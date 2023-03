Princess Sofia Trophy 2023 mit 1300 Segler aus 67 Ländern gehen an den Start

Die offizielle Präsentation für die 52. Trofeo Princesa Sofía fand im Hotel Iberostar Selection Llaut Palma statt und wurde von einer vollständigen Vertretung von Institutionen und Sponsoren besucht. Die 52. Trofeo Princesa Sofia findet vom 29. März bis 8. April in der Bucht von Palma statt.

„Fast 1.000 Boote und fast 1.300 Segler aus 67 Ländern. Das sind die unglaublichen Zahlen für die 52. Trofeo Princesa Sofia Mallorca by Iberostar Olympic Segelregatta“, sagte der Regattadirektor Javier Zaynoun heute bei der offiziellen Siegerehrung, die bei der Iberostar Selection stattfand Llaut Palma Hotel.

Der Stadtrat für soziale Angelegenheiten und Sport der balearischen Regierung, Fina Santiago; der Stadtrat für Übergang, Tourismus und Sport des Consell de Mallorca, Andreu Serra; die Tourismusrätin des Rathauses von Palma, Elena Navarro; und der Sportdirektor der balearischen Regierung, Carles Gonyalons, leiteten die Veranstaltung, an der auch der Präsident der Hafenbehörde, Jaume Colom, und der Leiter des Marinesektors der Balearen, Javier Nuñez de Prado, teilnahmen.

Im Namen der Organisationsgruppen der Präsident des Club Marítimo San Antonio de la Playa (CMSAP), Jesús Comas; der Präsident des Club Nàutic s’Arenal (CNA), José Ramón Picó; der Präsident des Real Club Náutico de Palma (RCNP), Emerico Fuster; der Präsident der Real Federación Española de Vela (RFEV), Javier Sanz; und die Präsidentin der Federación Balear de Vela (FBV), Cati Darder, waren alle anwesend.

Mit den Worten von Javier Zaynoun ist die Trofeo Princesa Sofía „viel mehr als nur große Zahlen. Es ist die erste Veranstaltung des Sailing World Cup, der prestigeträchtigen olympischen Segelstrecke, die unsere Veranstaltung als eine der besten Regatten der Welt bestätigt Das World Sailing Gütesiegel unterstreicht die Qualität und die gute Arbeit der Veranstalter.“

Für den Manager des Club Marítimo San Antonio de la Playa (CMSAP) ist diese hervorragende Organisation „das Ergebnis langjähriger Arbeit, eines Servicegeistes, einer Leidenschaft und des Wunsches, sich ständig zu verbessern, von einem bereits großen Team Familie. Hervorragende Profis, die diesen Wettbewerb zum Lieblingsereignis für olympische Segler aus der ganzen Welt machen“.

Wie er kommentierte, ist diese Regatta seit Jahren führend in Nachhaltigkeitsinitiativen im olympischen Segeln. Neben der Zusammenarbeit mit dem Wave of Change-Programm von Iberostar, Strandsäuberungen und der Installation von Wasserfontänen zur Beseitigung von Einwegkunststoffen.

Wurden dieses Jahr zwei sehr wichtige Initiativen hinzugefügt: „Wir haben eine Vereinbarung mit der Organisation True World unterzeichnet Messen Sie unseren CO2-Fußabdruck, um ihn auszugleichen. Diese Aktion wird mit einem Zertifikat von Sports for Climate Action, einer Initiative des Büros der Vereinten Nationen für Klimawandel, legitimiert. Wir arbeiten auch mit dem Verein Vell Marí zusammen, der sich dafür einsetzt Meeresschutz, Forschung, Kommunikation und Bildung“.

An der sportlichen Front hat der Regattadirektor angedeutet, dass von diesem Freitag bis Samstag, den 8., die Bucht von Palma buchstäblich mit Segeln bedeckt sein wird. Am 31. März, 1. und 2. April werden die vier Monotype-Klassen gegeneinander antreten: die übliche Dragon und J/80 und das Debüt der J/70 und der 6 Meter. Sie werden im RCNP zusammen mit den ORC-Kreuzern stationiert sein, die über das Wochenende fahren und Punkte für die spanische ORC-Meisterschaft sammeln werden.

Von Montag bis Samstag, den 8., betreten die zehn olympischen Klassen, die 2024 in Paris antreten werden, für die acht Regattastrecken in der Bucht von Palma eingerichtet werden, die Bühne. Wir werden wieder die iQFOiLs und die Formula Kites sehen, Klassen, die letztes Jahr ihr Debüt feierten und die den olympischen Regatten zusätzliches Spektakel verleihen. Fast tausend Teams und 1.300 Segler aus 67 Ländern bestätigen diese 52. Ausgabe als die größte in der Geschichte der Veranstaltung.

Abschließend wollte Javier Zaynoun auch den anderen Mitarbeitern danken: den Stadträten von Palma und Llucmajor und Ports de Balears von institutioneller Seite sowie den Unternehmen Trasmed, OK Mobility, Musto, SAP und Vell Marí. „Dieser Erfolg ist auch dank Ihrer Unterstützung möglich“, sagte er.

Die Veranstaltung endete mit einer Rede von Iberostars Direktorin für Kommunikation und öffentliche Angelegenheiten, Doris Casares, die die Werte hervorhob, die das mallorquinische Hotelunternehmen und die Segler der Trofeo Princesa Sofía teilen: Respekt und Leidenschaft für das Meer.

„Wir freuen uns sehr, weiterhin der Hauptsponsor der Trofeo Princesa Sofía zu sein, jetzt in ihrer achten Ausgabe. Wir möchten Iberostar für das Vertrauen danken, das sie uns entgegengebracht haben“, sagte Casares.

Der Direktor für Kommunikation und öffentliche Angelegenheiten von Iberostar hob auch das Engagement von Iberostar für Nachhaltigkeit hervor, das sich auf die Erforschung und den Schutz der Ozeane konzentriert.

Die 52. Trofeo SAR Princesa Sofía Mallorca by Iberostar ist die erste Qualifikationsveranstaltung für den Sailing World Cup 2023 und findet vom 29. März bis 8. April unter der gemeinsamen Organisation des Club Nàutic S’Arenal, des Club Marítimo San Antonio de la Playa, statt , der Real Club Náutico de Palma, die Real Federación Española de Vela und die Federación Balear de Vela, mit der Unterstützung von World Sailing und den wichtigsten öffentlichen Institutionen der Balearen. Es wird von der Europäischen Union Next Generation EU, dem Ministerium für Industrie, Handel und Tourismus, dem Aufbau-, Transformations- und Resilienzplan und der Agentur für Tourismusstrategie der Balearen finanziert.