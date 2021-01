Wer gewinnt die Vendee Globe ? Herzschlagfinale !

Bei seiner südlichen Option hat Charlie Dalin, der näher am galizischen Küstenführer arbeitet, in den letzten 130 Meilen fünf Gybes hergestellt, seit er nördlich von Cape Finisterre und. Obwohl Dalin in Le Havre aufgewachsen ist und in der Bretagne lebt, befindet er sich absolut in seinem Offshore-Rennhinterhof in der Arena, in der ihn so viele Etappen von La Solitaire du Figaro zur und von der Nordküste Spaniens geführt haben.

Der Skipper von Apivia führt nur 49 Meilen von Boris Herrmann entfernt, dessen Kurs etwa 30 Meilen nördlich von Dalins liegt.

Da ist überhaupt nichts drin. Herrmann hat sechs Stunden Entschädigung, um von seiner verstrichenen Zeit abzuziehen. Dalin benötigt also im Wesentlichen 120 Meilen Polster oder etwas weniger und hatte 230 Meilen Zeit, um um 05:30 Uhr UTC zu fahren.

Yannick Bestaven hat 10 Stunden und 15 Minuten Wiedergutmachung. Um ihn zu schlagen, braucht Herrmann vier Stunden und 15 Minuten zwischen ihm und dem Skipper von Maître Coq. Momentan werden 125 Meilen berechnet, aber Bestaven – 440 Meilen bis zum Ziel – bringt den Wind herein und rast mit 21 kt. Neueste Computer-Vorhersagen haben Dalin am frühen Abend, französische Zeit, zwischen etwa 17.00 und 1900 Uhr in der Leitung, und einige der korrigierten Ränder werden sicher in Minuten sein.

Wer wird den Vorteil dieses nervenaufreibenden letzten Sprints haben? Es ist schwer zu sagen, da in den letzten Stunden (den letzten sechzig Meilen) alles von der Richtung und Stärke der Brise abhängt. Auf dem Papier wird der Südwestwind, der auf dem Golf von Biskaya weht, auf den letzten zweihundert Meilen, die über fünfzehn Knoten wehen, eine westlichere Richtung einschlagen. Aber wenn man sich dem Land nähert, kann es zu einem Dutzend Knoten kommen, was darauf hindeutet, dass die Solosegler wahrscheinlich einen, zwei oder mehr Gybes unter einem Spinnaker machen müssen, das heißt … wenn sie einen genommen haben und wenn er noch betriebsbereit ist . Das Ende des Kurses könnte ein relativ langsamer Cliffhanger sein …..

Boris Herrmann berichtete heute Morgen als Zweiter um 05:30 Uhr UTC.„Es ist ziemlich warm, wenn du hier draußen Manöver machst. Ich habe daran gearbeitet, vom großen zum kleinen Gennaker zu wechseln, und ich wurde so langsam, weil ich heiß war. Ich zog mein Oberteil aus. Ich sagte, es ist ein Tag vor dem Ziel, gehen Sie ein Risiko ein, nass zu sein! Und es dauerte nicht lange, bis man von Kopf bis Fuß vollständig durchnässt war. Wasser überall auf mir! Eine klumpige Welle kommt von der Seite, stapelt sich hinten im Boot und los geht’s. Ich war in der letzten Stunde des Manövers etwas langsam, es dauerte länger als ich wollte. Es ist gerade pechschwarz dunkel. Ich weiß nicht, wie ich es schneller machen soll. Es ist sicher ein bisschen müde, aber jetzt bin ich ein kleines Gennaker-Riff und das Boot beschleunigt zeitweise auf 27 kt. Ich habe gerade 25 kt Wind vor Finisterre und es sollte so bis zum Ende dauern. Ich werde jetzt noch etwas Wetter machen. “

Und letzte Nacht: „Ich bin ein bisschen aufgeregt, um ehrlich zu sein. Gut gut gut. Es ist so seltsam hier. Wir sind hier engagiert. Die anderen gehen in den Norden. Und es ist so schwer vorherzusagen. Es ist so seltsam. Ich kann hier sitzen und so hart wie möglich segeln, aber ich kann nichts anderes tun, um sie zu kontrollieren. Es gibt nichts, was Sie tun können, um das Boot zu zwingen, schneller zu fahren. Sie können einfach den klugen Moment zum Halsen auswählen, Sie können Ihr Segel ein bisschen mehr blättern, ein bisschen effizienter sein. Also werden die Würfel auf den Tisch geworfen. Die Karten wurden gelegt. Und das schon eine Weile. Morgen Abend werden wir es wissen. Es ist der aufregendste Moment, den ich mir vorstellen kann. Es ist aufregender als ich will oder brauche. Ich bin wie ein Kind zu Weihnachten. Ich weiß nicht, ob ich jemals so aufgeregt war. “