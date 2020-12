Yannick Bestaven macht Tempo im Pazifik

Rate this post

Wichtige Punkte: Ruyant Floods Bow Tank Escoffier in Les Sables d’Olonne Burton wird aufhören zu reparieren

Die ersten drei Vendée Globe-Boote fahren heute in den Pazifischen Ozean und haben den Mittelpunkt der 24410 Seemeilen-Rennstrecke auf der ganzen Welt überschritten. Yannick Bestaven, der Skipper von Maître Coq IV, der seit dem Start ein sehr konstantes Rennen hatte, hat jetzt über 24 Stunden die Führung inne, mehr als 100 Meilen vor Thomas Ruyant auf LinkedOut, der letzte Nacht mehrere Stunden anhalten musste als sich sein Bogenfach füllte, als er schlief. Zum Glück für Ruyant war das Problem diesmal nichts, was seine leistungsstarken Saugpumpen nicht bewältigen konnten. Bei mehr als 25 Knoten hatte der Wasserdruck über dem Deck die Verriegelungsgriffe geöffnet und das vordere Abteil wurde 30 Minuten lang von Wasser überflutet. Aber der Skipper aus Nordfrankreich gab zu, dass er einige beängstigende Momente hatte, als er dachte, er würde sein Rennen 2016 wiederholen, als seine IMOCA vor fast vier Jahren fast auf den Tag genau brach.

Die drei Führer haben sich von der zweiten Gruppe, dem Peloton, entfernt. Jean Le Cam, knapp vor diesem Rudel von fünf Booten, liegt jetzt fast 500 Meilen hinter Bestaven. Als er in der Vendée Globe Live Show sprach, gab Le Cam zu, dass die Intensität von Rennboot für Boot mit seinen vier Rivalen getragen wurde. „Vor ein paar Tagen war ich in Sichtweite von vier anderen Booten. Aber jetzt alle im AIS so zu sehen, ist anstrengend. Ich bevorzuge einen gewissen Abstand zwischen uns. Sie sind jetzt etwas weiter südlich und ich bin etwas weiter nördlich. Ich hoffe, vorne zu bleiben. Dafür muss ich mich sehr anstrengen. “ sagte Le Cam. Kevin Escoffier, der von Le Cam aus dem Südindischen Ozean gerettete Skipper, war heute in Les Sables d’Olonne, um das Race HQ zu besuchen und Race Direction für ihre Rolle bei seiner Rettung zu danken. In der englischen Show erinnerte sich Escoffier daran, wie wenig Zeit er hatte, um aus PRB auszusteigen, und wie sein Sicherheitsgreifer im Rumpf zu tief war, bereits unter Wasser und gemäß den Regeln versiegelt sowie festgebunden, was ihn zu unzugänglich machte frei schneiden. Daher betrat er sein Rettungsfloß nur mit seinem Überlebensanzug. Es dauerte nur wenige Minuten, bis er sein Team angeschrieben und vom kaputten Boot abgewaschen wurde. „Ich weiß, wie lange es dauert, den Überlebensanzug anzuziehen, und ich weiß, dass ich den Text um 1446 Uhr an mein Team gesendet habe und sie um 1447 Uhr auf mich geantwortet haben. Es gab eine Minute, und ich habe ihre Antwort nie gesehen. In einer Minute hatte ich die Zeit hineinzugehen, um meinen Überlebensanzug zu schnappen und den Text zu senden, und in dieser Zeit schwebte alles im Boot. “

Er fügte hinzu: „Ich habe das Rettungsfloß aufgeblasen, aber es war bereits unter Wasser, wie es auf dem Boden des Cockpits war. Ich packte es, um es auf das Deck zu legen, und eine Welle nahm mich und das Rettungsfloß. In meinem Fall lag die Sicherheitsausrüstung am Boden des Bootes. Es sollte sich in der Mitte des Bootes befinden (dh in der Höhe über dem Boden). Als ob Sie die Kielbirne verlieren würden, wie Jean es 2008 getan hat, können Sie sie greifen, aber sie darf weder zu niedrig noch zu hoch sein. Sie müssen in der Lage sein, es in Eile zu ergreifen. Aufgrund der Dichtungen (die Sicherheitstasche ist versiegelt, damit sie nicht als „gestapeltes“ Vorschaltgerät bewegt werden kann). Also haben wir vorher ein paar Klebebänder und Zurrgurte darum gelegt. Aber hier muss man alles schneiden und in meinem Fall war es schon unter Wasser, ich habe versucht, es mit einem Messer freizuschneiden, aber es hat mich viel zu viel Zeit gekostet. Deshalb habe ich es vorgezogen, mein Rettungsfloß zu holen und sicherzustellen, dass ich das sicher tun kann. “ Nach seinen zukünftigen Hoffnungen und Plänen gefragt, lächelte er. „Ich habe mit Jean Jacques Laurent (MD von PRB) einen Artikel in den Medien gelesen, in dem er sagte, dass ich 2024 in der Vendée Globe sein werde, also freue ich mich darauf, mit ihm zu sprechen! Wenn er zuversichtlich ist, bin ich auch zuversichtlich. “ Burton auf Macquarie Island zu reparieren Louis Burton, der Solo-Skipper des achten Bureau Vallée 2, plant, an diesem Wochenende auf der winzigen, abgelegenen Macquarie Island im Südwestpazifik Reparaturen durchzuführen. Die 15 Meilen lange Insel liegt in der Nähe seiner Route nach Osten und eine kurze Klammer, so hofft er, würde es ihm ermöglichen, auf seinen Mast zu klettern und Reparaturen an seiner Mastbahn und an den anderen Schäden vorzunehmen, die sein Geschwindigkeitspotential beeinträchtigen.

