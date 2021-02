Vendee Globe2020 Video: Miranda Merron tanzt zu Nina Simone/ Feeling Good /Avicii Remix in ihre Pressekonferenz hinein, Unglaublich, außergewöhnlich !

Nach einer Nacht auf See mit ihrem Partner und ihren engen Freunden und Teammitgliedern ein idealer Weg, um nach dem Ende der letzten Nacht zu dekomprimieren. Es war eine entspannte und strahlende Miranda Merron, die heute zu ihrer Pressekonferenz auf der Bühne zum Soundtrack von Nina Simones Feeling Good /Avicii Remix begrüßt wurde. Vendée Globe 2020 Finish in 22. Platz nach 101 Tagen und acht Stunden Rennen auf Campagne de France.

Könnten Sie Ihr Rennen in wenigen Worten zusammenfassen?

Außergewöhnlich und unglaublich.

War dieses Rennen wie erwartet?

Ich wusste nicht, was mich erwarten würde, obwohl ich viermal im großen Süden gewesen war. Es war abwechslungsreich und kompliziert. Ich wusste immer, dass es schwierig werden würde, also war ich wirklich nicht überrascht.

Und hat es Ihre Wettbewerbsinstinkte befriedigt?

Ich habe versucht, wettbewerbsfähig zu sein, aber obwohl ich immer noch konservativ war, weil unser Boot Campagne de France nicht versichert war, bestand das Hauptziel darin, die vollständige Umrundung abzuschließen, und der Bonus bestand darin, Konkurrenten hinter mir zu haben. Es war also ein echtes Rennen, aber mit großer Vorsicht. Ich hätte es besser machen können, aber das wäre für ein anderes Rennen!

Was ist die Entstehung dieses Programms, vor allem wollten Sie nonstop um die Welt segeln oder die Vendée Globe machen?

Vor einigen Jahren wollte ich die Vendée Globe machen und konnte nicht die nötigen Mittel sammeln. Vor zwei Jahren wollte ich mit unserem 40-Fuß-Boot den Weltrekord versuchen, aber zu diesem Zeitpunkt sagte mir Halvard, dass es sogar möglich sein würde, größer und ehrgeiziger zu werden, um an einer IMOCA teilzunehmen. Ich wollte dies auch tun, um meinem Sponsor, Campagne de France, zu danken, der uns seit 10 Jahren unterstützt, und ich denke, es gibt keinen besseren Weg, dies zu tun, als sie zur Vendée Globe zu bringen.

Sie schienen immer eins mit Ihrem Boot zu sein und glücklich, auf See zu sein, vielleicht mehr als einige Skipper da draußen. Haben Sie sich in diesen 101 Tagen nicht sehr einsam gefühlt?

War ich alleine (lacht)? Es ist ganz meine Entscheidung, die Vendée Globe zu machen, niemand hat mich gezwungen, ich war glücklich zu gehen, also könnte ich es genauso gut in bester Stimmung machen. Ich hatte nicht wirklich viel Ausfallzeit. WhatsApp war dieses Jahr etwas wirklich Revolutionäres. Es erlaubte uns, mit dem Land in Verbindung zu bleiben, aber auch mit den Skippern auf See. Wir haben viele technische Informationen geteilt, aber auch alltägliche Dinge wie Geburtstage! Ich habe die Solidarität zwischen uns Seglern im Rennen sehr geschätzt. Selbst wenn Sie alleine an Bord sind, sind Sie auf See nicht einsam. Und dann durfte ich auch mit meinen Freunden in Verbindung bleiben. Jeden Freitagabend hatte ich um 18 Uhr ein Date mit Sam Davies zum Bier. Ich hatte kein Bier an Bord, also war es Tee für mich. Morgen werde ich mich in Solidarität mit Sam, der noch auf See ist, wie gewohnt verbinden.

Was machst du als nächstes?

Ich möchte wirklich Zeit mit meinen Freunden, meiner Familie, meinen Partnern verbringen. Ich bin sehr traurig, dass sie heute nicht alle hier sind. Ich werde auch viel schlafen und essen. Es tut mir leid, aber ich weiß nicht einmal, was ich heute Nachmittag tun werde.

Was weißt du jetzt, wo du wünschst, du hättest es gewusst, bevor du gegangen bist?

Ich wünschte, ich wüsste mehr darüber, wie das gesamte elektrische System funktioniert! Ich habe während des Rennens ein wenig gelernt, aber ich muss weiter lernen?

Hattest du Momente des Zweifels?

Es gab zwei Stürme, bei denen ich wirklich Angst hatte, und dann fragte ich mich, was ich da draußen tat. Aber dann entscheiden wir uns dafür, an Orte zu gehen, an die wir nicht gehen sollten, also müssen wir uns den Konsequenzen stellen.

Gab es jemals einen typischen Tag?

Es gibt keinen typischen Tag in der Vendée Globe. Das Wetter und der Zustand des Bootes bestimmen, was jeden Tag passiert. Ich habe versucht, vor Sonnenaufgang zu frühstücken und tagsüber zwei Mahlzeiten einzunehmen. Wenn sich der Wind änderte und ich das Segel wechseln musste, war alles beweglich und würde sich ändern. Bis zum Ziel bin ich nicht abgewichen, ich blieb konzentriert. Ich zwang mich, durchzuhalten und nicht an das Ziel zu denken. Aber in den letzten zwei Tagen wollte ich nur ein Bier! (Lacht)

Haben Sie mentales Coaching oder Vorbereitung gemacht oder hat Halvard Sie trainiert?

Ich bin 51 und wenn ich mich jetzt nicht kenne, werde ich mich nie kennen. Manchmal muss man sich einen mentalen Kick geben. Sie müssen wissen, wie Sie selbst darauf zurückkommen können. Als Halvard am Telefon das Gefühl hatte, ich sei schlecht gelaunt, sagte er mir, er wolle nicht mit mir sprechen, damit das Problem schnell gelöst wurde.

Glaubst du, du wirst 2024 zurück sein?

Es ist kaum zwei Stunden her, seit ich wieder an Land bin, also bin ich heute Nachmittag eher bereit, darüber zu sprechen.

Haben Sie ein bestimmtes Wiederherstellungsprogramm?

Nun, nicht speziell, aber ich hatte gerade ein Steak zum Frühstück dort, also bin ich schon unterwegs. Die ersten Tage werden von viel Schlaf und vielen Mahlzeiten unterbrochen, da es ein sehr anstrengendes Rennen ist. Der schwierigste Teil wird der psychologische Teil sein, wenn ich mich von einer Welt der totalen Freiheit, in der ich über 100 Tage gelebt habe, zu einer Welt voller Einschränkungen bewege. Es ist ein sehr brutaler Übergang.