Weihnachten Dalin führt knapp vor Bestaven

Wichtige Punkte: Unterschiedliche Strategien für das Top-Duo Ruyant verliert Meilen Hare zieht einen positiven Kommentar

Die Strategien zwischen den beiden führenden Skippern Thomas Ruyant und Charlie Dalin an der Spitze der Vendée Globe-Flotte gehen jetzt erheblich auseinander. Ruyant hat sich nach Norden geteilt, um zuerst ein Niederdrucksystem zu suchen, um die Vorteile einer schnellen Fahrt gegen den Wind nach dem Wochenende zu ernten, aber er muss noch viele Meilen segeln – einige davon in einem schrägen Winkel zum besten Kurs nach Osten – und einige von ihnen möglicherweise gegen den Wind in 25-30 Knoten Wind. Während der drittplatzierte Thomas Ruyant jetzt mehr als 300 Meilen hinter Spitzenreiter Bestaven liegt, da die Entfernung zur Ziellinie heute auf weniger als 10.000 Seemeilen gesunken ist, scheint es, dass Dalin belohnt werden könnte, wenn er an Weihnachten wieder an die Spitze des Rennens zurückkehrt Tag, aufgrund seines direkteren Kurses.

Dalin sagte heute: „Die Situation ist angespannt, wir versuchen, der Hochdruckblase zu entkommen und nicht verschluckt zu werden, aber je nach Wettermodell könnten wir durchkommen oder nicht. Es ist nicht leicht für die Nerven, damit umzugehen. “ „Sicher ist, dass meine Entscheidung auf der Grundlage meiner ursprünglichen Position im Süden getroffen und unterstützt wurde. Nach Norden zu gehen bedeutete, im Pazifik einen “riesigen Zirkumflex-Akzent” (ein umgedrehtes V) zu zeichnen, und meine Südroute bedeutet meiner Meinung nach eine bessere Chance, ein günstiges Ergebnis zu erzielen. Aber ich beschloss zu wagen, zu versuchen und zu glauben. Jede nach Osten gewonnene Meile ist ein Sieg, aber es ist noch zu früh, um Schlussfolgerungen zu ziehen. Auf die Frage nach der Markierung unter 10.000 Meilen sagte er: „Ich habe diese Zahl schon seit einiger Zeit wie viele andere angesehen und es ist wahr, dass es symbolisch ist, diesen Meilenstein zu überschreiten. Es ist eine gute Sache, wie ein Meilenstein; Ich mag diese Marker, die das Rennen angenehmer machen! “

Spuk Cali Am 17. freut sich Pip Hare über die harte Zeit, die sie zum ersten Mal im großen Süden erlebt hat. Die englische Skipperin beeindruckt die französischen Cognoscenti und langjährigen Rennfans weiterhin mit ihrer Fähigkeit, ihre immergrüne 20-jährige IMOCA anzugreifen. Heute droht sie, den französischen Skipper Arnaud ‘Cali’ Boissières zu überholen, der an seiner vierten Vendée Globe in Folge mit einem Design von 2007-8 teilnimmt, das mit Folien nachgerüstet wurde und konstant hohe Geschwindigkeiten und hohe 24-Stunden-Läufe aufweist. „Ich möchte das sehr gute Rennen von Pip Hare begrüßen, der mit einem Boot von 1999 (Superbigou, gebaut von Bernard Stamm), einem späten und bescheidenen Budget, Skippern standhält, die von neueren und aktualisierten Booten mit Folien profitieren. Ihre Routen sind wunderschön und glatt, wir können sehen, dass sie weiß, wie man das Wetter nutzt und navigiert. Ich finde, was sie tut, ist auf hohem Niveau ziemlich fantastisch. “ Schrieb Yoann Richomme heute im französischen E-Newsletter Tip & Shaft Legen, um die Geister der Weihnachtsvergangenheit auszuruhen Für Stéphane Le Diraison bei Time for Oceans ist diese Weihnachtszeit ein lang erwarteter Kontrast zu vor vier Jahren. Zu dieser Zeit im Jahr 2016, nachdem er den Mast des gleichen IMOCA 60 gebrochen hatte, den er dieses Mal fährt, kroch er mit fünf oder sechs Knoten in Richtung Melbourne, Australien. Nachdem Le Diraison vor zwei Tagen Cape Leeuwin passiert hatte, hat er auch den Punkt überschritten, an dem er am 42. Renntag das letzte Mal seinen Mast verloren hat.

„Es war eine lange, lange, lange Zeit, um nach Melbourne zu gelangen, und so war Weihnachten eine willkommene Abwechslung, um Geschenke zu öffnen und Geschenke zu öffnen und allein auf dem Boot zu sein. Aber um ehrlich zu sein, bevorzuge ich diesmal mit einem Mast. Ich freue mich darauf, jetzt den Pazifik zu lernen, hier lebe ich meinen Traum. “ Paul war zu dieser Zeit auf dem dritten Platz und lief sehr gut, bevor er seinen hydraulischen Kielbock brach und ihn in der Mitte festzurren musste. Er war weiter über dem Pazifik und so war es für ihn am sichersten, nach Tahiti zu gehen. Es war stressig für ihn, da er zehn Tage brauchte und es eine stressige Zeit für uns war. Er konnte nicht nach Neuseeland gehen, da es gegen den Wind war. Wir wollten, dass er den ganzen Weg nach Chile fährt, da es ein Lee-Ufer ist. Ich musste am zweiten Weihnachtstag mit dem Team losfahren. Gleichzeitig musste Hutchinson mit der Logistik und dem Management einer schwierigen Situation mit Enda O’Coineen, der irischen Skipperin, jonglieren, die aufgrund von Computer- und anderen Problemen gefährlich müde war und auf Stewart Island anhalten musste. Er war nicht lange nach seiner Abreise am Boden zerstört. In diesem Jahr liegt Hutchinsons Skipper Thomas Ruyant erneut auf dem dritten Platz, allerdings unter viel ruhigeren Segelbedingungen, diesmal mit zu wenig Wind und nicht mit zu viel Wind. „Tatsächlich war es eine großartige Erfahrung auf Tahiti, aber es war ein Weihnachtsfest mit der ruinierten Familie. Und es war sehr, sehr enttäuschend für Paul, da er zu diesem Zeitpunkt auf dem dritten Platz lag. “