „Wir sind bereit und freuen uns, die Welt des Segelns begrüßen zu dürfen, die dieses Rennen so großartig gemacht hat“, kommentierte Massimo Coppola, Bürgermeister von Sorrent. „Sorrento ist weltweit für seine Gastfreundschaft bekannt und wir sind bereit zu zeigen, dass unser Ruf wohlverdient ist.“ Roberto Mottola, Präsident des Circolo Remo e Vela Italia, der seit jeher die Segelwoche im Mai organisiert: „Zunächst möchte ich unserem Sponsor Rolex für die jahrelange Unterstützung und den Klassenverbänden IMA und ORC danken, die haben ihr Vertrauen in uns bestätigt, indem sie uns wichtige internationale Titelereignisse anvertraut haben. Mein Dank gilt auch dem Bürgermeister von Sorrent, der uns seine Stadt geöffnet hat. Es tut uns leid, Capri zu verlassen, aber die Veranstaltung hat so viele Teilnehmer erreicht, dass eine andere logistische Herangehensweise erforderlich war, um mindestens 150 Boote bequem unterbringen zu können. Sorrento bietet uns mit seinen drei Häfen im Umkreis von nur einer Meile die bestmöglichen Möglichkeiten. ­ Entries are open: https://www.tregolfisailingweek.com/index.php?r=en/&c=x info@tregolfisailingweek.com ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

The Tre Golfi Sailing Week includes:

The 67 th Regata dei Tre Golfi, eligible for the 2022 FIV Italian Offshore Championship and also part of the IMA Mediterranean Offshore Challenge.

Regata dei Tre Golfi, eligible for the 2022 FIV Italian Offshore Championship and also part of the IMA Mediterranean Offshore Challenge. The Maxi European Championship, one long-distance race along the course of the 67th Regata dei Tre Golfi, part of the IMA Mediterranean Offshore Challenge, plus four days of inshore races, also part of the IMA Mediterranean Inshore Challenge.

The ORC Mediterranean Championship, one long-distance race along the course of the 67th Regata dei Tre Golfi, plus three days of inshore races valid for the Campionato Nazionale del Tirreno. The Campionato Nazionale del Tirreno is eligible for the ORC Italian Championship.

Supported by ROLEX as Official Timepiece, the Tre Golfi Sailing Week is organized from 14 to 21 May 2022 by Circolo Remo e Vela Italia under the patronage of FIV and in cooperation with Yacht Club Italiano, Reale Yacht Club Canottieri Savoia, AIVE, IMA, ORC, UVAI.