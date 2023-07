Platoon hält seinen Siegesrekord auf Menorca aufrecht

Harm Müller-Spreers Platoon baute seinen Rekord auf Menorca auf drei Siege aus, als das unter deutscher Flagge fahrende Team heute den Royal Cup als Sieger der dritten Regatta der Saison, des Menorca 52 SUPER SERIES Royal Cup, gewann. Platoon gewann sie auch 2019 und 2021.

Sie wurden im letzten Rennen von Ergin Imrés Provezza bis zur letzten Spitze gedrängt. Das unter türkischer Flagge fahrende Team, das sowohl in Saint Tropez als auch in Scarlino gewann, verlor seinen ungeschlagenen Rekord von 2023 nur um einen einzigen Punkt nach einem spannenden Finale, als Platoon unter der Führung des italienischen Taktikers Vasco Vascotto die beste Route bis zur letzten Etappe ermittelte. Segeln Sie in einer schnell nachlassenden Brise um Provezza herum, um den Hauptpreis zu ergattern.

Aber während Platoon das stärkste Ergebnis in der Flotte von neun Booten erzielte und damit Vascottos ersten Regattatitel seit seinem Beitritt zur Crew im vergangenen September in Scarlino sicherte, reist Provezza nächsten Monat mit einem Vorsprung von 19 Punkten vor Platoon zur Rolex TP52-Weltmeisterschaft in Barcelona. Titelverteidiger Quantum Racing powered by American Magic belegte den siebten Platz und fiel in der Gesamtwertung der Saison bisher auf den dritten Platz zurück, aber das unter US-Flagge fahrende Team gewann das letzte Rennen der Regatta.

Vascotto widmete den Regattasieg seinem vor zwei Monaten verstorbenen Vater, der sein größter Fan war.

„ Er hat die ganze Zeit alle 52 SUPER SERIES-Rennen verfolgt und ich bin mir sicher, dass er von dort oben eine großartige Internetverbindung hatte und uns allen Mut gemacht hat.“

Vascotto lächelte.

„Er hat sehr geholfen und das Boot vorangetrieben. Ich freue mich auch für die Crew, wir sind diese Woche gut zusammen gefahren. Wir sind heute mit viel Persönlichkeit gesegelt. Wir haben diese Woche ein paar schlechte Entscheidungen getroffen, aber heute haben wir uns selbst vertraut und darauf vertraut, dass der Wind zurückkommen würde, und das kam auch. Es war eine gute Regatta für uns alle, aber für mich sehr emotional.“

Endgültige Regattawertung Menorca 52 SUPER SERIES Royal Cup:

1- PLATOON GER Harm Müller-Spreer, 1+3+2+5+8+5+1+1+4+4 = 34

2- PROVEZZA TUR) Ergin Imre, 2+8+6+2+4+1+2+3+2+5 = 35

3- GLADIATOR GBR), Tony Langley, 8+9+1+1+1+6+4+4+ 5+2 = 41

4- ALEGRE GBR), Andy Soriano, 4+2+5+3+3+7+7+5+1+9 = 46

5-SLED USA), Takashi Okura, 5+1+ 4+4,5(RDG)+7+2+8+6+3+6 = 46,5

6- QUANTUM RACING POWERED BY AMERICAN MAGIC USA Doug DeVos, 6+6+3+6+6+3 +6+9+8+1 = 54

7- PAPREC FRA, Jean Luc Petithuguenin, 7+5+7+7+2+4+9+2+7+8 = 58

8- VAYU THA Familia Whitcraft, 3+7+9+10(DNF)+5+8+3+7+6+3+4(PEN) = 65

9- ALPHA+ HKG Shawn und Tina Kang, 9+4+8+4 +9+9+5+8+9+7 = 72

Stand nach drei Regatten 52 SUPER SERIES 2023

1- PROVEZZA TUR, Ergin Imre, 34+42+35 = 111

2-PLATOON GER, Harm Müller-Spreer, 45+51+34 = 130

3- QUANTUM RACING POWERED BY AMERICAN MAGIC (USA), Doug DeVos, 40+43+54 = 137

4- SLED (USA), Takashi Okura, 45+52+46,5 = 143,5

5- GLADIATOR (GBR), Tony Langley, 40+66 +41 = 147

6- ALEGRE (GBR), Andy Soriano, 43+64+46 = 153

7- VAYU (THA), Whitcraft Family, 58+48+65 = 171

8- PAPREC (FRA), Jean Luc Petithuguenin, 56 +81+58 = 195

9- INTERLODGE (USA), Austin und Gwen Fragomen, 45+54+100 = 199

10- ALPHA+ (HKG), Shawn und Tina Kang, 65+91+72 = 228

11- PHOENIX (RSA) , Hasso und Tina Plattner, 57+71+100 = 228

