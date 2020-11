Schnellere Foiler schlagen heute Abend nach Westen in eine 40-kt-Front

Amedeo startet heute Abend neu

Eine längere südliche Option ist langsamer, aber sicherer

Heute Nachmittag fahren die Skipper der vielen der schnelleren Foiling IMOCAs nach Westen und treffen auf Gebäudewinde. Sie bereiten sich auf ein nächtliches Stampfen vor, das fünf oder sechs Stunden dauern soll, wenn sie durch eine aktive Wetterfront schlagen, die ihnen voraussichtlich 40 Knoten bringen wird Böen und große Meere. Die Belohnung dafür, dass sie sich heute Abend so gut wie möglich um ihre Boote und sich selbst kümmern, sind einige schnellere, wenn auch holprige Meilen in direkterer südlicher Richtung. Während der 30-jährige Favorit der Heimatstadt Les Sables d’Olonne, Benjamin Dutreux, aufgrund seiner südlicheren Lage, etwa 50 Meilen nordwestlich der Ria de Vigo an der galizischen Küste, die Nachmittagsklassifikation anführt, ist auch Nico Troussel am neuen Juan K IMOCA Corum zu sehen L’Épargne hat sich vom anderen Foiler gelöst und diese südliche Option gewählt, die als sicherer gilt.

Dutreux über die OMIA-Wasserfamilie (die in Cowes als BT gebaut wurde), Troussel, Maxime Sorel (V und B – Mayenne) und Jean Le Cam haben ein südliches Rudel innerhalb des Cape Finisterre TSS (Verkehrstrennungsschema no go area) geführt. Troussels Option kann mit einer konservativeren sicheren Option verbunden sein, bei der mehr Meilen gesegelt werden, jedoch mit dem Vorteil weniger starker Winde, um sein Boot zu schützen, das sich in seinem ersten Rennen befindet. Aber der 46-jährige Doppelmeister von La Solitaire du Figaro war in der Welt des Figaro dafür bekannt, dass er der Flotte Flyer wegnahm und oft nach Rosen roch. Solche Glücksspiele und großen Gewinne führten zu dem Ausdruck „Troussel machen“. Troussel lag am Nachmittag auf dem vierten Platz, fast 100 Meilen südöstlich von den Rivalen Jérémie Beyou (Charal), Charlie Dalin (Apivia) und dem hart fahrenden Kevin Escoffier auf dem älteren PRB, der nur siebeneinhalb Meilen von Beyous Leeviertel entfernt ist.

Die schlechtesten Bedingungen werden heute Abend zwischen 02:00 und 03:00 Uhr für dieses folierende Peloton mit durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten über 30 kt und Böen über 40 sein, aber am Morgen sollten sie in der Lage sein, sich dem NW-Wind zu stellen und schnellere Meilen auf der Strecke zu fahren. wenn auch immer noch in holpriger See. Auf der Vendée Globe fällt nichts leicht und nach dem Überqueren eines Hochdruckkamms wird sich die nächste große Frage für diese Gruppe insbesondere mit Theta befassen, einem tropischen Sturm, der zwischen Donnerstag und Freitag (13.!) Ihren Weg kreuzt. Routen zeigen heute ein mögliches Timing, das es diesen schnellsten Booten ermöglichen würde, die Westseite im Nordwestwind zu passieren, aber dieses System entwickelt sich schnell und es lohnt sich, auf seinem Weg gefangen zu werden. Danach sind die Passatwinde noch nicht festgelegt und die aktuellen Zeiten für den Äquator liegen drei Tage hinter dem Rekord von 9 Tagen und 7 Stunden, den Alex Thomson aufgestellt hat, der das Rennen 2016 in den Südatlantik führte.

„Du musst weise sein. Hier wird der Vendée Globe nicht gewonnen, aber hier kann er verloren gehen “, sagt Damien Seguin heute Mittag im Vendée Live-Programm. Der paralympische Meister sprach nach dem Tauchen, um ein Fischernetz zu befreien, das am Kiel seines Bootes gefangen war. In der Zwischenzeit hat Arnaud Boissières erfolgreich den Mast seines La Mie Caline bestiegen, um seinen Fallhaken zu befreien und seinen gefangenen Gennaker freizulassen. Dies ist eine willkommene Erleichterung für den Skipper Les Sables d’Olonne bei seiner vierten Vendée Globe in Folge. Nachdem ein Composite-Experte ein zusätzliches Pad hinzugefügt und den Haarriss an der Oberseite seines Mastes repariert hat, wird Fabrice Amedeo voraussichtlich heute Abend wieder an der Nouch-Boje starten. “Der Plan ist, heute Abend gegen 22:15 Uhr abzureisen, um wieder am Rennen teilzunehmen. Nun, um wirklich zu starten, da wir noch nie richtig losgelegt haben!” sagte Amedeo.

Es sieht so aus, als wäre es heute Abend ziemlich böse hier draußen und es könnte durchaus Schäden in der Flotte geben … Ich habe alles mit Segeln vorbereitet. Das Deck wurde aufgeräumt und alles im Inneren ist ordentlich. An Bord des Bootes ist alles in Ordnung. Ich habe es geschafft, etwas Schlaf zu bekommen. Ich habe nicht viel gegessen, aber ich habe viel getrunken und ich fühle mich besser. Ich werde versuchen, Ihnen bis heute Abend einige Videos und Fotos zu senden … wenn ich es schaffe. Alan Roura (La Fabrique)

Ich weiß, dass die Wahl der südlichen Option mich kurzfristig vielleicht gut positionieren würde und der Gewinn immer noch da ist und es eine schöne Überraschung ist, immer noch gut in der Nähe der galizischen Küste zu sein. Jean Le Cam und ich haben gestern die Wege gekreuzt und heute ist es wieder großartig. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht, um uns auf das Rennen im Bootsschuppen vorzubereiten, und jetzt sind wir wieder hier und kreuzen die Wege. Nach meinem Tauchgang heute Morgen geht es mir gut. Ich bin trocken und habe etwas gegessen und ein Nickerchen gemacht. Jetzt werde ich das Boot ein bisschen aufräumen und dann ein weiteres Nickerchen machen, um mich auf den Sturm heute Abend vorzubereiten. Wir hatten einen intensiven Start ins Rennen mit vielen Manövern und müssen aufpassen. Hier werden Sie das Rennen nicht gewinnen, aber Sie können es verlieren. Damien Seguin (Groupe Apicil)

Guten Morgen, hier sind wir auf One Ocean One Planet und es ist der dritte Morgen seit meiner Abreise, der dritte Tag. Wie Sie sehen können, ist es ruhig und still. Der gestrige Tag war nicht so ruhig, aber wir kamen den ganzen Tag gegen den Wind zur galizischen Küste, wo wir uns jetzt befinden. Ich bin nicht sicher, ob Sie sehen können, aber es ist einfach da. Jetzt muss ich einen Westkurs machen und darauf achten, die Schifffahrtswege auf beiden Seiten zu verlassen, um die Frachtschiffe von den anderen Seeschiffen in der Gegend fernzuhalten. Für den Rest läuft es gut, das Boot läuft gut und ich mache einige Segelwechsel und langsam komme ich in den Rhythmus. Wir werden sehen, wie sich die Dinge in den kommenden Tagen entwickeln, denn das Wetter sieht wirklich kompliziert aus, also werden wir sehen, wie es läuft. Ich verabschiede mich vorerst und werde in Kontakt bleiben. Didac Costa (Ein Ozean Ein Planet)