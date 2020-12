Boris Hermann auf 3 Platz !

Rate this post

Wichtige Punkte: Dalin führt wieder Bestaven klettert weiter Ruyant kritisiert seine Wettersituation

Charlie Dalin (APIVIA) geht als Weihnachtsnummer 1 in der Vendée Globe-Rangliste auf den Rekord, nachdem er heute einen knappen Vorsprung erhalten hat, während der nächste Rivale Yannick Bestaven auf der Suche nach einer schnellen Schlittenfahrt nach Osten auf Maître CoQ IV nach Norden steigt. Wie lange Dalin an der Spitze der Rangliste bleibt, ist die große Frage des heutigen festlichen Quiz, aber die meisten Wetterstrategiespezialisten sind sich einig, dass der Vorsprung des APIVIA-Skippers nur von kurzer Dauer sein wird und Bestaven voraussichtlich Anfang der letzten Woche des Jahres 2020 als Schrittmacher wieder im Geschäft sein wird . Der Skipper von La Rochelle liegt über 100 Meilen nordöstlich von Dalin und hat heute Morgen gegen den Nordostwind geschlagen.

„Dies könnte ein Wendepunkt sein: Thomas (Ruyant) ist schon ziemlich weit zurück. Was Charlie (Dalin) betrifft, gibt es im Moment kaum eine Trennung, aber das bedeutet heute nichts: Wir müssen drei Tage warten. “ Bestaven schlug heute Morgen vor: „Im Moment möchte ich in das Niederdrucksystem einsteigen, und dann sollte ich an einem Tag mehr Gegenwindbedingungen haben, wenn alles gut für mich läuft. Ich möchte schnell nach Norden kommen, um die Schicht zu erwischen. Im Moment segle ich nicht wirklich auf dem besten Kurs. Ich hoffe, es dauert nicht lange, bis Sie in Richtung Kap Hoorn oder sogar etwas weiter südlich fahren. Ich werde ein ziemlich starkes Tief und eine Front (vor Kap Hoorn) schaffen müssen. Ich denke immer noch darüber nach, wie ich mich darin positionieren werde. “ Wieder einmal bestätigt Bestaven, der zehn Tage lang führt, dass sein VPLP-Verdier-Design, das für das letzte Rennen als Safran eingeführt wurde, nahezu 100% beträgt. „Das Boot verhält sich gut: Es ist nach meinen kleinen Reparaturen in den letzten Tagen und den kleinen Wartungsarbeiten in einwandfreiem Zustand. Das heißt, ich kann die beste Strategie planen: Ich habe mein Routing in alle Richtungen ausgeführt und keine andere Route als diese gesehen! Für mich war es zu riskant, weiter nach Osten zu fahren, da der Hochdruck von hinten jagte … Ich war nicht in der besten Form, aber irgendwann muss man eine Wahl treffen: Es sollte mir trotz der einen guten Vorteil verschaffen zusätzliche Meilen muss ich zurücklegen. Ich weiß auch, dass mein Boot unter diesen Bedingungen gut funktioniert. “

Herrmann hat einen ersten Eindruck vom Podium Nachdem Boris Herrmann in Sichtweite seines Freundes Jean Le Cam gesegelt ist – die beiden teilen ein gemeinsames Interesse an Kaffee und Kaffeemaschinen -, hat er dem französischen Skipper eine Handvoll Meilen vorausgezogen und belegt nun den dritten Platz. „Es ist ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk für mich, und es gibt mir einen kleinen Schub, sicher, dass es nur vorübergehend ist oder nicht, das ist kein so großes Problem, aber im Moment bin ich stolz darauf, mindestens einmal dabei gewesen zu sein das Podium nach der halben Welt. “ Herrmann sagte heute in der Weihnachts-Vendée Globe LIVE-Show: „Ich habe mein Weihnachtsfest genossen, ich hatte ein flaches Meer mit einer leichten Dünung aus dem Süden und einer schönen Brise, so dass ich in einigen Momenten kaum folieren konnte. Ich hatte eine schöne Zeit am Mittag, zwei Stunden im Sonnenschein zu vereiteln, und ich nahm mein Mittagessen draußen im Windschatten meines Daches ein und es waren ideale Bedingungen, es hätte nicht besser sein können. “

