Princess Sofia Trophy Mallorca Frauen heben das Segeln hervor

Wenn am Internationalen Frauentag einige Frauen auf die mangelnde Gleichberechtigung in vielen Lebensbereichen hinweisen, werden viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Trofeo Princesa Sofía Mallorca darauf hinweisen, dass Segeln nach wie vor ein Sport mit vielen Chancengleichheit ist. Aus einem Feld von 1000 Seglern werden etwa 500 Frauen bei der 52. Ausgabe dieser weltberühmten Regatta antreten, die die Bucht von Palma erneut zum Epizentrum des weltolympischen Segelns machen wird. Drei Seglerinnen, ein Regattafunktionär und eine Journalistin erklären, wie ihnen ein Frauen inklusiver Sport gefällt.

Am Internationalen Frauentag teilen fünf Frauen, die regelmäßig an olympischen Segelregatten teilnehmen, ihre Gedanken zu Initiativen zur Förderung der Gleichberechtigung. Sie sind die internationale Richterin Ana Sánchez del Campo, die Kommunikationsexpertin Neus Jordi und die Seglerinnen Pilar Lamadrid, Odile Van Aanholt und Freya Black. Zusammen unterstreichen sie die Fähigkeit des Segelns, Chancengleichheit für Frauen und Männer zu fördern. Alle waren Stammgäste bei der Trofeo Princesa Sofía Mallorca, die vom 29. März bis 8. April auf den Gewässern der Bucht von Palma die komplette Liste der olympischen Segelklassen versammelt.

Die Präsidentin der Olympischen Jury,

Ana Sánchez del Campo, ist eine bekannte und angesehene Persönlichkeit. Sie ist seit 1996 internationale Regattarichterin und war bei den letzten fünf Olympischen Spielen Mitglied der Jury für das Segeln. Sie wird dieses Mal als Präsidentin der internationalen Jury in Paris 2024 sein. „Ich betrachte Segeln als einen egalitären Sport“, sagt sie, „denn es gibt heute wirklich nichts, was den Zugang von Mädchen zum Segeln einschränkt, nur weil sie Mädchen sind.“Sie räumt ein, dass „die Welt des Segelns und die Welt der Regatten vor vielen Jahren eher eine Männerdomäne waren“ und räumt ein, dass Frauen immer noch mit einigen Barrieren konfrontiert sind, beispielsweise beim Zugang zu Sponsoren. „Wenn sie die Seniorenkategorien erreichen, brechen Frauen aus verschiedenen Gründen auch mehr als Männer das Segeln ab, was manchmal mit der ständigen persönlichen Entwicklung zu tun hat, aber es gibt gute Möglichkeiten, weiterzumachen, wenn sie wollen, und es werden auch Strategien dafür entwickelt, wann Wenn sie das Wettkampfleben verlassen, können Frauen ihre Leidenschaft in anderen Bereichen des Sports fortsetzen“, wie Jurys und andere Positionen innerhalb der Organisation von Regatten. Nach Meinung von Sánchez del Campo, der bei vielen den Vorsitz in der Jury der Princess Sofia Trophy innehatte Anlässe,„Die mallorquinische Regatta hat zur Entwicklung vieler Offizieller und vieler internationaler Richter beigetragen und ist eine gute Plattform, um all diese Positionen sichtbar zu machen.“

Die Vision der Journalistin

Eine dieser Positionen in der Regattaorganisation bekleidet die mallorquinische Journalistin Neus Jordi, seit 2005 führendes Mitglied der Pressestelle der Trofeo Princesa Sofia. Sie hat die letzten vier Olympischen Spiele begleitet. In Peking 2008 und London 2012 war sie Pressesprecherin der Königlich Spanischen Föderation, und in Rio 2016 und Tokio 2020 war sie Teil des World Sailing-Kommunikationsteams, bei den letzten Olympischen Spielen als stellvertretende Kommunikationsdirektorin. „ Japan war etwas ganz Besonderes für Frauen, weil es in Bezug auf die Geschlechter die Spiele mit der größten Gleichberechtigung in der Geschichte waren: Die weibliche Vertretung erreichte einen Rekordwert von 48 %. Und zum ersten Mal hatten wir bei der Eröffnungsfeier, die sehr emotional war , ein Junge-Mädchen-Paar als Fahnenträger“, erinnert sie sich.

