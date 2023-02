Osten ist am wenigsten

Ein Tag kann beim Ocean Race einen großen Unterschied machen. Tatsächlich können nur wenige Stunden eine Gewinnhand in etwas Zweifelhaftes verwandeln.

Dies war der Fall bei GUYOT Environnement – Team Europe, das auf eine östliche Aufstellung für die Flaute setzte und dabei offenbar einen großen Gewinn erzielt hatte.

Aber nur ein paar Tage nachdem das GUYOT-Umweltteam den Fängen der leichten Winde um den Äquator entkommen war, befand es sich in einem schwierigen lokalen Wetterereignis, bei dem es den größten Teil des Donnerstagmorgens (UTC) viel langsamer segelte als seine Gegner.

Während die gesamte Flotte in den letzten 24 Stunden durch die champagnerfarbenen Passatwindbedingungen langsamer wurde, wurde niemand mehr beeinträchtigt als die Umwelt von GUYOT – Team Europe. die im Osten scheinbar kein Glück mehr haben.

„Wir hatten in den letzten Stunden einige große Manöver. Wir haben das Vorsegel von J0 und J3 auf das J2 umgestellt, um ein paar Stunden damit zu segeln“, berichtete Sébastien Simon von Bord.

„Wir kämpfen, wir kämpfen um jeden Kilometer“, ergänzte Skipper Robert Stanjek.

Laut Simon ist das Problem der „lange Arm“ der St. Helena High – ein Gebiet mit leichten Winden direkt zwischen der Flotte und Kapstadt

Das St. Helena High ist der Grund, warum die Flotte so nah an der brasilianischen Küste nach Süden rast, anstatt die afrikanische Küste hinunter oder auf einer direkteren, kürzeren Route nach Kapstadt. Die Entfernung, die das Hochdruckgebiet von Afrika bis in den Südatlantik ausdehnt, ändert sich ständig – derzeit scheint sich die GUYOT-Umgebung am Rande des Lichtflecks zu befinden.

Obwohl der Tracker (Stand 1300 UTC) immer noch einen knappen Vorsprung auf Stanjek und seine Crew anzeigt, beruht dies mehr auf ihrer geringeren Entfernung zu Kapstadt als auf der taktischen Realität des Rennens, wo das Team Holcim-PRB am stärksten erscheint südlich positioniertes Boot, ist der führende Anwärter.

Kommen Sie an Bord des Team Holcim-PRB, um etwas Passatwind zu segeln

Segler Tom Laperche sagt, sein Team konzentriert sich darauf, schnell zu segeln und das Beste aus den Bedingungen herauszuholen: „Es sind gute Bedingungen, um in einem IMOCA schnell zu fahren. Wir erreichen (Wind über die Seite des Bootes). Der Wind ist immer noch gut, aber es nimmt jetzt ein bisschen ab. Es wird weiter abnehmen und sich hinter uns verschieben. Also werden wir in den nächsten Tagen mehr Rückenwind haben. Es ist auch warm!“

Jedes Team im Verfolgerfeld – Biotherm, 11th Hour Racing Team und Team Malzia – hofft, dass mit dem nachlassenden und drehenden Wind auch der Vorteil für diejenigen weiter im Westen steigt. Die nächsten 48 Stunden werden alles zeigen.

Rangliste der zweiten Etappe um 1300 UTC – 2. Februar 2023

1. GUYOT Environnement – ​​Team Europe, Distanz zum Ziel, 2986,5 Meilen

2. Team Holcim-PRB, Distanz zum Führenden, 3,5 Meilen

3. Biotherm, Distanz zum Führenden, 38,3 Meilen

4. 11th Hour Racing Team, Distanz zum Führenden, 80,7 Meilen

5. Team Malizia, Abstand zum Führenden, 168,1 Meilen