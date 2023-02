Offizielle Französische Herausforderer 37. America`s Cup hat den Namen Orient Express Team

Das Team unter der Leitung von Stéphan Kandler und Bruno Dubois, zu dem talentierte französische Spezialisten wie der Schiffsarchitekt Benjamin Muyl, der Skipper Quentin Delapierre, der Leistungsleiter Franck Cammas und der technische Direktor Antoine Carraz gehören, wird bei der Challenger Selection Series 2019 gegen vier weitere Herausforderer antreten September 2024.

Ziel ist es, die Farben des Orient Express so weit wie möglich in den Wettbewerb zu tragen. Und warum nicht bis zum America’s-Cup-Match gegen den Titelverteidiger Emirates Team New Zealand? Zum ersten Mal in der Geschichte Frankreichs beim America’s Cup wird die französische Herausforderung von einem Technologiepaket der neuesten Generation profitieren, das vom Defender bereitgestellt wird. Dadurch kann das Orient-Express-Team Zeit gewinnen und gleichberechtigt mit seinen Gegnern starten.

Die Ursprünge des Orient-Express-Teams

Während der America’s Cup 1851 aus einem Kampf zwischen englischen und amerikanischen Yachtclubs entstand, entstand der Orient-Express aus dem Pioniergeist von Georges Nagelmackers und absolvierte seine erste Rundreise zwischen Paris und Konstantinopel im Jahr 1883. Dies sind fast doppelte Herausforderungen, die aus Leidenschaft, Engagement und Technologie entstanden sind – eine zeitlose und erfolgreiche Kombination, die die Accor Group, ihre Marke Orient Express und K-Challenge übernehmen.

Sébastien Bazin, Chairman und CEO von Accor: „Im Einklang mit unserem globalen Engagement für ökologische Verantwortung treibt Accor seine Ambitionen voran, ein wichtiger Partner bei der Förderung von Exzellenz und der Förderung von Innovationen zu werden und gleichzeitig die französischen Segelteams zu unterstützen. Wir alle bei Accor sind von Leidenschaft, Abenteuerlust und Teamgeist motiviert, weshalb Segeln bei uns so stark ankommt. Mit 172 Jahren ist der America’s Cup eine Ikone der Segelwelt. Legendär in Bezug auf seine Geschichte und sein unermüdliches Streben nach Exzellenz, ist es die natürliche Wahl für das erste vom Orient Express gesponserte Wettbewerbsboot!“

Stéphan Kandler, Gründer und CEO von K-Challenge : „Wir sind sehr glücklich und stolz darauf, die Farben einer so ikonischen französischen Marke wie Orient Express zu tragen, die Teil der Accor-Gruppe ist, die einen weltweiten Ruf genießt und französische Exzellenz exportiert. Accors Unterstützung durch zwei seiner Marken ist ein globales und ehrgeiziges Engagement, das es unserer gemeinsam mit Bruno verwalteten Sport-Tech-Plattform K-Challenge ermöglichen wird, sich an mehreren Sport- und Technologieprojekten zu beteiligen, die das französische Know-how, Talent und die Innovation hervorheben werden , und tragen Sie zu einem Übergang

zu einem ökologischen Transport bei.“

Pierre Roinson, Präsident der SNST: „Das Orient-Express-Team, das uns beim America’s Cup – einem Wettbewerb der Exzellenz – vertreten wird, kann auf die unermüdliche Unterstützung der mehr als 500 Mitglieder der Société Nautique de Saint-Tropez zählen. Wir freuen uns sehr, ein Eckpfeiler der Kampagne 2024 zu sein.“

Stéphan Kandler gründete K-Challenge im Jahr 2001 für eine frühere America’s Cup-Kampagne. 2021 kam Bruno Dubois zu ihm, und seitdem widmen sich die Partner dem Aufbau eines starken und talentierten französischen Teams.

Das breitere Team umfasst:

Benjamin Muyl, Hauptdesigner

Antoine Carraz, Technischer Direktor

Franck Cammas, Leiter für Leistung und Design/Sailor Coordinator

Ein Segelteam, das von Bruno Dubois geleitet wird, von Skipper Quentin Delapierre geleitet und von Thierry Douillard trainiert wird.

Bruno Dubois : „In Frankreich gibt es einen Pool an technischen, technologischen und seglerischen Talenten, die unsere Konkurrenten im Laufe der Jahre identifiziert und für ihre Kampagnen genutzt haben. Stéphan und ich möchten so viele dieser Fähigkeiten wie möglich zusammenbringen, um eine zu bilden starkes französisches Team. Dank der Unterstützung der ACCOR Group und des Engagements von Orient Express haben wir ein Expertenkollegium zusammengestellt, um die Gruppe zu leiten: Benjamin Muyl in Design, Antoine Carraz in Technical, Franck Cammas in Performance und ein Segelteam, das wird von Quentin Delapierre geleitet.“

K-Challenge, jetzt Orient Express Team, hat monatelang daran gearbeitet, sicherzustellen, dass Frankreich, eine Nation, die als Experte auf dem Gebiet des Wettbewerbssegelns anerkannt ist, nicht nur an dieser Ausgabe des America’s Cup teilnimmt, sondern auch Leistung bringt. Zu diesem Zweck hat das französische Team eine Technologievereinbarung mit dem Titelverteidiger Emirates Team New Zealand unterzeichnet. Diese fantastische Gelegenheit wird die Zeit, die durch eine späte Anmeldung verloren wurde, zunichte machen und die Franzosen mit ihren talentierten Konkurrenten gleichstellen.