Beim olympischen Segeln waren 50 % der Segler Frauen. „Aber wir haben mehr Männer auf dem Podium gesehen, weil wir fünf Männer-, vier Frauen- und einen gemischten Wettkampf hatten. Das soll nun endlich in Paris 2024 gelöst werden, mit vier Herren-, vier Damen- und zwei Mixed-Bewerben, eine ausgeglichene Bilanz.“ Die Nacra 17 feierte ihr Debüt als erste gemischte olympische Klasse in Rio 2016, „ein interessantes und erfolgreiches Experiment, das viele Seiten zu füllen und viele Fragen zu stellen gab.“ In Marseille folgt der 470er als neue gemischte Klasse: „Es ist an der Zeit, dass wir diese richtige Ausgewogenheit erreichen. Es ist 124 Jahre her, dass die ersten Frauen an Olympischen Spielen teilnahmen, einige davon Seglerinnen.“argumentiert Neus Jordi. 1900 erreichten in Paris 22 Frauen diesen Meilenstein, 2,2 Prozent der insgesamt 997 Athletinnen, und nahmen an fünf Sportarten teil: Segeln, Tennis, Golf, Reiten und Krocket. Knapp einen Monat vor dem Start der Sofia haben sich bereits mehr als 500 Frauen vorregistriert, etwa 40 Prozent der Gesamtzahl der Seglerinnen, die bei dieser 52. Ausgabe um Ruhm kämpfen werden.

Die heutigen Olympioniken

Die Einbeziehung gemischter Klassen ist eine der Initiativen, die die aktuellen olympischen Segler hervorheben. Es ist nicht ausschließlich auf das Segeln beschränkt, weit davon entfernt, aber medienfreundlichere Sportarten trennen oft mehr und haben getrennte Männer- und Frauenligen. „Aus meiner Erfahrung als Windsurferin denke ich, dass Segeln ein ziemlich egalitärer Sport ist, weil wir schon in jungen Jahren zusammen an Wettkämpfen teilnehmen, Jungen und Mädchen“, reflektiert die spanische Windsurferin Pilar Lamadrid. „Es ist wahr, dass mit zunehmendem Alter der körperliche Unterschied zwischen Jungen und Mädchen deutlicher wird, was unvermeidlich ist.“

Die Niederländerin Odile Van Aanholt, die letztes Jahr mit ihrer Crew Annette Duetz als Rolex World Sailor of the Year nominiert wurde, nachdem sie den Weltmeistertitel und Vizeeuropameister im 49er FX gewonnen hatte, argumentiert, dass „die Tatsache, dass man in diesem Sport seine mentalen Fähigkeiten einsetzen muss und Ihre körperlichen Fähigkeiten, um auf höchstem Niveau zu arbeiten, machen es zu einem einzigartigen Sport, und das macht es für Frauen und Männer so egalitär, dass sie fast zu gleichen Bedingungen miteinander konkurrieren können.

In diesem Sinne gelten die gemischten Klassen als gelungen. „Es gibt erstaunliche Möglichkeiten für Jungen und Mädchen, zusammenzuarbeiten und die Grenzen des Sports zu erweitern“, argumentiert die Britin Freya Black, die mit Saskia Tidey die 49er FX segelt. Für Lamadrid „ist es eine echte Herausforderung: Es ist schon schwierig, zu zweit im selben Boot zu segeln, selbst wenn Sie das gleiche Geschlecht haben, daher ist es eine großartige Idee, einen Mann und eine Frau zusammenzubringen, weil Sie kombinieren, was uns auszeichnet Frauen, diese etwas psychologischere und reflektiertere Seite, mit den impulsiveren und körperlicheren Stärken der Männer.“ Van Aanholt, die bei der 52. Trofeo Princesa Sofía Mallorca hofft, ihren letztjährigen Titel verteidigen zu können, weist darauf hin, dass es sich nicht um eine so neue Initiative handelt:„Die gemischten Klassen sind wie eine Rückkehr zu den Anfängen: Jungen und Mädchen treten gemeinsam gegeneinander an, wie wir es als Kinder im Optimist gemacht haben.“

Die drei Seglerinnen sind sich einig, wie wichtig es ist, weibliche Vorbilder für die neuen Generationen zu schaffen, mit dem Ziel, die Vertretung von Frauen zu erhöhen. „Segeln ist ursprünglich ein Männersport und ist auch heute noch überwiegend männlich, obwohl ihn immer mehr Frauen ausüben“, erinnert sich Pilar Lamadrid, die ihre Vorbereitungen für die Teilnahme an der Sofía in der iQFOiL-Klasse abschließt.

Für Freya Black „liegt der Schlüssel in den Jugendklassen und sicherzustellen, dass junge Mädchen gerne segeln, die richtige Unterstützung und Anleitung erhalten, um eine olympische Karriere verfolgen zu können.“ Der spanische iQFOiL-Segler ist sich sicher: „Wir haben die gleiche Fähigkeit, unsere taktischen, strategischen, psychologischen und physischen Fähigkeiten zu entwickeln wie die Männer, sodass wir auf dem gleichen Niveau wie jeder männliche Segler sein können.“ Das werden sie 2024 in Paris beweisen. Und davor bei der 52. Trofeo Princesa Sofía Mallorca.