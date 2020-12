Rate this post

Die Rennleitung der Vendée Globe hat drei konkurrierende Skipper um Unterstützung gebeten, nämlich den Deutschen Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco), Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) und Sébastien Simon (ARKEA PAPREC), um Jean Le Cam (Yes We Cam) zu helfen !) in der Mission, den Solo-Skipper Kevin Escoffier von seinem Rettungsfloß zu holen, nachdem der 40-Jährige aus Saint Malo heute Nachmittag seine IMOCA 60 PRB verlassen musste, nachdem er sein Notsignal aktiviert hatte.

Escoffier fuhr auf dem dritten Platz beim Solo-Nonstop-Rennen um die Welt, etwa 840 Seemeilen südwestlich von Kapstadt, als sein PRB in Schwierigkeiten geriet und er gezwungen war, auf sein Rettungsfloß zu fahren.

Er alarmierte sein technisches Team heute Nachmittag um 1346 Uhr UTC und teilte ihnen mit, dass erhebliche Mengen Wasser in das Boot gelangt seien und löste sein Notsignal aus. PRB war zum Zeitpunkt der Aktivierung des Notsignals bei 40deg55S 9deg16E positioniert.

Die Rennleitung der Vendée Globe alarmierte MRCC Cape Town und CROSS Griz Nez, die bei einer Rettungsaktion zusammengearbeitet haben. Der Skipper, der Escoffiers Position am nächsten war, Jean Le Cam, der an seiner fünften Vendée Globe teilnimmt, reagierte sofort auf die Aufforderung, zu Escoffiers Position umzuleiten.

Unter der Führung von Race Direction kam Le Cam gegen 16.15 Uhr UTC in der Zone an und stellte schnell einen visuellen und sprachlichen Kontakt zu Escoffier her, der sich in seinem Rettungsfloß befand, ihn aber bei großen 5-Meter-Meeren und 20 bis 25 Knoten Wind nicht zurückholen konnte. Die Positionierung von Kevin Escoffiers persönlichem Leuchtfeuer (AIS MOB Man Over Board) sendet HF-Radiowellen aus und wird nur in der lokalen Zone erkannt.

Während er sich darauf vorbereitete, näher an das Rettungsfloß heranzukommen, verlor Le Cam das Rettungsfloß aus den Augen und konnte weder Funkkontakt herstellen noch das Signal vom AIS empfangen, dessen Reichweite durch die schwere See verringert wurde.

Er hat Escoffier im sterbenden Licht aus den Augen verloren, hat aber weiterhin versucht, ihn zu finden. Le Cam kommuniziert regelmäßig mit Race Direction und den Rettungsbehörden. Die drei anderen Skipper sind jetzt in oder nähern sich dem Suchbereich.

Die vier Skipper folgen einem von Race Direction in Abstimmung mit Jean Le Cam festgelegten Protokoll. Sie nähern sich mit drei Riffen im Großsegel und dem Motor im Leerlauf. Ein Rastersuchbereich für die Zone wurde eingerichtet und wird von den vier IMOCAs durchgeführt, die Hilfe leisten sollen.

Die PRB-Landcrew sagte, dass Kevin Escoffier neben seinem AIS Mob auch seine Anwesenheit im Rettungsfloß signalisieren will. Der Tagesanbruch morgen früh ist gegen 03:40 Uhr UTC in dieser Zone und die Suche wird fortgesetzt.

Diese Pressemitteilung wurde gemeinsam mit der Vendée Globe und dem Team PRB erstellt.