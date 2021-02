Vendee Globe2020: Die Britin Miranda Merron /Campagne de France belegt den 22. Platz !

Mit ihrer gewohnten ruhigen, zurückhaltenden Effizienz absolvierte die britische Skipperin Miranda Merron an diesem Mittwochabend die Vendée Globe Solo-Runde um das Weltrennen und brach nach 101 Tagen 8 Stunden 56 Minuten 51 Sekunden die Ziellinie vor Les Sables d’Olonne, Frankreich, um 22: 16: 51h UTC auf See, um mit ihrer IMOCA 60 Campagne de France den 22. Platz im Rennen zu belegen.

Sie beendet 21d 5hs 12min nach Sieger Yannick Bestaven und 1d 12h 48min nach dem 21. platzierten französischen Skipper Clement Giraud.

Merron ist erst die neunte Skipperin, die das Rennen seit dem Start im Jahr 1989 beendet hat. Ab heute Abend sind fünf von ihnen Briten, Ellen MacArthur, Sam Davies, Dee Caffari und Pip Hare, die am 12. dieses Rennen den 19. Platz belegten Februar. Ihre 101-Tage-Zeit ist die sechstschnellste, zwei Tage hinter den 99 Tagen 1 Stunde von Dee Caffari in den Jahren 2008/2009.

Ihr Ergebnis ist sehr lobenswert und erfüllt das einfache Ziel, das sie sich gesetzt hat, den Kurs zu beenden und ihr Boot und sich selbst in guter Form nach Les Sables d’Olonne zurückzubringen, nachdem sie alle Herausforderungen, die ihr bei einem Rennen gestellt wurden, voll und ganz angenommen und genossen hat Sie war der Meinung, dass sie mit 51 Jahren genau zum richtigen Zeitpunkt ihren Höhepunkt erreicht hatte.



Mit Unterstützung einer führenden französischen Molkerei- und Landwirtschaftsgenossenschaft erzielte Merron ihren Erfolg bei der Vendée Globe mit einem bescheidenen Budget dank einer sorgfältig durchgeführten Vorbereitungszeit, die lange Tage und Abende zusammen mit ihrem äußerst erfahrenen Lebenspartner Halvard Mabire mit nur gelegentlicher Hilfe von außen verbrachte.

Merron ist auf dem Wasser dank ihrer Zehntausende von Meilen im Ozeanrennsport und ihres natürlich ruhigen Verhaltens weitgehend unerschütterlich. Sie hat jeden Tag geschätzt, und obwohl sie ihre Nächsten und Liebsten vermisst hat, hat sie sich als Seglerin erwiesen, die in der Lage ist, ihre optimale Route zu fahren und hart zu drücken genug, um gute Durchschnittsgeschwindigkeiten für ihr zuverlässiges, solides Boot zu erreichen, ohne sich selbst oder ihr Boot in übermäßige Gefahr zu bringen.

Ihre verstrichene Zeit liegt zwischen der des Schweizer Skippers Dominique Wavre, der 2012/13 mit 90 Tagen als Siebter dieses Owen Clarke-Designs den siebten Platz belegte, und den 107 Tagen von Rich Wilson bei der letzten Ausgabe, als das Boot Great American IV war.

Die Vendée Globe ist der Höhepunkt ihres Ocean Racing-Lebens, eine professionelle Karriere, die 1998 begann, als sie Teil der Tracy Edwards 1998-Crew war, um den Trophée Jules Verne-Rekord aufzunehmen – zusammen mit einem jungen Sam Davies – und 1999 zu intensivieren Mit Emma Richards gewann sie die 50-Fuß-Klasse des Transat Jacques Vabre.



Damals machte der in Cambridge ausgebildete Merron gerade eine kurze Pause von einer blühenden Karriere in der Werbung und arbeitete in Tokio, Paris und Sydney. Aber sie hat seitdem nie mehr zurückgeschaut und ihr eigener Stolz wird heute durch den vieler Segler – sowohl weiblicher als auch männlicher – verstärkt, mit denen sie über ihre 25-jährige Karriere gesegelt ist.

Als sie im Alter von neun Jahren mit der Besatzung ihres Vaters in einer International 14 begann, hatte sie 1979 bereits ihren ersten Transatlantik von West nach Ost abgeschlossen, als ihre Familie von Kanada nach Großbritannien zurückkehrte, damit ihr Vater einen neuen Job in Cambridge antreten konnte Sie war eine Zeitgenosse des Volvo Ocean Race-Gewinners Skipper und doppelten olympischen Silbermedaillengewinner Ian Walker, der sie während ihrer Vendée Globe erinnerte

„Wer hätte jemals gedacht, dass wir beide um die Welt rennen würden? Wir haben Stunden damit verbracht, bei starkem Wind Gybing zu üben. Ich glaube, wir haben es Halse genannt, bis du stirbst! “ Walker kicherte …

Seitdem ist Merron die Route du Rhum mit dem besten sechsten Platz in der Klasse 40 im Jahr 2014, dem Transat Québec St. Malo und dem Volvo Ocean Race als Navigator auf Amer Sports TOO gefahren. Sie gewann den Transat Jacques Vabre, Quebec – Saint Malo und den RORC Transatlantic. Als Teil einer rein weiblichen Crew von Aviva stellten sie 2009 einen neuen Rekord auf den britischen Inseln auf.

