Gegen 02:10 Uhr UTC wurde Kevin Escoffier (PRB) an einem Ort im Südindischen Ozean, etwa 360 Meilen nördlich des abgelegenen Crozet-Archipels, erfolgreich von Jean Le Cams IMOCA zur Nivôse, einer Fregatte der französischen Marine, versetzt. Escoffier wurde am vergangenen Montag von Jean Le Cam, einem Mitbewerber von Vendée Globe, dramatisch gerettet, nachdem sein IMOCA PRB in zwei Teile zerbrochen war, als er in eine große Welle stürzte. Der 35-jährige Skipper aus Saint Malo hatte elfeinhalb Stunden in einem Rettungsfloß verbracht, bevor er von dem 61-jährigen fünfmaligen Vendée Globe-Veteranen Le Cam abgeholt wurde. Die Evakuierung von Escoffier - über ein starres Schlauchboot von Nivôse - verlief trotz der großen See in der Region gut. Und so hat Jean Le Cam sein Rennen im Solo-Modus wieder aufgenommen. In einer Nachricht an die Vendée Globe Race Direction schrieb Frédéric Barbe, der Kapitän der Nivôse: „Kevin ist in großartiger Form, er wird eine heiße Dusche genießen. Wir fahren nach Reunion Island. Es ist der Beginn eines schönen Tages. " Nivôse ist eine Fregatte der Floréal-Klasse mit 84 Seeleuten an Bord. Ihre Hauptaufgaben sind die Überwachung von Seegebieten unter französischer Souveränität im Indischen Ozean (Reunion, Mayotte, die französischen Süd- und Antarktisgebiete) und die Bekämpfung illegaler Aktivitäten auf See . Es befindet sich in Port-des-Galets an der Westküste der Insel Réunion. Nivôse ist 93,5 Meter lang, 14 Meter breit und hat eine Verdrängung von 2.600 Tonnen.