Der 35-jährige Burton aus Saint Malo war vor elf Tagen auf dem zweiten Platz und verfolgte den Anführer Charlie Dalin. Probleme mit seinen Autopiloten verursachten jedoch einen Wipeout-Halse, der eine Reihe von Schäden verursachte. Seine anderen Probleme neben der Großsegelbahn, bei der er seitdem mit zwei Riffen in seiner Hauptstrecke segeln muss, sind seine Fallhaken und sein J2 ist ebenfalls beschädigt. Und so hat er, frustriert von seiner Unfähigkeit, sein Boot hart zu schieben, um bei der Gruppe von fünf Booten zu bleiben, in deren Nähe er fährt, entschieden, dass seine beste Option darin besteht, kurz anzuhalten. Er muss dies ohne fremde Hilfe tun, und so kann das Verankern eine äußerst gefährliche Operation sein. Wenn ein Liegeplatz vorhanden ist, kann er sich daran befestigen, muss dies aber wiederum ganz alleine tun. Burton erklärte heute Morgen: „Ich werde vor Macquarie Island anhalten, da ich mit dem Großsegel nach unten auf den Mast klettern muss. Ich habe es mehrmals versucht, aber das Problem ist, dass es immer eine Restschwellung gibt und weil ich das Großsegel auf das Deck bringen musste, gab es keine Unterstützung und ich wurde jedes Mal ins Gesicht geschlagen. Es war also unmöglich. Meine Idee ist es, östlich von Macquarie Island, das an einigen Stellen 300 Meter hoch ist, Schutz zu suchen, damit ich vor Wind und Wellen geschützt bin. Ich werde von Norden kommen und direkt an der Küste entlang segeln, nur mit meiner J3, damit ich den Mast hinaufsteigen kann, um die beschädigte Mastbahn abzuschneiden und sie dann zu ersetzen. Dann klettere ich ganz nach oben, da die Haken gebrochen sind. Ich werde Befestigungspunkte einrichten, um ein klassisches Fall für das Großsegel zu befestigen, damit ich mein Großsegel richtig verwenden kann. Die Insel ist 15 Meilen lang. Wenn ich es also langsam angehen lasse, sollte ich drei Stunden Zeit haben. Es ist ein gut geschütztes Tierreservat mit einigen sehr seltenen Arten. Wenn ich vermeiden kann, in der Bucht vor Anker gehen zu müssen, wäre es besser. Ich denke, ich sollte in der Lage sein, diese Arbeit zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen auszuführen. Ich kann mein Großsegel nur mit zwei Riffen benutzen. Ich sollte es ein bisschen mehr heben können, aber da sich die Spur entfernt hat, kann ich es nicht straffen. Es ist wie ein Sack Tatties. Es ist schrecklich, da ich meine Geschwindigkeit nicht steigern kann. Im schlimmsten Fall werde ich 4-5 Stunden verlieren, aber danach sollte ich ein Boot bekommen, das mehr oder weniger wieder einsatzbereit ist. “

Yannick Bestaven (Maître CoQ IV): “Die Wassertemperatur ist auf 6 Grad gestiegen, aber gestern und letzte Nacht waren es 3 Grad. Der Wind ist ein wenig auf 20 Knoten gefallen, was gut ist, um schnell zu fahren. Aber es ist kalt, wenn man an Deck geht, um zu manövrieren, ein Segel zu setzen, wird man sehr schnell kalt. Unsere Wetterrouten führen uns entlang der Sperrzone der Antarktis, daher müssen wir wachsam sein. Es gibt ein Gebiet mit weniger Wind, das die Hintermänner begünstigt und ihnen die Möglichkeit gibt, aufzuholen. Cali (Arnaud Boissières) und ich haben uns angerufen, wir konnten ein bisschen Geschichten über unsere Rennen austauschen, es ist schön, mit Freunden aus Arcachon zu sprechen. Ich sagte ihm, dass meine Füße kalt seien und fragte ihn, ob das Meer im Pazifik besser sei als im Indianer, weil ich ziemlich unter dem Boot gelitten hatte, das gegen den Indianer knallte. Ich habe keine Heizung, es ist der harte Weg! Ich lasse den Motor einmal am Tag laufen, um das Innere etwas aufzuwärmen, meine Füße auszutrocknen und zu wärmen. Ich kann nicht sagen, ob ich viel schlafe, besonders mit dem Jetlag ist es kompliziert. Es wird bald dunkel, wir sind bei 55 ° Süd, die Nächte sind sehr kurz. Ich weiß nicht wirklich, wie ich mich organisiere, aber sobald ich die Müdigkeit spüre, lege ich mich hin, um meinen Körper und Geist auszuruhen. Das ist wichtig. “