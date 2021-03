Vendee Globe2020: Der Kampfgeist der unbezwingbaren Alexia Barrier / TSE bringt sie auf den 24 Platz !

Rate this post

An einem perfekten Sonntagmorgen, bei ruhiger See und gerade als die neue Morgendämmerung am 28. Februar anbrach, überquerte die französische Skipperin Alexia Barrier um 06 23 44 Uhr UTC die Ziellinie der neunten Vendée Globe vor Les Sables d’Olonne, um ihr Rennen zu beenden auf dem 24. Platz der 33 Skipper, die am Sonntag, den 8. November, das Rennen starteten.

Die 41-jährige mediterrane Skipperin, die das älteste Boot der Flotte fuhr, zeigte große Ausdauer und Hartnäckigkeit, um die 24.365-Meilen-Strecke in einer Durchgangszeit von 111 Tagen, 17 Stunden und 03 Minuten zu absolvieren. Ihr Rennen spiegelte immer ihre große Begeisterung und ihre große Begeisterung wider Appetit auf das Leben.

Ihr Rennen erreicht ihr fortwährendes Ziel, ihre breitere Sorge um die Umwelt bekannt zu machen und bessere, nachhaltige Praktiken zu fördern, die durch ein umfassendes Bildungsprogramm für junge Menschen unterstützt werden. Mit einem Ende Januar 1998 gestarteten Boot erweitert sie die Geschichte der Welt um den Rennsport und absolviert die siebte Runde des Planeten für „The Penguin“, eine IMOCA, die Marc Lombard für Catherine Chabauds Vendée Globe 2000 entworfen hat.

Ihre Fähigkeit, sich der Vendée Globe zu stellen, wurde erst im September letzten Jahres, zwei Monate vor dem Start, wirklich gefestigt, als sich TSE, ein französisches Solarenergieunternehmen, in letzter Minute als ihr Hauptsponsor anmeldete. Über die Herausforderung des Rennens hinaus setzt sich Barrier dafür ein, die wissenschaftliche Forschung zu unterstützen und die Öffentlichkeit für die Bedeutung der Meereswissenschaften für den Schutz der Meere und die nachhaltige Nutzung der Meeresressourcen zu sensibilisieren.

Im Rahmen einer Partnerschaft zwischen der IMOCA-Klasse und der Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) der UNESCO segelte Barrier mit einem Thermosalinographen, einem Minilabor, in dem sie während des gesamten Kurses Wasserproben mit Temperaturen, Salzgehalt und CO2 entnehmen kann. Sie setzt auch eine Boje von Météo France und einen ARGO-Schwimmer ein.

Nach dem Start ist sie schnell in ihrem Rhythmus. Ungeachtet der schwierigen Bedingungen der ersten Tage drängt Barrier immer hart und lächelt normalerweise und harmoniert mit ihrem älteren Boot. “Es erfordert viel Aufmerksamkeit, Trimmen und Anpassungen und ist sehr physisch, aber zuverlässig, aber ich liebe meinen Pinguin!” Sie sagte.

Einen Tag nach ihrer Überquerung des Äquators, am 26. November, wird Alexia 41 Jahre alt. “Es gibt keinen besseren Weg, um einen Geburtstag zu verbringen als auf See”, sagte sie.

Ihr erstes Mal im großen Süden

Vor dem Start sprach Barrier über den tiefen Süden und sagte: “Ich mache wirklich keine große Sache daraus, ich warte nur darauf, dort zu sein, um es zu erleben, wenn ich dort bin und alles so zu nehmen, wie es kommt. Wir.” Ich kann mir keine Sorgen machen und vorhersagen, was vor mir liegt. “

Trotzdem, als sie sich dort den brüllenden 40ern nähert, ist sie leicht besorgt. “Ich bin froh, dass es Leute gibt, die mich trösten. Wir sind Konkurrenten, aber wir kümmern uns umeinander. Ich hoffe, wir bleiben zusammen.”

