Video Kielschaden für Isabelle Soschke / MACSF, die ihre Vendee Globe verlassen muss

Die deutsch-französische Skipperin Isabelle Joschke musste am 62. Renntag ihre Vendée Globe verlassen, nachdem das Kiel-Canting-System an Bord ihrer IMOCA MACSF erneut ausgefallen war. Joschke lag unter schwierigen Bedingungen auf dem elften Platz, bei 30-35 Knoten Wind im Südatlantik, etwa 1100 Meilen östlich der argentinischen Küste. Am späten Samstagnachmittag, dem 9. Januar, stellte Joschke fest, dass der Hydraulikzylinder, der ihren Kiel zentriert hielt, ausgefallen war. Nachdem das Hauptkiel-Verkantungssystem am 3. Januar versagt hatte, war sie mit dem Kiel zentriert gesegelt, der von diesem Ersatzzylinder an Ort und Stelle gehalten wurde. Der Kiel wird jedoch nicht mehr zentriert gehalten. Sie senkte sofort das Großsegel und segelte unter Sturmfock, um das Boot so stabil wie möglich zu halten. Alain Gautier, MACSF-Teammanager, erklärte: „Isabelle zieht derzeit eine Bestandsaufnahme der Situation. Sie hat die Geschwindigkeit komplett reduziert, um die Wirkung der Wellen zu minimieren und um sicherzustellen, dass kein Wasser in das Boot gelangt. Das erste Problem ist, dass sie in Richtung der Depression segelt und sich die Bedingungen über Nacht verschlechtern. Morgen sollte eine Verschiebung der Windrichtung es ihr ermöglichen, nach Nordosten zu fliehen, um diesem niedrigen Druck zu entkommen, und flachere Meere sollten die Dinge einfacher machen. Es ist offensichtlich, dass Isabelle ihre Vendée Globe nicht mehr fortsetzen kann und in den Ruhestand gehen muss. Wir stehen in ständigem Kontakt und prüfen die verschiedenen Möglichkeiten für die nächsten Tage mit ihr. “

Am Sonntag, dem 3. Januar, löste sich der Stößel des hydraulischen Kielzylinders vom Kielkopf, so dass Joschke den Kiel nicht mehr kippen konnte. Es wurde ein falscher Zylinder eingesetzt, der den Kiel in der vertikalen Position fixierte, und dieser Zylinder ist jetzt gebrochen. In der Rangliste von 1800 Stunden war Isabelle Joschke auf Platz 11 die erste Frau in dieser Vendée Globe-Flotte. Sie hatte ein bemerkenswertes Rennen und lief gut im Hauptfeld, nachdem sie sich mit jedem einzelnen von mehreren technischen Problemen befasst hatte. Sie hat große Entschlossenheit und mentale Stärke gezeigt, aber heute Abend ist sie am Boden zerstört, als sie aus dem Rennen aussteigen musste, als sie 21.224 Meilen von der Rennstrecke gesegelt war und nur 5853 Seemeilen hatte, um zur Ziellinie von Les Sables d’Olonne zu segeln.