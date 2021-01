Yannick BESTAVEN 200 Meilen östlich der Falklandinseln

Der 30-jährige Dutreux hat heute Nachmittag mit seiner OMIA-Water-Familie das Kap bei windigen Bedingungen passiert. Dutreux ‘Boot war früher der zweite von Alex Thomson entworfene HUGO BOSS, der beim Rennen 2012-13 den dritten Platz belegte. Er ist der zweite Nicht-Foiler in Folge, der den berüchtigten Felsen umrundet, nachdem Damien Seguin auf der Groupe APICIL heute Morgen um 02:40 Uhr vorbeigefahren ist.

Aber als klare Erinnerung daran, wie nah das Rennen auf dem Atlantik in den kommenden Tagen und Wochen sein wird und wie beschäftigt die Zielerreichung wahrscheinlich sein wird, sollten in den kommenden Stunden nicht weniger als fünf weitere Solo-Skipper Kap Hoorn umrunden innerhalb von 150 Seemeilen voneinander an diesem Montagnachmittag.

Die Befreiung aus dem “großen Süden” kam für Thomas Ruyant heute Morgen auf LinkedOut, als er um 00:40 Uhr UTC den dritten Platz am Kap belegte, genau zwei Stunden später folgte der 42-jährige zweimal paralympische Goldmedaillengewinner Seguin. Beide Skipper waren überglücklich über ihre Freilassung aus den südlichen Ozeanen, nicht zuletzt Ruyant, der 2016/17 in den Ruhestand gehen musste, als sein Boot fast in zwei Hälften zerbrach, nachdem es etwas südlich von Neuseeland getroffen hatte.

“Mein erstes Kap Hoorn, auch auf dem vierten Platz, es ist verrückt, dass ich viele Tränen geweint habe. Ich bin angekommen! ” Der Skipper der Groupe APICIL war nach 56 Tagen und 13 Stunden Rennen bewegt und glücklich. Als nächstes kam Dutreux, gefolgt von Louis Burton – dem bislang einzigen Skipper, der in seiner siebten Runde vor Jean Le Cam vorbeigekommen ist, Herrmann in seiner vierten Runde, Maxime Sorel, Giancarlo Pedote und Isabelle Joschke.

Heute Abend und heute Abend werden die Winde wieder auf 40 kt ansteigen und den einsamen südamerikanischen Felsen peitschen: Ein starker nordwestlicher Fluss wird sich verstärken und Böen von über 40 Knoten und schwerer See erzeugen. Der Leuchtturmwärter auf Hornos Island wird beschäftigt sein.

Der Leuchtturm blickt über das tödliche Gewässer , wo 10.000 Seeleute glauben , in dem 16 ums Leben gekommen sein th bis 18 th Jahrhunderte , wenn mehr als 800 verschiedene Schiffe wurden auf der Drake Passage zerstört oder verloren. Der Leuchtturmwärter lebt dort mit seiner Familie und sie sind die einzigen Bewohner der Insel, die von der chilenischen Marine angeboten und verwaltet werden. Kap Hoorn wurde 1616 von den niederländischen Entdeckern Willem Schouten und Jacob Le Maire entdeckt, nach denen die Passage zwischen Staten Island und dem Festland benannt ist.

Geänderte Ambitionen für Isabelle Joschke

Am Sonntagnachmittag erlitt die deutsch-französische Seglerin Isabelle Joschke den Ausfall des Hydraulikzylinders, der den Kiel ihres IMOCA MACSF neigt. Sie lag auf dem achten Platz, als der Widder versagte und ist jetzt auf den 11. Platz gefallen . Sie muss den Rest des Rennens mit fest in der Mittelstellung fixiertem Kiel segeln, daher fehlt der Aufrichtmoment und die Kraft, die das Verkantungssystem bietet. “Ich bewege mich in eine andere Dimension. Ich bin enttäuscht, es tut mir so leid, den Wettbewerbsambition meines Rennens zu verlieren”, vertraute sie ihrem technischen Team an. Joschke hatte bereits kürzlich ihren Windstab verloren und ihren Gennaker zerrissen, freut sich aber auf ihre erste Passage von Kap Hoorn heute Abend oder morgen früh.

Langsam und strategisch

Die Passage nach Norden ist ein schwieriges Rätsel für die Führer, da sie versuchen, ein Hochdrucksystem zu durchbrechen oder zu umrunden, das die Route nördlich der Falklandinseln blockiert. Yannick Bestaven (Maître Coq IV) führt 195 Meilen von Charlie Dalin (Apivia) entfernt, während Thomas Ruyant eine direktere westliche Route versucht.