Während ihres Rennens beschäftigte sie sich mit mehreren technischen Problemen ohne Drama oder Kunstfertigkeit, köstlich “old school”, da sie die Außenwelt meistens erst dann auf ihre Probleme aufmerksam machte, wenn sie gelöst worden waren, normalerweise in Absprache mit Mabire. Zu den Hauptproblemen gehörten der kurz nach dem Start festsitzende Gennaker-Haken, Undichtigkeiten in den im Motorraum enthaltenen Kielhydrauliksystemen, Hydrogeneratorausfälle im Süden und Pilotenprobleme, insbesondere nach Kap Hoorn.

Sie litt unter einer Flaute und war nie wirklich begabt für besonders vorteilhafte Wettersysteme, die sowohl im indischen als auch im pazifischen Raum einen großen Sturm überstanden hatten. Wenn sie beim Abstieg vom Nordatlantik Schwierigkeiten hatte, ihren besten Rhythmus mit ihrem Boot zu finden, war sie im Süden sehr solide und ein schwieriger Aufstieg auf den Atlantik war gut ausgeführt.

Jeden Tag erzählte sie die Geschichten ihrer Rasse, oft mit einer schönen Sprachökonomie. Ein paar gut gewählte Worte reichten aus, um ihre Gedanken und die Ereignisse der letzten 24 Stunden seit ihrem letzten Schreiben zusammenzufassen. Und obwohl sie die ruhige Einsamkeit und die harmonische Beziehung zwischen ihr und ihrem Boot eindeutig genoss, profitierte sie gleichermaßen vom Austausch mit all ihren vielen Freunden und Unterstützern aus allen Ecken der Segelwelt, nicht zuletzt von einem virtuellen Getränk jeden Freitag bei ‘Beer O’ ‘Uhr’ mit ihrem Kumpel Sam Davies. Über 101 Tage sagt sie, dass sie es sicherlich vorgezogen hat, ihr Boot zu hören als irgendeine Musik. Und während sie behauptet, der große Süden sei überhaupt kein Ort für Menschen, staunte sie erneut darüber und schrieb über die herrlichen Seevögel, Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge, die verschiedenen Grautöne und die feuchte Kälte.

Als sie sich Kap Hoorn näherte, schrieb sie:

„Ziemlich glamouröse Bedingungen für die letzten 24 Stunden, Segeln nach Osten in Richtung Kap Hoorn, stabile Windrichtung und nicht zu viel Meer. Ich bin wirklich besorgt, dass etwas schief gehen wird, mit nur 367 Meilen Pazifik vor dem Bug der Campagne de France. Unzählige Seeleute haben ihre Träume in diesem Ozean verwirklicht, einschließlich unserer bei unserem Rekordversuch von Jules Verne auf Royal SunAlliance im Jahr 1998. Gestern schrieb Sam Davies eine wunderschöne Hommage an unseren Mast, der in den Tiefen, etwa so weit vom Land entfernt, in Frieden ruht wie es möglich ist, und zu dem außergewöhnlichen Abenteuer von Tracy Edwards geführt. Es hatte einen großen Einfluss auf meine spätere Berufswahl. Ein großes Dankeschön an Sharon Ferris (ehemalige Teamkollegin bei Royal SunAlliance) für den laufenden Kommentar (über WhatsApp) zum Prada Cup! “

Und 23 Jahre später drückte Tracy Edwards gestern Abend die Gefühle so vieler Legionen von Freunden und Kollegen von Merron aus:



„Du bist mein absoluter Held.“

MIRANDA MERRON’S STATS

Sie legte die 24.365 Meilen des theoretischen Kurses mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 10,01 kt zurück. Die

tatsächlich auf dem Wasser zurückgelegte Strecke betrug 27.656 Meilen bei einem Durchschnitt von 11,37 Knoten

DIE SCHLÜSSELPASSAGEN

Äquator (out)

27. am 25.11.2020 um 22:40 UTC nach 17d 09h 20min Rennen, 7d 09h 21min nach Alex Thomson (HUGO BOSS)

Kap der Guten Hoffnung

24. am 12/11/2020 um 06: 29 UTC nach 32d 17h 09min Rennen, 10d 07h 18min nach Charlie Dalin (Apivia)

Cape Leeuwin

23. am 26.12.2020 um 03:38 UTC nach 47d 14h 18min Rennen, 12d 16h 12min nach Charlie Dalin (Apivia)

Kap Hoorn

23. am 17.01.2021 um 09:23 UTC nach 69d 20h 03min Rennen, 14d 19h 40min nach Yannick Bestaven (Maître CoQ IV)

Äquator (zurück)

23. 02/02/2021 um 10:11 UTC nach 85d 20h 51min von Rennen, 16d 14h 59min nach Louis Burton (Bureau Vallée 2)

Ihr Boot

Architekt: Owen Clarke

Builders Southern Ocean Marine, Tauranga

Gestartet: 2006 Neuseeland