Dies ist die sonnige Einstellung und die positive Einstellung, die ihre Rasse immer untermauert, immer gerne kommuniziert und ihre Gefühle teilt und mehr als einmal mit ihrem Gesang und Tanz mit purer Lebensfreude unterhält.

Mitte Dezember, als sie an Südaustralien vorbeikommt, sagte sie: “Ich lächle, ich gewöhne mich langsam an die Bedingungen.

Zu Weihnachten wird Barrier mit einem sehr unerwünschten Geschenk getestet, ihr Steuerbordläuferblock explodiert: “Der Mast ging vorwärts und ich dachte sofort, es sei alles vorbei. Ich rollte sofort meinen J2 und gybed, ich hatte Angst!”

Sie benutzte eine geniale Methode, um nach Schäden zu suchen, die ihren Go Pro auf den Mast hoben. Ein paar Tage später überlegt sie:

“Ich bin froh, hier zu sein, alles läuft ziemlich gut. Es gibt viel ernstere Dinge im Leben, als einen Block zu brechen.”

Der Skipper von TSE-4myplanet blieb von weiteren Herausforderungen nicht verschont. Die zehn Tage vor Kap Hoorn sind besonders kompliziert mit starken Winden und großer See, eine unerbittliche Herausforderung, die sie als “intensiv und gewalttätig” bezeichnete.

Trotz allem schwärmte sie weiter von dem Abenteuer, das sie genießt.

“Kap Hoorn … Sie haben endlich das Gefühl, dass Sie es wirklich verdienen, wenn Sie dort sind. Und der Süden ist eine großartige Erfahrung: Es gibt Lichter, Wolken, absolut fantastische Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge!”

Selbst unter den schlimmsten Bedingungen zeigt sie typische Ausdauer und gute Laune. “Ich versuche, Probleme mit einem Lächeln anzunehmen. Man muss sie nicht unter einer schwarzen Wolke leben, man muss sie lösen und es genießen, sie bis zur nächsten gelöst zu haben.”

Sie ist besonders motiviert von den kleinen Notizen und Fotos, die sie in dieser Zeit in ihren Lebensmitteltüten gefunden hat. “Ich habe viele blaue Haftnotizen und sie sind etwas ermutigender. Ich hatte 50 Fotos vorbereitet, ich zeichne jeden Tag zufällig eines aus und jedes bringt mich zum Lächeln. Es gibt Fotos von meinen Freunden und Verwandten, Fotos von Boote, von meinem Mini, künstlerischere Fotos, ein Foto von SOS Mediterranean. “

Während ihres Rennens wiederholt Alexia immer. “Die Teilnahme an der Vendée Globe ist ein Privileg.”

Nach Kap Hoorn und ihrer Befreiung aus dem Süden verspricht der Aufstieg des Atlantiks ruhiger zu werden, mit einer relativ harmlosen Flaute: “Ich hatte 36 Stunden mit Böen, die mir das Leben schwer machten, aber nicht lange.”

Doch am 15. Februar, etwas mehr als eine Woche vor der Ankunft in Les Sables d’Olonne, erlitt sie beim Umziehen einen schweren Sturz und verletzte sich am Rücken.

Bis heute ist sie durch die starken Schmerzen ziemlich bewegungsunfähig geblieben, aber sie hat ihren verletzten Körper getrieben, bis sie ihr Ziel erreicht hat. Sie hat das Rennen mit ihrem großen Lächeln und hoch erhobenem Kopf beendet.

“Ich habe meinen Rücken nicht satt, ich werde bald meine Vendée Globe fertig haben und das ist alles, was zählt.” Sagte sie einige Tage vor ihrem Ende.

Vor dem Start gefragt “Was ist Ihre Hauptqualität?” sie antwortete sofort “Mein Kampfgeist”.