Stéphan Kandler: „Bruno und mein Ausgangspunkt war es, sicherzustellen, dass das französische Team konkurrenzfähig ist. Über das Budget hinaus, das wir zusammenstellen mussten, sind wir sehr schnell in Gespräche mit dem Titelverteidiger Emirates Team New Zealand eingetreten, mit dem wir eine sehr gute Zusammenarbeit hatten gute Beziehung seit der ersten K-Challenge-Kampagne im Jahr 2003. Die daraus resultierende technologische Partnerschaft umfasst ein Designpaket der neuesten Generation, mit dem wir arbeiten können, und wir werden unseren eigenen AC75 Made in France bauen. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, zu gleichen Bedingungen mit den anderen Herausforderern zu konkurrieren. Dies ist ein großartiger Präzedenzfall in der Geschichte einer französischen Herausforderung.“

Für den Bau der AC75 hat sich das Orient Express Team entschieden, mit mehreren etablierten Werften im Herzen der französischen Schifffahrtsindustrie zusammenzuarbeiten. Sie sind bekannt für ihr Know-how aus den vielen Industrieprojekten, an denen sie gearbeitet haben, und aus der Welt des Wettbewerbssegelns.

Bruno Dubois : „Wir haben das Glück, in Frankreich von einem außergewöhnlichen Know-how zu profitieren, das wir voll ausschöpfen werden. Wir werden mit Multiplast mit Sitz in Vannes in der Region Morbihan, CDK mit Sitz in Lorient und Port-La-Forêt zusammenarbeiten , sowie zahlreiche Subunternehmer.Einige dieser Werften arbeiten beim Projekt Orient Express Silenseas auch mit Chantiers de l’Atlantique zusammen.Durch die Zusammenarbeit mit mehreren Unternehmen können wir Zeit sparen.Der Bau unserer AC75 beginnt im April und wird im Frühjahr abgeschlossen sein 2024.“

Stéphan Kandler: „Der Bau des AC75 Orient Express wird viele Fähigkeiten und Arbeitsstunden erfordern. Unsere Partnerschaft mit der ACCOR-Gruppe wird der französischen Wirtschaft zugutekommen und Arbeitsplätze für mehrere Monate schaffen. Sie ist sowohl aus wirtschaftlicher Sicht als auch in Bezug auf die Verbesserung des Landes und des gesamten Sektors. Wie die Investitionen der ACCOR-Gruppe in Technologien wie Wasserstoff werden wir in der Lage sein, zahlreiche technologische Innovationen zur Dekarbonisierung des Verkehrs zu entwickeln.“

Die AC75 Orient Express soll im Frühjahr 2024 zu Wasser gelassen werden. In der Zwischenzeit trainiert das Segelteam auf einer AC40, einem kleineren, aber ebenso leistungsstarken Einrümpfer, der auch als Plattform für den Jugend- und Frauen-America’s Cup dienen wird.

Der Wissenstransfer, eine der Säulen der DNA des französischen Herausforderers, wird nicht durch das Engagement und die Leistung des Teams beim America’s Cup überschattet. Im Gegenteil, die Entdeckung und Entwicklung von Seglern und die Förderung der Integration und Ausbildung von Frauen und jungen Menschen im Elite-Wettkampfsegeln bleiben das Herzstück des Orient Express Teams und der Mission von K-Challenge.

Stéphan Kandler: „Wir freuen uns sehr, dass der America’s Cup zum ersten Mal in seiner Geschichte Gastgeber einer Veranstaltung ist, die zu 100 % weiblichen Athletinnen gewidmet ist der ultimative Challenger und der Defender, werden ihm viel Sichtbarkeit verleihen. Wir freuen uns. Zusammen mit Team France, dem französischen Segelverband, der Fondation du Sport und privaten Partnern wie NextWorld Philanthropies und anderen, die bald bekannt gegeben werden, sind wir es wird der jüngeren Generation, Mädchen und Jungen, helfen, in allen Bereichen zu trainieren und Leistungen zu erbringen.Der Verband Team France, der diese Projekte neben K-Challenge durchführt, plant, in den kommenden Tagen über die Frauenmannschaft und die Jugend zu kommunizieren Auswahl. Fortsetzung folgt.“

Das Orient Express Team wird in den nächsten 22 Monaten sehr beschäftigt sein. An Land wird die Teambasis in Barcelona eingerichtet und ab Sommer 2023 in Betrieb sein. Zu Wasser wird das Segelteam zwischen dem Training an Bord der AC40 in Barcelona und internationalen Elite-Rennen auf der SailGP-Strecke gegen einige der besten Teams der Welt wechseln. Die ACCOR Group wird über ihre Marke ALL.Com dem französischen SailGP-Team für das Ende der dritten Saison und die gesamte vierte Saison beitreten.