Nachdem PRB-Skipper Kevin Escoffier vor sechs Tagen von seinem Mitbewerber Jean Le Cam aus seinem Rettungsfloß gerettet worden war, wurde er vom französischen Marine National aus dem Indischen Ozean gerissen, nachdem er am frühen Sonntagmorgen in einem sorgfältig choreografierten Manöver gegen 360 aus dem IMOCA 60 seines Retters gesprungen war Seemeilen nördlich der abgelegenen Crozet-Inseln. Escoffier wurde schnell von einem halbstarren Schlauchboot genommen, um an Bord der 93,5 Meter langen Fregatte der Floréal-Klasse mit 2600 Tonnen und einer Besatzung von 84 Besatzungsmitgliedern zu gehen. Die Mission wurde heute Morgen um 02:10 Uhr schnell und ohne Rückschlag erledigt (Crozet ist + 4 Stunden UTC). Le Cam wünschte seinem Passagier Escoffier alles Gute und setzte sein Rennen fort. Er lag auf dem sechsten Platz bei 396 Meilen hinter dem Führenden Charlie Dalin (Apivia) und 15 Meilen hinter dem fünften Platz Ben Dutreux (OMIA-Water Family). Für seine Zeit und Meilen, die er außerhalb des vollen Rennmodus verloren hat, erhält Le Cam von der Internationalen Jury eine Zeitentschädigung, ebenso wie Boris Herrmann (Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) und Yannick Bestaven (Maître Coq), die geholfen haben auf der Suche nach Escoffier, nachdem sich seine IMOCA plötzlich praktisch in zwei Teile geteilt hatte, als sie ihre Nase in einer großen Welle vergrub. In der Zwischenzeit wurde Le Cams Antrag auf zusätzliche Nahrung als Ersatz für die Fütterung des Schiffbruchs Escoffier bewilligt, und der 61-jährige Le Cam, der gutes Essen genießt, nahm eine Tüte mit trockenen Crisprolls, gesalzener Butter und feiner Henaff-Breton-Pastete. Escoffier wird zurück nach Reunion gebracht, wo die Nivôse stationiert ist und dort nächsten Freitag ankommen wird.

Le Cam gluckste. "Ich bin wieder allein. Nachdem zwei von uns wieder alleine an Bord waren. Klack-Klack-Klack. Da gehen sie! " "Kevin ist in großartiger Form, er wird eine heiße Dusche genießen", sagte Frédéric Barbe, Kapitän der Nivôse. "Und so ein großartiger Start in einen schönen Tag!" An der Spitze der 29-Boot-Flotte blühten Charlie Dalin, Thomas Ruyant und Louis Burton auf die neue nordwestliche Brise, die die Ankunft des neuen aktiven Niederdrucksystems ankündigte. Burton war wegen Autopilot und anderen nicht näher bezeichneten Problemen ein paar Meilen nach Ruyant und Dalin gefallen, aber er sagte heute, dass sich die Meere nach einer Woche gekreuzter, aufgeregter Wellen ausgeglichen hätten. Aufgrund seiner Autopilotprobleme musste er sein Bureau Vallée lange Zeit leiten, bevor er schließlich in Zusammenarbeit mit seinem technischen Team eine Lösung herbeiführte. Burton ausgebrannt? Nicht wirklich….. "Ich bin ziemlich ausgebrannt und ich gebe zu, dass ich fast aufgeben musste", berichtete Burton heute Morgen, der sich nun erholt hatte, um wieder auf dem zweiten Platz zu sein, 13 Meilen vor Thomas Ruyant. „Jetzt besteht die Strategie darin, vorne zu bleiben. Wir sind früh dran. Ich habe ein bisschen an Boden verloren, bin mir also nicht sicher, wo ich bin, aber die Idee ist, schnell und so weit wie möglich auf diesem Port-Halse zu fahren, und entweder schaffe ich es, vor dieser Front zu bleiben, die sehr stark sein wird und Das wäre gut, oder es geht in ungefähr zwei Tagen über uns hinweg und dann wird es ein Steuerbord-Halse sein, den Kurs einfach fortzusetzen. Ich habe die Akten von Mitternacht nicht gesehen, aber diese sind 1800 Stunden und zeigen einen Übergang, der auf den Kerguelen-Inseln nicht gut aussah. Es könnte ziemlich erstaunlich sein, wenn wir alles mit einem Schlag vor der Front schaffen, aber es wird ziemlich viele Manöver geben. Was ich unbedingt tun muss, ist das Boot aufzuräumen, bevor ich etwas Schlaf bekomme. Ein Durcheinander führt nur zu mehr Problemen, Unfällen. Ich werde dann einfach so schnell wie möglich gehen. Ich sage mir, dass die anderen auch Probleme haben müssen und man einfach dranbleiben muss. “