Die heutige Fertigstellung ihrer Vendée Globe beweist, dass dies nur eine ihrer vielen Eigenschaften ist, aber wahrscheinlich die, die ihr am besten gedient hat und sie nicht nur zur Start- und Ziellinie gebracht hat.

ALEXIA BARRIER’S STATS

Sie legte die 24.365 Meilen des theoretischen Kurses mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 9,09 Knoten zurück. Die tatsächlich auf dem Wasser zurückgelegte Entfernung: 28 170 Meilen bei durchschnittlich 10,51 Knoten

DIE GROSSEN PASSAGEN

Äquator 25. am 25/11/2020 22:08 UTC nach 17d 08h 48min Rennen, 7d 08h 49min nach Alex Thomson (HUGO BOSS)

Kap der guten Hoffnung 21. am 11.12.2020 05h51 UTC nach 32d 16h 31min Rennen, 10d 06h 40min nach Charlie Dalin (Apivia)

Kap Leeuwin 25. am 27.12.2020 11:48 UTC nach 49d 10h 28min Rennen, 14d 12h 22min nach Charlie Dalin (Apivia)

Kap Horn 24. 24/01/2021 21:55 UTC nach 77d 08h 35min Rennen, 22d 08h 12min nach Yannick Bestaven (Maître CoQ IV)

Äquator (zurück) 24. 11/02/2021 22:35 UTC nach 95d 09h 15min Rennen, 26d 03h 23min nach Louis Burton (Bureau Vallée 2) Ihr Boot

Architekt: Marc Lombard

Baustelle: MAG France, Fontenay-le-Comte

Gestartet im Januar 1998

Sie sagte:

„Die Unterstützung durch den Rennarzt Jean-Yves Chauve war bemerkenswert und ich hatte so viele Nachrichten, dass viele Leute besorgt waren. Es gab so viele Kinder, die mit mir kommunizierten, dass sie wirklich besorgt waren, und ich schickte ihnen Nachrichten, um sie zu beruhigen, und die gesamte Organisation hat einen großen Job gemacht, und so wurde mir klar, dass der Geist und der menschliche Körper mehr denn je unglaublich und unglaublich sind Sie können zusammen bis zur Ziellinie durchhalten. “

„Vor dem Start war es ein großer Kampf, am Start zu sein, und ich dachte während des Rennens, dass ich das Geld finden musste, um das Boot zu kaufen, und wir haben den Kiel nur einen Monat vor dem Abflug montiert und ich musste einige Segel ersetzen Selbst wenn irgendetwas passieren kann, war ich so glücklich, nur im Rennen dabei zu sein. Das hat mich zum Lächeln gebracht. Diese einfachen Dinge waren immer noch im Rennen. “

Ich erinnere mich, dass nichts unmöglich ist, man einen starken Willen braucht, hart arbeiten muss und immer optimistisch sein muss, um dann alle Herausforderungen und Probleme zu meistern, mit denen man konfrontiert ist. “

„Dieser Vendée Globe war ein außergewöhnliches Abenteuer. Es war mein erstes, aber ich bin fest entschlossen, dass es nicht mein letztes sein wird. Sobald das erste Boot dieses Rennen beendet hatte, dachte ich bereits darüber nach, welches Boot ich für das nächste haben möchte. Ich muss noch etwas Geld finden, um es zu kaufen. Diese Suche geht weiter, aber ich habe einige Sponsoren, die mit uns weitermachen werden. Das ist schon eine tolle Unterstützung. Ihr Vertrauen zu haben ist alles wert. “