Im heutigen Gespräch mit seinem Freund Alex Thomson in der Live-Show gab Herrmann zu. „Ich vermisse meine Familie sehr. Und mit dem Zeitunterschied war es nicht einfach, sich im richtigen Moment mit ihnen zu verbinden und nicht ganz zu schlafen. Also hatte ich vielleicht nicht ganz die Weihnachtsfreude, ich konnte das echte Weihnachtsgefühl in mir haben. Ich bin sicher, es ist schön, mit der Familie zu Hause zu sein, aber wir vermissen dich hier draußen. “ Der Grinch Wer hat Ruyants Weihnachten gestohlen? Thomas Ruyant hat Meilen und Orte an die Führer und an die um ihn herum verloren. Der Skipper von LinkedOut ist mehr als 265 Meilen hinter dem Führenden und langjährigen Rivalen Dalin auf den siebten Platz gefallen. Er war zu spät und zu weit zurück, um gleichzeitig Bestavens nördliche Option zu ergreifen, und hat sich in den letzten 24 Stunden zwischen den beiden Optionen befunden, die mit der Mitte des Antizyklons im Durchschnitt weniger als zehn Knoten kämpften. Er konnte unter den gegebenen Umständen nicht viel Weihnachtsfreude hervorrufen,

„Ich fühle mich jetzt wie ein Witzbold. Sie strecken sich weg und ich stecke hier fest. Die Frage ist, ob ich weiter nach Norden fahren kann, um die Gegenwindseite des Tiefs zu fangen, oder ob ich weiter gegen den Wind fahre. Dies ist ein ganz besonderer Weihnachtsmorgen, ich finde es schwierig, durchzukommen. Es ist mental nicht einfach. Ich bin mir meiner Situation hier sehr klar. Yannick und Charlie werden ein gutes Kissen für einen Vormarsch in Kap Hoorn haben. Ich bin in der Situation, in der niemand sein will. Es ist alles andere als einfach, aber ich kämpfe. Dies gibt den ersten Booten einen Vorteil von 400 bis 500 Meilen. Es ist ein langer Weg und ich werde nicht aufgeben, ich werde bis zum Ende 100% bleiben. Die aktuelle Situation ist wirklich nicht das beste Geschenk, das ich wollte. Ich bin ein bisschen satt. Ja, es werden bessere Tage kommen. Ich weiß das. Ich werde mich auf meinen Kurs konzentrieren und weniger auf die Rangliste schauen, um so schnell wie möglich zu fahren, obwohl es viel Steuerbord-Tack gibt und das nicht mein “guter” Tack ist. Sie ist hinter dir! Der Brite Pip Hare treibt Medallia weiterhin auf Hochtouren und versucht auf dem 17. Platz, einem großen Niederdrucksystem zu entkommen, das der Gruppe von fünf Personen nachjagt, in der sie sich befindet, jetzt nur 35 Meilen hinter Arnaud Boissières von Les Sables d’Olonne, der diese Gruppe anführt. Nachdem Hare mit fantastischen Bedingungen gesegnet war, wurde sie in der Show kurz mit ihren Eltern in Suffolk, England, wiedervereinigt. “Pips Geschichte ist derzeit eines der besten Lockdown-Mittel in England. Wir sind so stolz auf sie. “ Sagte Mary Hare, ihre Mutter, in der Live-Übertragung. Der Skipper von Medallia erinnerte sich: „Heute war einer der besten Tage auf dem Wasser seit dem Start des Rennens und ich schleiche mich hinter Cali (Arnaud Boissières, La Mie Caline-Artisans Artipôle). Sag es ihm nicht. Ich schleiche mich an ihn heran. “ „Der Wind ist in den letzten Stunden aufgekommen und ich habe 30 Knoten und die größte Böe ist 38 Knoten und es wird die ganze Nacht so sein. Wir haben eine große Monsterfront hinter uns und deshalb konzentriere ich mich in den nächsten 36 Stunden darauf, Medallia so hart wie möglich nach Osten zu fahren. “