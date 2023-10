Ole Schweckendiek ist U19 Weltmeister ILCA 7

Ole Schweckendiek holt seine nächste Medaille im marrokanischen Tangier: Der 18-Jährige ist U19-Weltmeister. Beste ILCA 6-Seglerin wird Pia Conradi mit Platz 13.

Ole Schweckendiek (Kieler Yacht-Club) holt den U19-Weltmeistertitel im ILCA 7. Foto: OSGA_PHOTO

Die Europameisterschaft musste Ole leider verletzungsbedingt aussetzen. In die Weltmeisterschaft startete er nach nur einem Monat Vorbereitungszeit und holte sich den U19-Weltmeistertitel. 2022 gelang ihm sogar das Doppel aus U19- und U21-Gold. Ole: „Es fühlt sich echt gut an nach meiner Verletzung im Sommer so wieder zurück zu kommen. Ich hatte ja nur einen Monat Vorbereitung für das Event und dafür lief es echt ganz gut. Jetzt habe ich drei Wochen Pause und hatte heute schon meine erste Vorlesung an der Uni. Dann geht es wieder nach Cadiz ins Trainingslager weil ja schon in gut vier Monaten die Europameisterschaft auf Mallorca ansteht.“

Beste ILCA6-Seglerin wurde Pia Conradi (Duisburger Yacht-Club). Sie erreicht Platz 13 im Feld der 66 Seglerinnen.

Pia Conradi (Duisburger Yacht-Club) wurde 13. im ILCA 6. Foto: OSGA_PHOTO