„Ich muss mich bei TSE bedanken, die im August an Bord gekommen ist. Sie kamen im letzten Moment herein. Obwohl wir eingesperrt waren. Diesmal hatte ich mir gesagt, ich solle mich beruhigen und aufhören zu suchen, das war erstaunlich. Jemand hat angerufen und uns eine Partnerschaft angeboten, und das war uns sehr wichtig. Dadurch konnten wir den Kiel einen Monat vor unserer Abreise wechseln. Wir gingen zu Michel Desjoyeaux ‘Firma, niemand glaubte an uns, nur ich und das Team. Ich habe diese Vendée Globe dank meiner Partner und dieses unglaublichen Teams erreicht. Und Catherine Chabaud ist hier und der Pinguin, der für sie gebaut wurde, ist das älteste Boot in der Flotte. Sie ist 22 Jahre alt und hat gerade ihre siebte Weltumsegelung abgeschlossen. Sie wird jetzt in den Ruhestand gehen, weil ich denke, dass es jetzt Zeit ist und es verdient. Vielleicht wird sie jetzt für schöne Reisen verwendet, aber nicht für eine andere Vendée Globe. Es ist ein unglaubliches Abenteuer und der Gedanke, den ich am meisten von dieser Vendée Globe nehme, ist, dass nichts unmöglich ist. “

Wir waren zu Beginn sechs Skipperinnen und innerhalb oder außerhalb des Rennens beendeten wir alle die Strecke. Alle hatten den Willen, sogar neu zu starten. Es war sehr mutig, für Isa und Sam neu zu starten. Ich denke, es ist der Anfang von etwas, das die Norm sein sollte, nämlich viel mehr weibliche Skipper auf der Vendée Globe zu haben. Als ich feststellte, dass Clarisse den Rekord von Ellen MacArthur geschlagen hatte, freute ich mich sehr für sie, aber es ist eine Schande, dass wir 20 Jahre gebraucht haben, um diesen Rekord zu brechen. Mädchen, wir müssen Budgets zusammenstellen und dabei bleiben. Ja, dieses Jahr gab es mehr Budget und mehr Frauenprojekte, aber es muss fortgesetzt werden, weil es unglaublich positiv ist, diese sechs Skipperinnen fertig zu haben und hierher zurückzukehren. Es ist inspirierend für alle jungen Mädchen, die vielleicht mit dem Segeln beginnen möchten oder was auch immer sie tun möchten. Sie müssen sich sagen, dass nichts eine Frage des Geschlechts ist. Es ist alles eine Frage des Willens, der Motivation und der Entschlossenheit, genau wie bei allem anderen. “

„Ich wusste, dass dieser Vendée Globe mit diesem Boot für mich schwierig sein würde, weil ich es gewohnt bin, auf sehr hohem Niveau zu konkurrieren und um Podestplätze zu kämpfen, aber zu wissen, dass ich mit einem Abenteuerprojekt abreisen würde, erfüllte einen Kindheitstraum, darum ging es Darauf habe ich mich konzentriert, auch wenn ich wusste, dass ich es nicht gewinnen kann. Die Fertigstellung war das Ziel und auch die Erfüllung der anderen wissenschaftlichen und pädagogischen Ziele, die ich mit 4-MyPlanet erreicht habe, um zum UNESCO-Programm beizutragen, und über 10.000 Kinder in Frankreich folgten unserem Programm. Ich dachte über das Rennen nach, was würde ich tun, wie würde ich mit einem leistungsstärkeren Boot sein. Was wäre passiert. Ich dachte darüber nach und als das erste Boot überquerte, überlegte ich, welches Boot ich für das nächste Rennen haben möchte. Deshalb möchte ich ein neues, wettbewerbsfähigeres Projekt, ohne die Werte unserer Partner und die Werte der biologischen Vielfalt, Bildung und Gesundheit zu verlieren und weiterhin große Abenteuer mit vielen Menschen zu teilen. “

„Ich fühle mich wie eine lange Zeit auf dem Wasser verbracht, weil es keinen Anfang gab, kein Land zu sehen, niemanden zu sehen. Es war ein ganz besonderes Abenteuer in diesem extremen Rennen, dem extremsten auf dem Planeten. Sie erkennen, dass Ihr Körper und Ihr Geist erstaunliche Dinge tun können. Sie gehen immer an Ihre Grenzen, leben aber im Einklang mit Natur und Wildnis. “